Mýtus o zlevnění elektromobilů se zhroutil jako domeček z karet, tento jen letos zdražil o 366 tisíc

Snahy o nařízení elektrických aut měly přinést jejich průběžné zlevňovaní dané vynucenými úsporami z rozsahu. Od začátku jsme říkali, že je to nesmysl a elektrický Ford F-150 to naplňuje do puntíku. Jeho jen letošní zdražení je enormní.

Každému z nich jsem tady na té točně říkal, že elektromobily nezlevní. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Parafrází dnes již humorné hlášky z českého filmu Jáchyme, hoď ho do stoje, se dostáváme k poněkud méně humorným věcem, které ale šlo se znalostí pozadí věci velmi dobře předvídat. Ford totiž znovu přistoupil ke zdražení svého elektrického pick-upu F-150 Lightning. Ten zatím v Evropě k mání není, ve Státech za něj ovšem lidé musí nově zaplatit 55 974 dolarů (cca 1 279 000 Kč). Aby jej ovšem skutečně mohli převzat, zmizí jim z účtu ještě dodatečných 2 540 USD (58 000 Kč) jako tzv. poplatek za dodání - za auto se zimním dojezdem něco přes 160 km žádná sláva.

Jde již o třetí letošní zdražení tohoto modelu. Na počátku roku totiž F-150 Lightning stál 39 974 USD (913 000 Kč), v což nejsou zahrnuty ony poplatky. V srpnu nicméně cena povyskočila na 48 769 USD (1 114 000 Kč), v říjnu pak na 53 769 USD (1 229 000 Kč). Jen za letošek tak základní úroveň výbavy zvaná Pro zdražila o neskutečných 16 tisíc dolarů (asi 366 tisíc Kč). Kromě toho se ovšem nahoru posunula i varianta XLT Standard Range, za níž si Ford nyní účtuje 63 474 USD (1 450 000 Kč), tedy o čtyři tisíce dolarů (91 000 Kč) více než před týdnem.

Ford na dotaz kolegů z Carscoops uvedl, že jde o „normální proceduru“, jenž má spojitost s „růstem cen vstupního materiálu“. Něco takového ani v nejmenším nehodláme rozporovat, neboť přesně to jsme avizovali už mnoho let zpátky, kdy nám bylo slibováno, jak vynucování elektrických aut je cestou k jejich zlevnění. Tento proces v mezičase značně pokročil, realitou je ale pravý opak-

Je třeba připomenout, že ač výrobci, politici a zastánci bateriového pohonu tvrdili výše zmíněné, my jsme pak v článcích argumentovali, že něco takového není možné, a to právě kvůli materiálům, které jsou pro výrobu elektrických aut nezbytné. Je jich prostě málo a umělé nafukování poptávky dotacemi a dalším přerozdělováním způsobí naopak zdražení, ke kterému by jinak nedošlo. Nyní se ale ukazuje, že pravdou se stalo nevyhnutelné a je to prohra pro všechny - lidem, kteří elektrická auta nechtějí nebo nemohou používat, jsou vnucována. A pro ty, kteří by si je koupili tak jako tak, výrazně zdražila. Jakmile ekonomické procesy začne ovlivňovat politika, je to vždy průšvih, dnešní zelení socialisté si o tom ale zapomněli přečíst.

Tento problém bude pokračovat tak dlouho, dokud bude poptávka uměle zvyšována nad možnosti těžby zejména vzácných kovů. Auta se tak budou stávat jen nedostupnějšími, výstupy automobilek menšími a ekonomické problémy většími. K čemu je to dobré? To si rádi necháme vysvětlit těmi, kteří za tlačení automobilového světa tímto směrem horují.

Na základní elektrický Ford F-150 Lightining je nově třeba 1,28 milionu korun. Za to zákazníci mohou počítat s dojezdem 370 km, ovšem jen za optimálních podmínek. V těchto měsících nebudou realitou ani dvě stovky kilometrů, jak nedávno ukázal jeden z majitelů. Takovou nabídku snad ani nelze odmítnout, že? Foto: Ford

