Upoutávky nepřeháněly, poslední novinka Mazdy dostala logo tak obří, že bude těžko hledat sobě rovného

Trend zvětšování znaků zejména na přídích nových aut je starý už pár let, a tak nás máloco překvapí, zejména u prémiových značek. Že ale ještě dál zajde lidová Mazda, překvapivé je, jindy skromné logo značky je na BT-50 skutečně obrovské.

Model BT-50 od Mazdy vám může být velmi snadno důvěrně známý. Dříve se prodával také v Evropě, tehdy byl ovšem založen na Fordu Ranger. Od třetí generace, která přišla v roce 2020, je jeho základem Isuzu D-Max a u nás už se neprodává. Protože ale Isuzu prošlo loni na podzim modernizací, kdy vůz dostal nové čelní partie, stejně jako lehce inovovanou záď a pár novinek také v interiéru, dalo se čekat, že modernizace stihne i japonskou verzi. A přesně to se také stalo.

Změny jsou podobné jako u sesterského modelu, k nim se ale přidalo až poněkud násilně velké logo. Firemnímu emblému a s ním spojené historii jsme se věnovali minule, kdy jsme si nebyli jisti, jestli tak velký znak Mazdy není jen jistou hyperbolou použitelnou v upoutávkových materiálech. Není tomu tak a přiložené fotografie to potvrdí. Také na nich působí auto s tak velkým logem až trochu nepatřičně, ale třeba se vám výsledek zamlouvá.

Podívejme se ale na další aspekty nyní už kompletně odhaleného faceliftu, třebaže z výše zmíněného vyplývá, že sáhodlouhé řeči asi nebudou potřeba. Mazda totiž přistoupila k inovacím hlavně vpředu, kde se byl přepracován nárazník, jenž nyní zahrnuje „vzduchové záclonky“ pro navýšení efektivity provozu. Mimo to dorazila i jiná čelní maska, kterou rámují přepracovaná světla užívající již standardně plnohodnotné LEDky.

Na změnu diodových lamp došlo také vzadu, zatímco víko korby má nyní ve spodní části vyrýsovaný zlom. Ten napomáhá opticky umocnit šířku, neboť ono větší logo vedlo spíše k jeho zúžení a umocnění výšky. Pokud nicméně dáme stranou ještě přepracovaný design litých kol a paletu barev osvěženou o tři nové odstíny Red Earth Metallic, Geode White Pearl a Sailing Blue Metallic, jsme s venkovními změnami hotovi a můžeme zamířit do interiéru.

Uvnitř je největší novinkou zvětšení digitální části přístrojového štítu ze 4,2 na 7 palců. Obrazovka multimédií pak má i nadále 9palcový rozměr, ovšem systém nyní působí moderněji. Doplněn je navíc některými fyzickými tlačítky, jenž navyšují uživatelskou přívětivost. Mimo to i funkci Android Auto je nyní možné aktivovat bezdrátově, zatímco dříve šlo jen o výsadu Apple CarPlay. S porty na USB ovšem můžete počítat i nadále.

Po stránce motorické se ale již neodehrála změna jediná, pročež lze nadále volit mezi dvěma turbodiesely, kdy ten 1,9litrový produkuje 150 a třílitrový 190 koní. S oběma jednotkami je možné spojit šestistupňový manuál či automat, stejně jako pohon zadních nebo všech čtyř kol. Klientela však pokaždé může očekávat bezpečnější pick-up, neboť standardem jsou nově prvky jako detekce dopravního značení, stejně jako automatické brzdy.

Lze už jen zmínit, že faceliftované provedení zamíří do prodeje na počátku příštího roku, přičemž v prvé fázi se počítá hlavně s Austrálií a Mexikem. Mimo to by se ovšem pick-up měl také v inovované podobě vrátit do Malajsie, na Filipíny a chybět nebude ani v pro něj domácí thajské nabídce. Evropa ale má smůlu, ostatně pšenka tady nekvete ani menším pick-upům, natož pak těm 5,3metrovým. Zákazníci by se možná ještě našli, ale ochota automobilek posedlých minimalizací papírové spotřeby paliva resp. jí přímo úměrných emisí CO2 už ne.

Pick-up BT-50 prošel faceliftem, který mu dodal snad největší logo, jaké kterýkoli model japonské automobilky užívá. Kromě toho se měnily i čelní či zadní partie, uvnitř ale již jde spíš o detaily či vyšší bezpečnost. Foto: Mazda

