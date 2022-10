Elektromobily způsobují další problém, na který dříve nikdo nepomyslel, život nám určitě nezlepší před 9 hodinami | Petr Prokopec

Elektromobily představují oproti vozům se spalovacími motory řešení natolik odlišné, že způsobuje řadu problémů, nad nimiž před začátkem jejich nařizování zjevně nikdo nepřemýšlel. Jedním z takových jsou následky jejich vysoké hmotnosti, způsobuje to i rozumně neřešitelné logistické problémy.

Pohled na některé české silnice doslova bere dech. A v dobrém slova smyslu to není. Přestože ještě ani nenastala zima, na řadě z nich se objevují hrboly, díry či praskliny. A za pár měsíců bude jejich stav leda horší. České silnice přitom ze všeho nejvíce ničí kamionová doprava - zejména některé vozovky na velké a těžké kolosy prostě nejsou stavěné. Jejich hmotností limity jsou v různých zemích různé, právě to se ale nyní stává předmětem debat. Bez ohledu na konkrétní hmotnostní mez se žádoucím jeví být její zvýšení.

Nejvíce tyto debaty rezonují ve Spojených státech, kde je limit relativně nízký - maximálně 80 tisíc liber platí již od roku 1975 představuje 36 287 kg. Je ale nakonec celkem jedno, jak vysoký limit pro tu či onu soupravu je, její hmotnost je při jejím osazení stejným počtem aut stále vyšší. Důvodem je elektromobilita a s ní spojený ohromný nárůst hmotnosti osobních vozů.

Ty váží o zhruba 400 až 800 kg víc než srovnatelné modely se spalovacím ústrojím, což znamená, že se jich na přívěs vejde méně nebo při stejném počtu váží více. Na hlavní fotce můžete vidět dvě Škody Enyaq Coupe, jejíž hmotnost se v závislosti na verzi pohybuje okolo 2,4 tuny. To je naprosto šílené číslo vzhledem k tomu, jak velké a schopné auto to je. Že takový posun je problémem, potvrzuje Sarah Amico, šéfka společnosti Jack Cooper, která ve Státech patří k největším přepravcům. Dle ní daný stav povede „k většímu množství kamionů na silnici, prodlevám a vyšším nákladům“.

Dopravci proto požadují aspoň navýšení limitu, které by kompenzovalo zvýšenou hmotnost elektrických aut. Zní to jako snadná věc, něco takového ale logicky povede také k vyššímu zatížení vozovky. A i kdyby limit v některých místech mohl zůstat stejný, silnice budou více trpět při vyšším zatížení způsobeným stejným množstvím těžších aut. Kromě toho je třeba počítat s většími riziky pro bezpečnost, neboť o několik tun těžší kamion bude potřebovat delší brzdnou dráhu. Rychleji se budou i sjíždět pneumatiky, opotřebovávat brzdy... Je to jako vždy mince se dvěma stranami.

Navíc je otázkou, kam až má tento trend pokračovat. Již na jaře se ozvalo Bentley s tím, že zrušen by měl být evropský hmotností limit osobních aut ve výši 3,5 tuny. Prodloužené SUV Bentayga se mu totiž s celkovými 3 250 kilogramy nebezpečně blíží. Jde přitom o spalovací model, britská značka nicméně již za pár let nechce prodávat nic jiného než elektromobily. To bude znamenat ještě větší hmotnost jednotlivých aut s řadou přímých i nepřímých negativních důsledků. Proč bychom vůbec měli akceptovat, že jedno auto, ve kterém obvykle jede jeden člověk, má vážit několik tun?

Elektromobily nás tak svou absurdní přirozeností dostávají do dalšího začarovaného kruhu, ze kterého nevede rozumná cesta ven. V případě jejich přepravy platí, že ať budou limity jakékoli, lze počítat s další vlnou zdražování kvůli nákladnější dopravě, opravám větších škod na vozovkách a možná i více nehodám. To jsou další dopady, které život nikomu nezlepší.

Jsou to všechno další a další následky rezignace na základní principy technické a ekonomické efektivity - říkat, že planetu spasíme používáním aut, která jsou o mnoho metráků těžší, zase jednou připomíná Orwella. Ono když někdo začne tvrdit, že třítunové auto s 1 000 koní je efektivní, protože jeho emise jsou 0, přestože to není ani náznakem pravda, nemůžeme se řadě negativních sekundárních dopadů divit.

Společnost Jack Cooper patří mezi největší přepravce aut ve Státech. Její šéfka volá po zvýšení hmotnostního limitu kvůli elektromobilům, výrazně těžších aut se nedá převážet tolik najednou. Ať už ale limit zvýšen bude, nebo nebude, my vždy prohrajeme. Foto: Jack Cooper Holdings, tiskové materiály

