V jakých autech jezdí nejhorší řidiči? Podle studie je poznáte na dálku

Je třeba se smířit s tím, že ať už se posadíte za volant jakéhokoli auta, spadnete tím pro okolí do nějaké škatulky. V případě těchto vozů si vás spojí hlavně s bezohledností.

Jací řidiči jsou nejhorší? Z logiky věci by se slušelo hledat odpověď ve statistikách policie či pojišťoven, neboť špatný řidič podle nás v prvé řadě způsobuje nehody. Takto ale většina lidí neuvažuje a do škatulky „špatný řidič” si začlení různé skupiny lidí na základě toho, jak se chovají na silnicích. A protože v tu chvíli o nich obvykle neví nic jiného, než jaké auto řídí, spojí si špatné řidičské mravy právě s ním.

Britský pojišťovací web GoCompare se tak zorganizoval anketu, jejíž účastníci měli říci, v jakých autech podle nich jezdí nejhorší řidiči. A došli k celkem přesvědčivým závěrům - naprostá většina jich sedlá jen pár typů aut, která rozeznáte už zdálky.

Jasným „vítězem” celé studie se stali řidiči vozů BMW. Právě šoféři mnichovských vozů bez ohledu na typ a třídu jsou považováni za nejhorší, a to hned 24 procenty oslovených. Toto číslo přitom mění dle různých lokalit, nejhůře jsou ovšem majitelé BMW zapsáni v Severním Irsku (35 %) a ve východním Midlands (31,2 %).

Druhá příčka patří řidičům Fordů Transit resp. bílých dodávek obecně, kteří ani u nás nemají dobrou pověst. Ty v Británii odsuzuje 21,8 procenta respondentů. Zajímavé přitom je, že právě u tohoto místa dochází k největším nuancím mezi vnímáním lidí na silnicí a bezpečnostními statistikami. Řidiči dodávek jsou totiž statisticky těmi nejbezpečnějšími ve Velké Británii, neboť jejich průměrná nehodovost je 3,8krát nižší než u šoférů osobních aut.

Co je přitom rovněž pozoruhodné, to je skutečnost, že hned 32,8 procenta řidičů dodávek ukázalo při dotazu, kdo je podle nich nejhorší, právě na majitele BMW. Stejně tak pak smýšlí i cyklisté nebo motorkáři. Pokud si přitom uvědomíme, že na „bavoráky“, respektive na jejich řidiče, je pohlíženo velmi negativně také u nás, neudivilo by nás, kdyby BMW vyhrálo také v České republice.

Zpět ale k britskému průzkumu, který odhalil další zajímavost, a sice postupné vyvracení předsudku, že právě řidiči dodávek jsou těmi nejhoršími. Pokud je totiž někdo ve studii odsoudil, pak to byly hlavně starší ročníky. Hned tři lidi z deseti ve věku od 55 do 64 let totiž smýšlí dle starodávného stereotypu. Pokud jsou ale osloveni mladí ve věku od 18 do 24 let, daný poměr klesá na jednoho z deseti.

Vysoko jsou také řidiči Audi, Porsche, Subaru a kupodivu i Ferrari. Na ty ukázalo přes 6 % lidí, což jim zajistilo 5. místo v tabulce hanby. To je pozoruhodné, uvážíme-li nepříliš častý výskyt italských supersportů na silnicích, a to i těch britských. Kompletní výsledky naleznete níže, my pak již jen upozorníme na třetí místo taxikářů. Také v tomto případě lze hledat jistý soulad s Českem.

V jakých autech jezdí nejhorší řidiči podle Britů?

1. BMW - 24 %

2. Bílá dodávka - 21,8 %

3. Taxi - 14,1 %

4. Audi - 9 %

5. Ferrari - 6,3 %

6. Porsche - 5,7 %

7. Subaru - 4,2 %

8. Mercedes - 4,1 %

9. VW Golf - 2,9 %

10. Opel Astra - 2,5 %

11. Toyota Prius - 2,1 %

12. Ford Focus - 1,9 %

13. Lexus - 1,5 %

Výsledky britské studie... Grafika: Autoforum.cz, data: GoCompare



...nedělají dobrou vizitku řidičům BMW. Podle čtvrtiny respondentů jsou totiž nejhorší na silnici, a to bez ohledu na model. Foto: BMW



Dobře ovšem ze studie nevyšli ani řidiči bílých dodávek. Foto: Ford

