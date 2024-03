Už i VW otáčí. „Veřejná debata kolem elektromobilů je teď poněkud kritická,” přiznává šéf, vyhráno ale zdaleka není včera | Petr Miler

Rétorika ve stylu „nemožné do druhého druhého dne a zázraky na počkání” Volkswagen ve stínu současné reality zřetelně přešla. Svých absurdních elektrických ambicí se ale pořád tak úplně nevzdává.

V uplynulých dnech jsme hned dvakrát rekapitulovali aktuální neúspěchy Volkswagenu na poli elektrických aut. Jejich prodeje jsou v tuto chvíli tak nízké, že se EU vynucovaný odbyt plánovaný pro rok 2025 jeví být zcela utopickým a automobilka zrušila už připravenou výrobu klíčového modelu ID.3 ve své domovské fabrice. I v těch zbývajících jich dělá příliš mnoho

Nelze to ignorovat, jak bylo možné vycítit z představení dalších záměrů automobilky na prezentaci výsledků za loňský finanční rok. Volkswagen nyní uvádí, že na elektromobily „hledí z dlouhodobého hlediska” a říká, že nadále plánuje vyhovět různým potřebám zákazníků. To nezní jako obrat o 180 stupňů, je to ale zřetelné otáčení a změkčení vyjádření z předchozích let. Ještě loni automobilka nedávala prostor k ničemu jinému než co nejrychlejšímu přechodu jen na elektrické vozy.

Změna přístupu je patrná i ze slov finančního ředitele Volkswagen Arna Antlitze, který v debatě navazující na výroční tiskovou konferenci uvedl: „Jsme si velmi dobře vědomi toho, že současná veřejná debata okolo elektrické mobility je poněkud kritická.” Něco takového si ještě nedávno VW odmítal připustit, vyhráno v posunu firmy zpět směrem k racionalitě ale stále není. „Jsme pořád přesvědčeni, že budoucnost bude elektrická,” dodal Antlitz.

Člověk se samozřejmě musí ptát, o jak vzdálené budoucnosti VW hovoří, ta nejbližší to ale zcela jistě není. Automobilka se aktuálně připravuje na „velké výzvy” spojené s ochlazením zájmu o elektrické vozy, plánovaným snižováním nákladů a chmurnými prodejními vyhlídkami na další období. Letos tedy plánuje představit přes 30 nových modelů, které nebudou jen elektrické - půjde o kombinaci vozů se spalovacím motorem, hybridů a elektromobilů.

Navzdory této ofenzívě VW čeká pokles růstu prodejů nových vozů na 5 % a nechává si prostor pro ještě horší výsledek, kdyby se zájem o elektrické modely dál propadal. Optimismus ale firmu neopouští: „Jsme přesvědčeni o roce 2024 navzdory utlumeným ekonomickým vyhlídkám a silné konkurenci,” řekl k letošku šéf koncernu VW Oliver Blume s tím, že doufá hlavně v pozitivní vývoj USA, Číně a Mexiku. Volkswagen si prý provozními změnami „udělal doma pořádek” a se svými novými modely směřuje k růstu.

Měně optimistický je ale šéf Volkswagenu coby značky, na jejíchž výsledcích se propad elektrických prodejů projevuje nejzřetelněji. Automobilka má problém s tím, že cpe spoustu peněz do elektromobilů, které jsou samy o sobě ztrátové, současně ale nedokáže svými prodeji spalovacích modelů vydělat dost peněz na to, aby tyto minusy pokryla. „S našimi vozy nevytváříme dostatečný zisk, abychom mohli transformaci financovat z vlastních zdrojů,” uvedl Schäfer polopaticky na intranetu společnosti ve sdělení pro zaměstnance už dříve zmíněném Bloombergem. „Ostatní výrobci by v takové situaci zavřeli,” dodal.

Volkswagen nezavírá, své plány by ale přehodnotit měl. A jistě to dělá, po našem soudu ale příliš pozdě a příliš málo. Dál tak pokračuje ve své léta kritizované hazardní hře, kdy nepracuje ani tak s požadavky trhu jako spíše s požadavky regulátorů. Podle nás se mu to v dlouhodobém horizontu nemůže vrátit v dobrém, až čase ale ukáže, kdo měl v této debatě pravdu.

Nejvyšší šéfové koncernu VW mluví o současné situaci firmy i jejím dalším směřování o poznání kritičtěji. Změnili tedy rétoriku i plány, pokud ale dál počítají s čistě elektrickou budoucností, je to z jejich strany pořád divoká a riskantní hra. Foto: Volkswagen

