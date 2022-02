V Evropě se začal prodávat čínský sok Škody Octavia Combi, jeho ceny ohromí jen některé před 4 hodinami | Petr Miler

Dal si na čas, teď už je ale skutečně tady a hned ve své modernizované verzi. Dá se o něm smýšlet jako o výhodné nabídce, zejména z pohledu Čecha ale s ničím odzbrojujícím nepřichází.

Už předloni v září jsme vám mohli poprvé představit nový kombík mířící do Evropy, a to přímo do hájemství Škoda Octavia Combi. Jde o vůz tradiční britské značky MG, která ale již léta patří Číňanům. Ti pochopitelně nejprve zaútočili na ostrovní království, kde mohli těžit z nostalgických pocitů, záhy ale chtěli vyrazit s tímtéž autem do dalších zemí.

Čekali jsme jej tedy v prodeji už loni, ale nestalo se. Automobilka si s nasazením kombíku MG5 počkala na příchod jeho faceliftované verze, čemuž se vlastně ani nevidíme. Ta původní působila přes shodnou techniku vizuálně zastarale už v době svého vzniku, natož pak teď. Nyní je tu ale MG5 SW modelového roku 2022 a jako o neatraktivním autě o něm hovořit nelze.

Jak moc se vám líbí, posuďte sami, relativně rozsáhlou galerii fotek evropského provedení, která vám vůz ukáže zvenčí i zevnitř, naleznete níže. Jako na svém prvním evropském trhu se dnes objevila nepřekvapivě v Nizozemsku. Jednak proto, že Nizozemci mají podobně jako my rádi kombíky. A jednak proto, že do Evropy bude dodávána jen a pouze elektrická verze, která do nizozemského daňového systému s lehkostí zapadne.

K dispozici budou dvě varianty s tak trochu „tesloidně” znějícím názvy - Standard Range a Long Range. Ta první pracuje s akumulátorem o kapacitě 50,3 kWh, ta druhá s 61,1kWh baterií. Potud nic až tak neobvyklého, pozoruhodné ale je, že ta první má vyšší výkon (177 koní) než ta druhá (156 koní). Ještě pozoruhodnější pak je, že udávaná dynamika obou aut je totožná - stovka za 8,3 sekundy a maximálka 185 km/h. Liší se tak vlastně jen papírový dojezd na nabití - jde o 320 a 400 km.

Češi jako poleno jistě ocení informaci o tom, že vůz disponuje 578litrovým zavazadelníkem, který lze pomocí zadních sedadel sklopných v poměru 60:40 zvětšit až na 1 456 litrů. K dispozici je ve dvou výbavách Comfort a Luxury, kdy již ta první je dosti bohatá. Klimatizace, LED světlomety vpředu i vzadu, 16" litá kola, 10,25palcová obrazovka infotainmentu s navigací nebo parkovací asistenty jsou vždy na palubě, podobně jako digitální rádio či podpora Apple Carplay a Android Auto.

Ceny? Začíná se na 33 985 eurech za Standard Range Comfort, to je asi 828 tisíc Kč. A končí na 38 485 eurech za Long Range Luxury, to je asi 938 tisíc Kč. Jsou to nízké ceny na kompaktní elektrické kombi, ale ne na kompaktní kombi. Řekli bychom tedy, že Octavia Combi může zůstat v klidu, alespoň u nás, v Nizozemsku to může být docela jiná písnička. Tam Octavia Combi zatížená řadou dodatečných daní a odvodů začíná na 30 440 eurech, tedy asi 742 tisících Kč. Uvážíme-li, že jde o variantu s motorem 1,0 TSI s třemi čtvrtinami válců prvního solidního motoru a výbavou tak nízkou, že si ji Škoda v této podobě netroufne nabídnout ani u nás, možná to s tím klidem nebude tak žhavé.

