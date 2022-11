V Rusku se začaly prodávat úplně modely VW, BMW a dalších značek. Kde se berou, nikdo neví před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Jde vlastně o „zakázaná auta”, která není možné do země oficiálně dovážet, stejně jako není reálné, aby se v Rusku dále vyráběla. Přesto jsou u dealerů k mání. A nezřídka jde o ryze evropské modely, které nelze koupit třeba v Číně či v Japonsku. Nevyjdou ovšem levně.

Dnešní svět je velmi propojeným místem. Není na tom nic špatného, ostatně o něco takového se lidstvo snažilo dlouhá léta. Díky tomu již nemusíte smutně koukat na zboží, které se prodává na jiných kontinentech, objednat si můžete prakticky cokoli a odkudkoli. A stejně tak se třeba vaše klientela již nemusí rekrutovat z vašeho nejbližšího okolí. Pokud máte co nabídnout, můžete klidně oslovit i Američany nebo Číňany. Celou planetu tak lze brát jako jedno velké tržiště, kam přístup sice mají všichni, ovšem za poněkud odlišných podmínek.

Ve světle těchto skutečností se zdálo být bláhové, že sankce zaměřené proti Rusku zvládnou zemi v tomto ohledu izolovat. Koneckonců Evropská unie, Velká Británie a Spojené státy kolem této země nevybudovaly zeď. A i kdyby ji vybudovaly, Čína a další země by se stejně nepřidaly. To dává prostor k pohybu zboží cestami, které nelze efektivně kontrolovat, a tak se to ani neděje.

Podržíme-li se aut, oficiální kanály vesměs vyschly, neboť velké množství výrobců se z Ruska zcela stáhlo, další své aktivity v zemi pozastavili. Jediným významným oficiálním zdrojem moderních nových aut je Čína, která toho pochopitelně využívá, přesto se situace nemá tak, že by Rus nakráčel k dealerovi „západní” značky a odešel s prázdnou. A nejde tu o skladové vozy, v Rusku se nyní začínají prodávat evropská auta, která se tam nikdy dříve nenabízela, neprodávají se v Číně a nepochází z Japonska. Jde o vozy evropských značek určené pro Evropu, přesto se v Rusku dají koupit.

V zemi se tak začal nyní prodávat dokonce i nový Volkswagen T7 Multivan, který je relativně čerstvou novinkou i u nás. Původně měl dorazit k ruským dealerům značky v květnu letošního roku, ovšem tyto plány vzaly kvůli válce za své. Stačilo však pár měsíců a rázem si Rusové mohou dokonce vybírat, zda chtějí benzinovou či dieselovou verzi.

Podobně je na tom i nové BMW 2 Coupe. Tento model se ještě v průběhu předcházející zimy měl začít prodávat, k majitelům nicméně stihla dorazit jen hrstka aut. Poté došlo na zastavení dovozu, ten se však nově opět kudysi rozjel. Mnozí dealeři přitom mají svá auta již na skladě a opět se dají koupit, jako by se nechumelilo. Ceny jsou logicky vyšší, už kvůli omezené dostupnosti, a tak dnes startují na 5,5 milionu rublů (2,19 milionu Kč).

A Rusové si mohou koupit i další zahraniční vozy, v případě takové Toyoty je aktuálně v Rusku nabízen FJ Cruiser a Corolla Cross. První zmíněný model startuje na 5,3 mil. RUB (2,11 mil. Kč), druhý pak na 3,8 mil. RUB (1,52 mil. Kč). Čekat u nich pochopitelně nelze tovární záruku, dealeři ovšem nabízí svou vlastní, třebaže jen na 2 roky a 75 tisíc kilometrů.

Pro úplnost pak už jen zmíníme, že nejlevnější novinkou čerstvě startující na ruském trhu je Suzuki Ciaz, jenž lze pořídit od 1,9 mil. RUB (760 000 Kč). Zmiňovaný Multivan je pak naopak tím nejdražším vozem, dealeři si totiž účtují od 7 milionů RUB (2,79 mil. Kč). O laciné zboží se tedy nejedná, to ale to pro Rusy, kteří na podobné vozy mají, nebude příliš podstatné. Kde se tato auta berou, nikdo neví. Nejsnazší bude zřejmě import přes Čínu, který by k vysokým cenám též přispěl, možná ale byly nalezeny i jiné cesty, o kterých se teprve dozvíme.

Do Ruska dorazil nový VW Multivan, který by tam teoreticky vůbec neměl být k dispozici. Foto: Volkswagen



Podobně je na tom dvojkové kupé z Mnichova a řada dalších aut. Ceny jsou pochopitelně vyšší, ale kdo na to má, ten od dealera s prázdnou neodejde. Foto: BMW

Zdroj: Autonews poprvé a podruhé, Auto Mail.ru

Petr Prokopec

