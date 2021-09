Roky čekání na nové auto budou asi norma, Toyota zastaví výrobu v 96 % továren před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Vrátí se ještě někdy svět do stavu, který bychom mohli označit za normální? Soudě podle posledních kroků Toyoty asi ne, některé modely už skoro nemá smysl prodávat.

Pokud jste se právě probudili z poněkud přetaženého zimního spánku, přejeme dobré ráno. A dodáváme, že svět není o mnoho krásnějším místem, než ve chvíli, kdy jste se do něj ponořili, ten automobilový rozhodně ne. Prodeje nových vozů vytrvale klesají a byť důvodů pro tento stav je více, jedním z těch podstatných je, že auta prostě nejsou.

Ne snad, že by nebyla vůbec, „jen” jich není dost. Zejména loňská koronavirová omezení a změny ve fungování většiny světa způsobily velké šoky ve vztazích nabídky a poptávky po kde čem, které evidentně nemají rychlé řešení. Platí to zejména o polovodičích, které prostě chybí a jejich nedostatek stále více zasahuje i firmy, jež byly na tuto situaci připraveny lépe než jiné.

Takovou je i Toyota, dnes jasně největší automobilka světa, která po někdejších japonských zemětřeseních v Japonsku upravila své vztahy s dodavateli tak, aby drželi na skladě více komponentů a nedodávali je pouze „just in time”. Díky tomu tak mohli Japonci dosud získávat převahu nad konkurencí, i pro ně ale evidentně dobré časy skončily. Toyota už dříve avizovala odstávky týkající se srpnové a zářijové výroby, teď už je ale jasné, že ani v říjnu nebude lépe.

Stav je tak vážný, že automobilka nebude skoro polovinu měsíce vyrábět ve své domovině prakticky nic. Včera oznámila, že výrobu zastaví až po 11 dnů na 27 z 28 linkách ve všech 14 japonských továrnách - jinými slovy stopne 96 % jejich kapacity. To je další opravdu razantní omezení, které se ke smůle Toyoty a jejích zákazníků nejvíce dotkne továrny ve městě Jošiwara, kde je vyráběn i nový Land Cruiser 300.

To je momentálně nejžádanější model značky vzhledem k tomu, co umí Toyota vyrobit. Na dodání tak už dnes někteří zákazníci mají čekat čtyři roky a další zastavení výroby tento čas stěží zkrátí. Toyota ví, že auto je hit, ale všechno, co zatím svedla, bylo omezit zákazníky v kupčení s ním, jinak se evidentně situace jen zhoršuje.

Je to smutné a je otázkou, kde je světlo na konci tunelu. Automobilky stále častěji hovoří o tom, že problémy budou přetrvávat nejen v roce 2022, ale i v roce 2023. A byť můžeme doufat, že už nebudou tak velké, jako dnes, iluze o návratu přinejmenším automobilového světa k normálu se zřetelně rozplývá. Roky čekání na nový vůz se zdají být novou normou, nový Land Cruiser už pro Toyotu pomalu nemá mysl nabízet v jeho současné podobě - ještě před dodáním může přijít facelift.

Na nový Land Cruiser se už dnes někde čeká až čtyři roky. Další oznámená odstávka jeho výroby znamená, že čekací doby se hned tak nezmenší, leda naopak. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler