Venku je jedna z jistě posledních silničních dieselových střel, ohromí kombinací dynamiky a spotřeby

Při dnešních cenách pohonných hmot by diesely měly být vynášeny do nebes, jenže nejsou, naopak jsou dále zaháněny do kouta politickými tlaky. O to více je třeba si vážit podobných aut, kombinace naftového pohonu a tachometru do 340 km/h se moc nevidí.

Dle některých patří do kamen a ne do aut. Jsme zvědavi, zda tento názor budou zastávat i ve chvíli, kdy dieselové náklaďáky a dodávky budou nahrazeny benzinovými, plug-in hybridními či elektrickými vozy. V takové chvíli totiž spotřeba půjde nahoru, i kdyby to podle technických údajů mělo být naopak. Je přitom jedno, zda budete v tu chvíli stát pár minut u čerpací stanice či desítky minut u dobíjecího stojanu, mnohem vyšší provozní náklady lze čekat stůj co stůj. S těmi pak dorazí další vlna zdražování.

Je opravdu zarážející, jakým způsobem jsou diesely démonizovány a zatlačovány do kouta, aniž by za ně existovala adekvátní náhrada. Zvláště dnes, kdy ceny pohonných hmot jsou na rekordních hodnotách. Pokud tedy nepatříte mezi onu sortu zastávající výše zmíněný názor, pak možná nákup nového dieselového vozu neodkládejte. Nikdy totiž nevíte, kdy s nimi ten či onen výrobce skončí. Dokládá to i pohled zejména na segmenty mini a malých aut, kde o varianty osazené dieselovým ústrojím již ani nezavadíte.

Ve výše položených obchodních třídách je nicméně stále ještě z čeho vybírat, přičemž Alpina dokonce momentálně vyrukovala s velmi zajímavou novinkou. Technici v Buchloe přepracovali BMW 4 Gran Coupe, kterému dodali poladěný třílitrový šestiválcový diesel doplněný dvěma turby a mild-hybridní technikou. Výkon tak oproti výchozímu provedení vzrostl z 335 na 355 koní, točivý moment pak ze 700 na 730 Nm. Stovku tak Alpina D4S zdolá za 4,8 sekundy, zatímco maximálka činí 270 km/h.

Z pohledu dálkového cestování je zajímavá i spotřeba, která byla vypočítána na 6,9 l/100 km. Této hodnoty nicméně bude možné dosáhnout jen s lehčí nohou na plynovém pedálu, při využití veškerého potenciálu pohonné jednotky přeci jen odteče každou stovku kilometrů z nádrže více paliva. Pro vaši peněženku to ovšem stále nebude taková pohroma jako třeba v případě Alpiny B4, která sice stovku zvládá o sekundu rychleji a pokoří i třístovku, ovšem při spotřebě vyšší o 40 procent.

Vizuálně se dieselové provedení od svého benzinového příbuzného nikterak neliší. Máme tu tedy 20palcová kola v klasickém vícepaprskovém designu, jež vpředu obouvají pneumatiky Pirelli o rozměru 255/35, vzadu pak o rozměru 285/30. S nimi lze přitom spárovat exkluzivní zelenou či modrou metalickou barvu, stejně jako přední a zadní spoiler. Uvnitř se pak objevuje plaketka, která vám bude dennodenně dávat najevo vaši výjimečnost. Stejně jako specifický přístrojový štít.

Alpinu D4S lze objednávat okamžitě, a to za cenu startující na německém trhu na 79 700 Eurech (cca 1 970 000 Kč). O láci se pochopitelně nejedná, zákazníci nicméně mohou kromě již zmíněného počítat také s posíleným brzdovým ústrojím. Stejně jako třeba po kůži Lavalino uvnitř. Na dodávky prvních aut pak musí vyčkat do září letošního roku. Tedy pokud na ně budou čipy.

