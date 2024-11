Už i Číňani zjistili, že v Evropě se podnikat nedá, zastavili výstavbu hned dvou továren na baterie včera | Petr Prokopec

Jedna z nich musela být skoro hotová, neboť zahájit výrobu měla ještě letos, přesto čínská firma stojící za její výstavbou raději couvla a v Evropě to z větší části balí. Není to výmluvné?

Když malému dítěti řeknete, že si nemůže dát čokoládu, protože za 10 minut je večeře, dá se snad i pochopit, že se s tím obtížně smiřuje. A za 5 minut se zeptá znovu. Nemá ještě tolik rozumu, a tak u něj převládne pudová stránka, pro kterou je ona sladkost v kombinaci s hladem velkým lákadlem. Možná se vás tedy zeptá ještě jednou a vy mu pokaždé musíte vysvětlit, že to zkrátka není moudré. Však jednou přijde den, kdy se správně rozhodne samo.

Lidé tlačící elektrický pohon jako jedinou možnou formu dopravy jsou jako ony děti, jen s tím rozdílem, že ani po mnoha letech k rozumu nepřichází. Ani po nespočtu varování a často do puntíku naplněných hrozeb nechápou či nechtějí pochopit, že jimi zvolená strategie přivede starý kontinent do záhuby. Nakonec je na to upozorňuje i „motorový papež“, který tak činí už 7 let, ovšem ani ten dosud nebyl a nejspíš ani nebude vyslechnut. Zejména politici a současní manažeři automobilek si tak snědí svou čokoládičku a večeře se následně nedotknou. A záhy na to zjistí, že v momentě, kdy mají znovu hlad, nic k jídlu nezbylo.

Deteriorace ekonomické situace na starém kontinentu je naprosto zjevná z mnoha každodenních zpráv, které někdy bývají následovány zmínkami o tom, že pozice té či oné firmy mohou zaujmout čínští konkurenti. Jak se ale ukazuje, ani firmy z Říše středu nemusí mít zájem si tu spálit prsty za každou cenu. Podmínky k podnikání jsou zejména v některých zemích už tak komplikované, že se raději uchýlí zcela mimo Evropu. Že ani to evropské ekonomice nepomůže, jistě nemusíme dodávat.

Nejnověji to pochopila společnost SVOLT, odnož čínské automobilky Great Wall Motors, která se soustředí na výrobu baterií. Na čínském trhu jí s 2,36procentním podílem patří osmá pozice, přičemž pakety dodává třeba Citroënu pro model e-C3 a kontrakt měla uzavřít také s BMW. Její plány ale pochopitelně byly rozsáhlejší, načež již v závěru roku 2020 oznámila, že v Sársku postaví továrnu na výrobu paketů a dvě léta na to zmínila i továrnu na články v Brandenburgu. Jak ale nyní informují kolegové z Carscoops, ani jedna z továren dokončena nebude.

První zmíněný podnik měl přitom zahájit své operace ještě letos, takže do něj Číňani museli nacpat už spoustu peněz. Přesto z něj nakonec nebude nic a z toho druhého jakbysmet. Místo toho SVOLT počítá s tím, že od ledna příštího roku své evropské aktivity výrazně omezí. Zatímco tedy původně Číňané počítali s tím, že by na starém kontinentu probíhal vývoj i výroba, nakonec má jít jen o minimální snahu udržovat kontakt s místními zákazníky prostřednictvím servisních služeb. Na vině má být jak slábnoucí zájem klientely o elektromobily, tak místní podmínky pro podnikání.

Vzpomeňme přitom, že to byly právě čínské firmy, kterých se Evropa bála, aby nesebraly vítr z plachet místním výrobců. Nakonec ale ani ony nechtějí sebrat drobky, které zůstanou po místních firmách, a to ani s veškerou podporou čínské vlády a řadou komparativních výhod, které díky zázemí za velkou zdí obecně mají. Pokud ale ani ony nedokážou obstát v evropském prostředí, jak něčeho takového mohou dosáhnout místní společnosti? To snad ani nemusí být řečnická otázka, nabízí se odpověď: Nijak.

Koneckonců tomu není až tak dlouho, co své aktivity výrazně omezil švédský Northvolt. Tato firma přitom rovněž zmiňovala zhoršující se evropské prodeje elektromobilů, kromě toho ale poukazovala i na čínskou konkurenci. Nyní se ale zas jednou ukazuje, že problém je ještě jinde. Že by to bylo v novém pokusu učinit z oklikou z tržního hospodářství to nepřímo plánované, které vždy zašlo na zoufalou neefektivitu svého fungování?

Když už v Evropě nedokážou v bateriovém byznysu podnikat ani Číňani, kdo by to měl zvládnout? Foto: SVOLT, tiskové materiály

Zdroj: Carscoops

