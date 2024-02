Už i Korejci jdou proti proudu, u svého klíčového modelu nahradili základní turbomotor větší atmosférou před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Po letech živelného a často naprosto nesmyslného downsizingu motorů jsme svědky menší vlny opačného přístupu. Praktikuje ho i Kia, která nemá problém u klíčového modelu K5 nahradit základní jednotku 1,6 turbo motorem 2,5 bez turba.

Kia Optima páté generace, známá ve většině světa pod označením K5, byla představena již v roce 2019. Loni v říjnu pak došlo na facelift, který se týkal korejské verze a vozu přivál hlavně nová přední a zadní světla. V souladu s tím byly upraveny také nárazníky, zatímco dovnitř se nastěhovala dvojice 12,3palcových displejů. Po stránce mechanické však Korejci až tak aktivní nebyli, neboť si jen lehce pohráli s podvozkem, aby majitelům nabídli víc komfortu. V souladu s tím pak bylo vylepšeno i odhlučnění kabiny.

Po pouhých třech měsících se Kia rozhodla k vozu vrátit. Americké verzi, která bude debutovat na autosalonu v Chicagu, totiž nadělila nový motor. Překvapivě ovšem nedochází na nahrazení stárnoucí atmosféry přeplňovanou jednotkou, nýbrž na pravý opak. Padáka totiž dostala jedna-šestka T-GDi, přičemž místo ní bude novým základním agregátem 2,5litrový čtyřválec. Ten produkuje 193 koní, tedy o 13 více než menší motor. Točivý moment však klesl z 264 na 245 Nm.

Stejně jako vrcholné provedení GT, o jehož pohon se stará přeplňovaná verze dva-pětky naladěná na 294 koní a 422 Nm, počítá i základní Kia K5 standardně s osmistupňovým automatem. Mezi převodovkami je nicméně rozdíl, neboť s turbem jsou spárovány dvě spojky, zatímco atmosféra používá klasický konvertor točivého momentu. Zákazníci pak navíc v jejím případě budou moci tak jako u jedna-šestky sáhnout za příplatek po pohonu všech kol.

Většina dalších změn je přitom plně v souladu s korejským provedením. Máme tu tedy nová světla, jimž automobilka říká Star Map LEDs. Jejich komplikovanější tvar si logicky vyžádal úpravu nárazníků, mimo to Kia přepracovala také design a nabídku litých kol. Základ přitom používá 16palcové ráfky, zatímco výbava GT-Line již stojí na litých osmnáctkách. Pro vrcholné provedení GT jsou pak určeny devatenáctky obouvající pneumatiky Pirelli P-Zero.

Co se interiéru týče, také Američané budou nově profitovat z 12,3palcového digitálních přístrojového štítu a stejně velké obrazovky multimédií. Standardem na všech úrovních výbavy jsou přitom funkce Apple CarPlay a Android Auto, automobilka pak zároveň i přinesla do hry rychlejší navigační systém. Samotná obrazovka pak byla upravena tak, aby usnadnila dotykové ovládání. Mimo to systém počítá s online modernizací.

Lze už jen dodat, že Korejci přepracovali také skladbu výbavy na jednotlivých stupních. Nejvíc změn je spojeno s druhou nejvyšší úrovní EX, která je nejžádanější. Zájemci o ni tak nově mohou počítat s prémiovým audio systémem Bose, sedadlem řidiče stavitelným elektricky v 10 směrech či vyhřívaným volantem. Jak se tento posun dotkne cen, zůstává pro tuto chvíli ve hvězdách.

Americká verze Kie K5 prošla podobnou modernizací jako korejské provedení. Kromě nových světel či dvojice 12,3palcových obrazovek uvnitř ovšem může zámořská klientela počítat také s novým atmosférickým 2,5litrovým motorem, který nahrazuje přeplňovanou jedna-šestku. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.