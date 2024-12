Už i Lancia otáčí. Její další novinka nebude jen povinnost plnící auto, chce znovu ohromit zákazníky před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lancia

Nad královstvím jménem Stellantis po čase opět vychází slunce. Nová generace Gammy od navrátivší se Lancie měla být dalším čistě elektrickým modelem, nakonec ale dorazí i ve spalovacím provedení. Jde prý o „odezvu na skutečné požadavky trhu”.

Pokud bych se deseti lidí na ulici zeptal, co si myslí o současných aktivitách Lancie, většina z nich by mi nejspíš řekla, že neví, o čem mluvím. Italská automobilka byla totiž v posledních letech činná pouze na domácím trhu. Tam pak sice dosahovala vyšších prodejů než Alfa Romeo na celosvětovém kolbišti, to však bylo dáno velmi nízkými cenami modelu Ypsilon třetí generace. Carlos Tavares, bývalý šéf koncernu Stellantis, ovšem rozhodl, že Lancia má na víc, a proto se ji rozhodl vrátit zpátky do centra dění. Měl u toho však být pouze elektrický pohon.

Tento krok byl od začátku odsouzený k nezdaru, neboť pokud máte k dispozici jednu spíše zapomenutou značku, která navíc boduje na jediném trhu s pomocí levného vozu s velkou využitelností, nemůžete radikálně přehodit výhybku a doufat, že se vám peníze budou sypat ze všech stran. Ne v dnešní době a dnešním světě, který lze pořád považovat za značně konkurenční prostředí. Elektromobilitě navíc mnoho lidí nefandí, však letos i v Evropě navzdory veškerému jejímu protežování přes 86 procent kupců volí auta jiné koncepce.

Stellantis tyto změny začal reflektovat již za Tavaresova vedení, kdy Ypsilon čtvrté generace nakonec nedorazil jen jako ryzí elektromobil, ale rovněž také jako spalovací mild-hybrid. Protože ale ten vůči svému předchůdci výrazně podražil a současně vzhledem zrovna neohromuje, nejspíš nebude ani tak bodovat ve velkém. Lze však alespoň uznat, že kontakt s realitou úplně neztratil. Po Tavaresově konci navíc začíná být evidentní, že Lancia hodlá být s pevnou půdou pod nohama spojena ještě víc, než dle původních plánů měla a chtěla být.

Italové totiž již dříve oznámili, že se vrátí všechny jejich ikony, tedy i Gamma a Delta. S první zmíněnou se počítá v roce 2026, druhá má dorazit o dvě léta později. Ani jeden model neměl disponovat spalovacím pohonem, a to ani za předpokladu, že by sloužilo jako generátor. Nic z toho ale již neplatí, Gamma totiž podle aktuálního oficiálního oznámení bude následovat příklad Lancie Ypsilon. Dorazit by tedy měla rovněž se spalovacím mild-hybridem, jehož zástavbu platforma STLA umožňuje.

Automobilka jako důvod uvádí „konkrétní odezvu na skutečné požadavky trhu“, což znovu jen potvrzuje, jak moc velkou žábou na prameni Tavares byl. I přes mnohé plamenné projevy totiž preferoval úřady před zákazníky, což vedlo k postupným poklesům prodejů. V důsledku toho byla v ohrožení pracovní místa i továrny, což s velkou nelibostí nesla italská vláda. Úlevu tak momentálně vyjadřují koncernu i politici, dle kterých může Stellantis počítat s podporou, pokud nebude propouštět.

Přesně takový výsledek nejspíš padnul u kulatého stolu, neboť Stellantis má do výroby v Itálii napěchovat 2 miliardy Eur (cca 50,3 mld. Kč). A právě součástí tohoto kroku má být osazení Lancie Gamma spalovacím pohonem, která by měla zajistit, že dané výdaje budou rovněž vyváženy příjmy. Přičemž dnes si lze asi jen stěží představit, že by se Italové ubírali jiným směrem také u chystané Delty. Do branže se tak zjevně konečně začíná vracet zdravý rozum, i když velmi pomalu a jen po drobkách.

Gamma se zatím ukázala jen na jediné fotce, klíčové je však aktuální oznámení, že již nebude kráčet čistě elektrickou cestou. Foto: Lancia

Zdroj: Lancia

Petr Prokopec

