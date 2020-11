Už se ví, kdo si koupil první Putinovu limuzínu, zvěsti o korupci se dalece nepotvrdily před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aurus

Tohle auto čekalo roky na chvíli, než si jej převezme první zákazník, který není politikem. Čekalo se tak, že prvním takovým kupcem bude někdo z kremelských kruhů, realita ale nemůže být odlišnější.

Teprve před pár dny jsme psali o tom, že Aurus Senat neboli tzv. Putinovu limuzínu, protože jde o projekt vzniklý z jeho popudu, si nejspíše koupil první soukromý zákazník. Svědčila o tom registrace prvního VIN sériového vozu u ruského Rosstandartu, což je neklamným znakem toho, že auto vstoupilo do sériové výroby a konečně si jej bude moci pořídit někdo mimo vrcholné politiky Ruské federace.

Pozoruhodné to bylo už tím, že se tak stalo rok a čtvrt poté, co automobilka otevřela svůj první showroom, jinými slovy: rok a čtvrt nabízela auto, které si stejně nikdo nemohl reálně koupit. První sériový kus byl tedy tak trochu předurčen k tomu stát se předmětem pokoutných praktik a sami Rusové předpokládali, že bude „přidělen” někomu z kremelských kruhů, třeba některému ze šéfů kontroverzních firem napojených na stát. Nic co by šlo nazvat korupcí či klientelismem se ale kupodivu nestalo.

Auto s VIN XKN0A1000L1000003 bylo v pondělí přihlášeno do běžného provozu, čímž byl odhalen i jeho kupec. Jde o ruskou leasingovou firmu SOLT, která poskytuje auta primárně pro provozovatele taxislužeb, a to i těch prestižních. Jinými slovy - první sériový Aurus Senat bude nejspíše sloužit v nějaké z firem zaměřených na luxusní přepravu osob. Nudnějšího kupce si snad ani nešlo představit, třebaže lze předpokládat, že vůz bude náležitě marketingově využit - pro Rusy to bude chvíli podobný tahák, jako kdysi pro Čechy první Octavie.

Firma SOLT už v mezičase stihla říci, že auto bylo úplně normálně objednáno u dealera, kterým bylo také dodáno. Žádný úplatek komukoli blízkému státní moci z toho tedy není, úplně normální objednávka to ale také být nemusela. SOLT je částečně kapitálově propojen se společností Avilon, která provozuje jedno ze dvou oficiálních dealerů Aurusu v Rusku. V takovém případě se ale dá pochopit, že úplně první vyrobené auto putuje k firmě, do které investují stejní lidé, na tom není nic nekalého.

Databáze Rosstandartu ukazuje detaily k prvnímu sériovému Aurusu Senat pro soukromého zákazníka. Zdroj: Rosstandart



Luxusní limuzína kupodivu nemíří za nikým z Putinových podporovatelů, ale za leasingovou firmou specializovanou na zajišťování aut taxikářským společnostem. Foto: Aurus

Zdroj: Drom

