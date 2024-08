Turci dokončují své druhé národní auto. Jejich vlastní Octavie se začne prodávat už za pár měsíců před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Togg

Turci nenechávají nic náhodě a už začali s finálními homologační testy liftbacku T10F. Ten dostal stejnou techniku jako již prodávané SUV T10X a vedle spousty prostoru nabídne až 436 koní výkonu.

Turecká národní automobilka Togg se na počátku letošního roku pochlubila svým už druhým modelem T10F. Jde o název nového přerostlého kompaktního liftbacku ve stylu Škody Octavia, který se dočkal téže techniky jako již prodávané SUV T10X. V obou případech první písmeno odkazuje na zemi původu, zatímco číslice je symbolem pro segment kompaktních aut. „F“ je pak spojeno s karoserií typu fastback, zatímco „X“ asi jakékoliv další vysvětlování nepotřebuje, jde o již zavedenou zkratku termínu cross-country, jaký je zasvěcen právě terénním autům a SUV.

Jak jsme zmínili, T10F se poprvé ukázal už před pár měsíci. Během nich Turci na svém druhém modelu usilovně pracovali, a tak už nyní přistoupili k finálním homologačním testům. Zaměřeny jsou na bezpečnost, výdrž a aerodynamiku. Poslední oblast je klíčová, neboť stejně jako SUV i sedan disponuje pouze elektrickým pohonem. Ten bude k dispozici ve třech variantách, základ ale nejspíš okouzlí málokoho - osazen je totiž bateriemi o kapacitě pouhých 52,4 kWh.

S ekvivalentem asi 13litrové palivové nádrže na naftu by vůz, jehož hmotnost by se měla pohybovat okolo 1,9 tuny, měl na jeden zátah zvládnout 350 km na jedno nabití. Realita pochopitelně bude jiná, nicméně i kdyby se nakonec Togg dokázal dostat na zmíněný laboratorní údaj, majitelům to asi rozhodně stačit nebude. Pokud si totiž kupujete 4,83 metru dlouhé auto (je to skutečně „velká Octavie”, délka se blíží až Škodě Superb), nejspíš nepočítáte s jeho využitím jen ve městě a okolí.

Situaci by měly zlepšit obě výše postavené verze, neboť u nich se již počítá s paketem o kapacitě 88,5 kWh. V případě zadokolky, jenž disponuje stejným pohonem jako provedení s menšími bateriemi, tedy elektromotorem naladěným na 218 koní výkonu a 350 Nm točivého momentu, je udáván dojezd až 600 km. Vrchol disponující dvěma motory pak dostal 436 koní a 700 Nm, s nimiž má dát stovku za 4,6 sekundy, v případě dojezdu je ale i papírový údaj skromnější - s 530 km.

Na ceny je zatím ještě brzy, ale ne zase tak brzy Togg - chce auto začít prodávat už za pár měsíců začátkem příštího roku. V dubnu by pak T10F měl zamířit k prvním majitelům. Značka navíc otevřeně usiluje o to, aby novinka byla co nejdříve dostupná i v Německu. Důvod si jistě domyslíte - žijí tam víc než tři miliony Turků. Jaké další trhy jsou v plánu, zatím nebylo upřesněno, dle šéfa značky Gürkana Karakase se na krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé strategii teprve pracuje, je ale jasné, že jak bude mít jednou auto homologaci pro Německo, může se prodávat v podstatě kdekoli.

Togg má cestu ke slávě z části umetenou, k odběru nemalého množství aut se totiž zavázala turecká vláda. Ta zároveň navýšila cla na čínská auta, aby svou vlastní značku zbavila konkurence. Kromě toho podporuje výstavbu dobíjecích stanic, kterých by na konci příštího roku mělo být takřka 62 tisíc. Takové Německo jich ale má aktuálně ještě víc, i když je jeho rozloha ve srovnání s Tureckem méně než poloviční (358 vs. 784 tisíc km čtverečných).

Nejspíše i proto Turci v rámci celkové elektrifikace zůstávají spíše nohama na zemi, než aby se vznášeli ve vzdušných zámcích. Do roku 2035 by tak rádi na silnicích měli zhruba 4 miliony aut s bateriovým pohonem. Většina by pochopitelně měla nést logo Toggu, jehož portfolio by v roce 2030 mělo být pětičlenné. V ten moment Turci chtějí vyvážet milion aut ročně jen do zemí Evropské unie. Tak uvidíme, zda to klapne.

T10F se ukázal již zkraje letošního roku, nyní Turci pracují na jeho homologaci pro silniční provoz. Do prodeje pak elektrický sedan pošlou v příštím roce, přičemž kromě domácího publika se na něj v dohledné době mají těšit i Němci. Tedy hlavně tamní turecká menšina. Foto: Togg

Zdroje: Togg, Capital

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.