Američané prodávají doplňky pro auta, vedle nichž bledne celé Simply Clever Škody

Škoda v automobilovém světě proslula doplňky, které podstatným způsobem rozšiřují praktickou využitelnost aut. Ovšem to, co nabízí firma Talus, je z jiné dimenze, ted bohužel i cenové.

Nová auta jsou stále praktičtější, však už ani většina výrobců supersportovních vozů si nedovolí nabídnout model, který by krom jízdních zážitků nebyl schopen zastat roli auta pro běžné přesuny se vším, co k tomu patří. Jako Češi můžeme být hrdí na to, že na jednom z vrcholů vývoje v tomto směru se nachází Škoda se svými doplňky Simply Clever, které v podobné míře nenabízí žádný velký výrobce osobních vozů.

Maximum možností ale nekončí zde, větší auta lze vhodnými doplňky přiblížit až obytným vozům, které v poslední době nabírají na popularitě. Přesně o něco takového se pokouší firma Talus, která prodává své pakety zvané CampPack a VenturePack, kterými lze rozšířit praktické využití existujících aut až daleko za hranice toho, o čem Škoda byť jen přemýšlí.

Obě zmíněná řešení jsou si velmi podobná a na první pohled se neliší skoro vůbec, rozdíl je pouze v některých specifikacích. Myšlenka stojící za jejich zrodem je navíc úplně stejná. Talus se snaží využít korb pick-upů a pro ty nejběžnější z nich nabízí hliníkový box, který vyplňuje korbu. Uvnitř něj pak najdeme záplavu praktických doplňků.

Dominující je malá kuchyňka, jejíž součástí jsou dva vařiče. Vyjma toho je možné počítat také s dřezem a tekoucí vodou, jejíž nádrž je stejně jako láhev na propan butan součástí boxu. Totéž platí také pro výsuvné šuplíky, jejichž počet a objem si můžete navolit dle velikosti pick-upu a přizpůsobit je převážení jídla, pití, nářadí - čeho vás napadne. Kromě toho je možné u CampPacku počítat také s baterií o kapacitě 100 Ah, přičemž ceny v té chvíli startují na 11 995 dolarech (cca 256 tisíc Kč). To sice není málo, box však lze vždy vyjmout a vůz tak využívat v jeho tovární podobě.

Přesunout se můžeme k VenturePacku, který počítá se vším výše zmíněným. Rozdíl je pouze v tom, že ona baterie již má kapacitu 200 Ah. Kromě toho je součástí balení také 120wattový solární panel, který cestovatele zvládne udržet o trochu déle mimo síť. A aby toho nebylo málo, je možné počítat ještě s keramickým filtračním systémem, který s trochou nadsázky udělá z každé kaluže rezervoár pitné vody. Cena pak startuje na 16 995 USD (asi 363 tisíc Kč).

Lze už jen dodat, že oba boxy jsou k dispozici pro středně velké pick-upy jako Chevrolet Colorado, Ford Ranger, GMC Canyon, Jeep Gladiator či Toyota Tacoma, v jejichž případě mohou úložné schránky pobrat až 205 litrů. Pokud ovšem zvolíte velké modely jako Chevrolet Silverado, Ford F-150/F-250, GMC Sierra, Nissan Titan, Ram 1500/2500 či Toyota Tundra, můžete počítat dokonce se 481 litry. Tedy pokud si za takovou možnost připlatíte.

Tím však nabídka firmy Talus nekončí. Američané totiž nabízí i speciální stany 23ZERO, které mohou z oné korby udělat nejen kuchyni, ale také ložnici. Případně je samozřejmě můžete postavit i na zemi. Výhodou oproti konkurenci je technologie LST (Light Supression Technology), která kontroluje, kolik světla se dostane do stanu. Díky tomu je možné v parném létě potlačit teplotu slunečních paprsků až o 20 procent. To vše od 1 099 USD (necelých 24 tisíc Kč). Škoda se má zase čím inspirovat, bydlet se ve škodovkách pořád nedá...

Boxy CampPack a VenturePack americké firmy Talus posouvají spolu se stanem 23ZERO praktickou využitelnost osobních aut až k hranici těch obytných. Foto: Talus

