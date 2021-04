V ČR lze koupit jako novou nejdrsnější verzi legendy SSSR, i po 56 letech to prochází před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to skoro absurdní, uvážíme-li, co všechno se v roce 2021 České republice jako nové auto prodávat nemůže. Ale buďme rádi, je to jedna z nejlevnějších cest, jak se vydat na světa kraj i s několikačlennou posádkou a spoustou zavazadel.

Legendární Buchanka se ve výrobě drží už od roku 1965. Za tu dobu u ní proběhla spousta úprav a vznikla celá řada variant, ve své podstatě je to ale stále jedno a to samé auto. Mimo Rusko se dnes prodává jako UAZ Classic a je tomu tak kupodivu i u nás, kde ceny startují na 428 tisících korunách za osobní verzi Combi. To zní jako dost za obstarožní techniku, nicméně na druhou stranu schopnosti tohoto auta jsou mimořádné. Hodně uveze a konstrukce založená na žebřinovém rámu mu zajišťuje výborné terénní schopnosti.

Ačkoli by člověk mohl čekat, že Buchanka bude na trhu leda dožívat a její nabídka se bude jen omezovat, realita je přesně opačná. Rusové loni odhalili zatím nejdrsnější provedení verze Combi jménem Expedition, které má terénní schopnosti vozu posunout na novou úroveň. Střecha se tedy dočkala „zahrádky“, která slouží nejen k převozu zavazadel, ale také pro opravu různých nástrojů. Kromě toho dorazily přepracované nárazníky s tažnými oky, stejně jako se dopředu nastěhoval naviják. Opomenout nelze ani nová 16palcová černě lakovaná kola, která byla osazena terénními pneumatikami BF Goodrich o rozměru 225/75.

Zvolené obutí podle automobilky exceluje na jakémkoliv povrchu. Zvláště pak na tom nezpevněném, kde je pro lepší prostupnost třeba pneumatiky částečně vyfouknout. To by ovšem mohlo vést k poklesu světlé výšky a tedy poškození podvozku. Buchanka prý ale takové problémy nemá, místo toho se částečně vyfouklý plášť dokonce mění v ochranný prvek spodku vozu, který je i bez toho dost intenzivně chráněn - jak ukazují i oficiální fotky. Kdyby se něco přece jen pokazilo, na zadní dveře se nastěhovala plnohodnotná rezerva.

V interiéru již mnoho specialit nenajdete, nové je pouze čalounění s voděodolným povrchem a bílými švy. Ve zbytku však již provedení Expedition navazuje na výbavu Comfort, která zahrnuje třeba vyhřívaná přední sedadla, posuvné výdechy ohřevu kabiny, separátní klíček pro startování i odemykání či zadní víko, které lze v případě potřeby otevřít i zevnitř. Zákazníci tak mohou voli pouze ze dvou příplatkových prvků, které jsou ale v tomto případě k dispozici za 0 Kč - jde o Komfortní paket, který vám dopřeje luxus jednoho klíčku pro dveře i zapalování (to není žert) a posuvná boční okna. A Expedition paket s onou zajímavou oranžovou barvou a většinou výše zmíněných prvků včetně předního navijáku.

O pohon se pak stejně jako u výchozí sedmimístné verze Combi stará 2,7litrový benzinový čtyřválec naladěný na 112 koní. Výkon dostala na starosti pětistupňová manuální převodovka, která jím zásobuje všechna čtyři kola. Standardem je navíc i uzamykatelný diferenciál, za který se jinak připlácí. Cena vozu, který si v Rusku říká SGR Expedition, se tam přesto drží na velmi skromných 949 500 rublech (cca 268 000 Kč) a auto lze v této verzi koupit i u nás.

Nejde navíc o žádný šedý dovoz, UAZ tu má oficiální zastoupení a dokonce i kultivovaně působící český web. U nás je však třeba smířit se s vyššími cenami - UAZ Classic Combi Expedition vyjde na 505 tisíc Kč, je to ale aspoň cena finální, připlácet není za co.

Legendární Buchanka se prodává i v drsné verzi Expedition, která je kupodivu k mání také u nás - naprosto oficiálně, legálně. Foto: UAZ

