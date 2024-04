V Rusku se znovu vyrábí úplně nové Citroëny. Mají pořád stejnou techniku, elektroniku, loga, všechno před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Automotive Technologies, tiskové materiály

Za současných sankcí a postoje mateřského Stellantisu je to pozoruhodná věc, ale je to zkrátka tak. V Kaluze se opět montuje Citroën C5 Aircross, prý proti vůli Stellantisu. Ale dá se tomu věřit?

O smysluplnosti některých sankcí zavedených proti Rusku máme své pochybnosti už od roku 2014, kdy došlo k anexi Krymu. Zejména USA a EU se ale z prvotních nezdarů nepoučily a korunu všemu začaly nasazovat před dvěma lety, kdy po invazi na Ukrajinu přišla nová kola protiruských opatření. Zejména ta dotýkající se automobilové branže se nám od začátku zdají být širá horkou jehlou a nevnímají geopolitickou realitu v širším kontextu. Kdyby se proti Rusku obrátili všichni, vypadala by situace jinak, to se ale nestalo.

Takto vše ve výsledku působí dojmem, že jsme za agresivní mocenskou politiku Kremlu potrestali vlastní automobilky a odměnili ty čínské. Až bizarně přímočaře to nyní ukazuje osud Citroënu v největší zemi světa. Tato značka spadající pod koncern Stellantis stejně jako ostatní po únoru 2022 výrobu v Rusku zastavila, na rozdíl od většiny konkurentů se ale svých tamních aktiv nezbavila. Továrna firmy v Kaluze tak zůstala po celou dobu majetkem Stellantisu a nyní se v ní znovu začala vyrábět nová auta, jak informuje agentura Reuters.

Udělal Stellantis přesně to, co někteří analytici naznačovali už v roce 2022? Tedy začal do Ruska dovážet díly z Číny, kde umí vyrobit prakticky cokoli a sankce se toho nedotýkají? No, situace tak rozhodně působí, neboť přesně to se fakticky děje - z Číny do Kalugy míří vše potřebné pro lokální výrobu Citroënu C5 Aircross, který ve fabrice skutečně vzniká, jak můžete vidět na čerstvých oficiálních fotografiích níže. A to sakumprásk - karoserie, motory, nápravy, interiéry, elektronika, dokonce i loga Citroënu jsou originální.

Takže se našla cesta? Podle Stellantisu ne, ten k věci říká, že „ztratil kontrolu nad veškerými svými aktivy v Rusku“ a továrnu ovládají Rusové, kteří si v ní dělají, co chtějí. To je teoreticky možné, odpovídal by tomu i fakt, že Stellantis fabriku v koncem loňského roku účetně odepsal se ztrátou 144 milionů Eur (cca 3,64 mld. Kč). Ale je možné, že by to tak bylo i fakticky?

Jasnou odpověď zná asi jen sám Stellantis, máme o tom ale své pochybnosti. Tato továrna není soběstačná, potřebuje díly, které jí někdo musí dodávat. Ten někdo je čínský Dongfeng, se kterým automobilka za velkou zdí spolupracuje, navíc je jím také minoritně vlastněna. Nedovedeme si představit, jak by Rusové do země dostali potřebné díly bez přispění Dongfengu nebo Stellantisu, to prostě není možné, museli by je ukrást. A stejně tak rozjezd výroby bez dohledu někoho, kdo „ví, kam sáhnout”, by byl stěží technicky možný.

Buď jak buď, výroba Citroënu C5 Aircross v Rusku probíhá a první nově smontovaná auta se mají u dealerů objevit v květnu. Továrnu formálně provozuje společnost Automotive Technologies, která potvrdila, že „27. března odstartovala v továrně v Kaluze montáž Citroënu C5 Aircross“. Auta si lidé mohou u dealerů začít objednávat již nyní, cena však zatím zveřejněna nebyla.

U nás nicméně francouzské SUV startuje na 565 tisících Kč, za což dostáváte jedna-dvojku se 130 koňmi. Číňané oproti tomu musí zaplatit alespoň 512 tisíc Kč, ovšem za 1,6 THP se 175 koňmi. Nejasnosti jsou ostatně spojené i se samotnými motory, v Číně je nicméně C5 Aircross kromě již zmíněného základního ústrojí nabízen také s přeplňovanou jedna-osmou (211 koní) či jako plug-in hybrid (300 koní). Rusové se tak dočkají i jednotek, které již z Evropy zmizely. A profitovat na celé věci budou nejen oni, ale také Číňané, kteří auta fakticky vyrábí. Co z toho bude mít Stellantis, můžeme jen spekulovat, tak či onak evropská strana vítězem opět nebude.

Citroën C5 Aircross se znovu vyrábí v Rusku, se vším všudy. Foto: Automotive Technologies, tiskové materiály



Vůz před dvěma lety prošel faceliftem po kterém v Číně dostal označení Beyond. Mimo to se liší i skladbou pohonných jednotek. Foto: Citroën

Zdroje: Reuters, Automotive Technologies

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.