U Lotusu je zle. Prodává zlomek plánovaných aut a prodělává miliardy, stovky lidí dostanou padáka včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lotus

A je to jen začátek cesty, po které může britská automobilka dokráčet do ještě smutnějších končin, než do jakých aktuálně míří. Stovky vyhazovů mohou znít banálně, Lotus ale není žádný moloch, a tak se jedná o 12 procent všech pracovních míst ve firmě.

V roce 2017 získala v Lotusu kontrolní 51procentní podíl akcií automobilka Geely. Na první dobrou se tak mohlo zdát, že britská automobilka má po letech značných problémů před sebou jasnou budoucnost. Pokud totiž někdo mohl napěchovat její pokladnu až k prasknutí, byli to právě Číňané. Ti však místo toho, aby britský diamant brousili až k dokonalosti, rozhodli pomalu o jeho likvidaci, neboť v roce 2021 po uzavření spolupráce s Renaultem oznámili, že do roku 2028 bude Lotus automobilkou vyrábějící už jen elektrická auta.

Pokud byste otevřeli knihu nejhloupějších rozhodnutí v historii, toto by právem patřilo na čelní příčky. Lotus byl totiž od svého založení v roce 1948 znám jako výrobce lehkých sportovních aut. Ikonickým se stal hlavně jeho model Seven, který se ostatně v licenci jako Caterham 7 vyrábí dodnes. Zakladatel automobilky Colin Chapman pak v 80. letech uzavřel klíčovou spolupráci s Toyotou, která Britům začala dodávat mnohé komponenty jako třeba motory, zatímco oni pro ni vyvinuli Supru druhé generace.

S příchodem Geely se nicméně začalo pracovat na vozech jako Evija, do kterého bylo nasypáno tolik peněz, že i kdyby se každý ze 130 dostupných exemplářů prodával i za čtvrt miliardy korun, stále by to nestačilo na pokrytí vývojových a výrobních nákladů. Ty měly být rozmělněny použitím mnohých společných technologií u modelů Eletre a Emeya, nicméně i když značka za první tři letošní kvartály dodala zákazníkům 7 543 aut, firma je v prachbídné kondici.

Problém je v tom, že původním cílem značky pro letošní rok bylo 26 tisíc prodaných aut a podle toho byla nastavena. Tento plán už byl zredukován na 12 000 aut, ovšem i to dnes „mission impossible“. Ve třetím kvartálu firma dodala lidem pouze 2 670 vozů, což je dokonce méně než ve stejném období loňského roku. Pokračuje tak v mizerných výsledcích z předchozích měsíců, které se nepřekvapivě zrcadlí v ekonomické bilanci firmy. Aktuálně tak vykazuje ztráty přes 200 milionů dolarů (přes 4,75 mld. Kč) za kvartál, a tak není překvapením, že na stole jsou redukce nákladů.

Jak uvádí, Auto Express, automobilka počítá se zrušením 200 pracovních míst. Jakkoli to na první pohled nevypadá drasticky, je třeba si uvědomit, že na konci loňského roku pro Lotus pracovalo celkově 1 699 lidí. Firma tedy propouští zhruba 12 procent všech pracovních sil. Navíc stále počítá s tím, že model Emira, který je jejím jediným spalovacím vozem, bude i posledním, který dostal do vínku benzinový motor Toyoty. Všechny další novinky včetně chystaného hypersportu Type 135 ale již mají být elektrické.

Od tohoto pohonu však hlavně bohatí a nároční ustupují, neboť jim nedopřává to, co si od něj slibovali. S podobnou dynamikou jsou totiž dnes spojována i spalovací auta, ta ovšem můžete po okruhu prohánět od rána do večera jen s krátkými zastávkami na dočerpání paliva. Zkuste ale něco takového s těžkým Lotusem, který se firemním kořenům a zpronevěřil tak, že váží 2 634 kg v základu. Je vůbec třeba něco dodávat?

Auta jako 2,6 tuny vážící Eletre jen stěží odpovídají firemní reputaci. A jakkoli se vcelku prodávají, firma s nimi měla úplně jiné plány. Proto se propadá do masivních ztrát, které jinak než redukcí nákladů nezalátá. Foto: Lotus

Zdroje: Auto Express, Lotus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.