Vedení Volkswagenu odmítlo návrhy odborů a trvá na masivních úsporách, stávka se zdá být nevyhnutelná

Situace ve stále největší evropské automobilce eskaluje. Dosud pravděpodobné zahájení stávek zaměstnanců se nyní stává prakticky jistým, vedení firmy trvá na snížení platů, zavírání továren i hromadném propouštění.

Pokud Volkswagenu skutečně zbývají maximálně dva roky na odvrácení vlastního úpadku, pakliže na svém fungování něco podstatného nezmění, nelze se příliš divit snaze vedení firmy o minimalizaci nákladů na všech frontách. Zůstáváme sice přesvědčeni, že VW by udělal lépe, kdyby se místo podobných destruktivních kroků vrátil k výrobě žádoucích aut, ale protože je v tomto směru nepoučitelný, mnoho jiných možností na výběr nemá.

Vedení automobilky proto už dříve avizovalo snahu masivně šetřit i na personálních nákladech. Proto chce platit zaměstnancům až o o 18 procent méně, desetitisíce jich propustit a zavřít několik továren. Odborům sdružujícím právě je se to pochopitelně nelíbí a šermují hrozbou stávek, management společnosti se ale dosud zdál neoblomný a dal najevo, že i kdyby se zaměstnanci „ustávkovali” k smrti, stejně tím nic nemění. To byl ovšem mediální postoj, ten oficiální dosud chyběl.

Jak ale nyní informuje DW, formální stanovisko firmy je prakticky totožné. Vedení Volkswagenu tedy alternativní návrh zaměstnanců na úsporná opatření odmítlo s tím, že by menší snížení mezd, zkrácení pracovní doby a zmrazení bonusů na dva roky výměnou za zachování chodu všech továren a existujících pracovních míst nevedlo ke strukturálně nižším nákladům.

Volkswagen navíc ani nevěří tomu, že by kroky navržené odbory vedly k úsporám ve výši 1,5 miliardy eur. A pokud by se to přece jen stalo, tlak na finanční situaci firmy by tím byl zmírněn pouze krátkodobě. „Navržená opatření nepovedou k udržitelné finanční úlevě pro společnost,” stojí ve stanovisku vedení. Odbory v reakci na to říkají, že jsou postojem VW zklamané a toto odmítnutí podle jejich zástupců dále zhorší vztahy mezi zaměstnanci a vedením. Stávky jsou tak podle zástupců od počátku prosince nejen možné, ale i nutné.

Uvidíme, co bude následovat, dokud se ale Volkswagen bude kvůli příliš optimistickým očekáváním spojeným s jeho přechodem na elektrická auta potýkat se slabým zájmem vzhledem k dostupným výrobním kapacitám, stěží bude moci slevit ze zamýšlených opatření. A hrozbou stávek se podle všeho zlomit opravdu nenechá.

