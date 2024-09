Venku je nejvýkonnější auto s manuálním řazením v historii. Má 1 842 koní a dokazuje, že nic není nemožné před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hennessey Special Vehicles

Přijdou vám legrační tvrzení automobilek, že s ručním řazením nedokážou spojit 500- nebo 600koňová auta, že je to na manuál moc? Po odhalení tohoto vozu vám přijdou jen legračnější. Má totiž výkonu ještě násobně víc, a přesto si v něm majitelé budou převody měnit sami.

Z manuálních převodovek se v posledních letech stal ohrožený druh. Do jisté míry za to mohou i sami zákazníci, kteří tyto převodovky začali v případě určitých typů aut na některých trzích téměř zcela obcházet. Přesto jich nikdy nebylo tak málo, aby kvůli tomu musely zcela pojít. Rozhodující zátěž na bedra jejich osudu jim přidaly jednak regulace jdoucí za co nejnižší normovanou spotřebou, ty se o to postaraly v podstatě přímo, a jednak regulace přidávající vozům bezpočet povinných prvků, které se o to postaraly nepřímo tak, že ztenčily marže výrobců na minimum a donutily je šetřit i na věcech, na nichž by jinak nešetřili.

Výrobci se pak museli snažit zefektivnit vývoj a výrobu, jak se jen dalo, takže se jim najednou ani desítky procent kupců nezdály být dost na to, aby jim vyšli vstříc. Pro automobilky je pochopitelně daleko méně nákladné přijít s jednou skříní místo dvou - možnost volby znesnadňuje vývoj, komplikuje výrobu, homologaci, tisíc věcí. Výsledkem je, že někteří výrobci otevřeně ignorují i velmi významný zájem o ruční řazení u určitých modelů.

Tohle se ale neříká snadno, a tak ze strany některých automobilek začaly zaznívat výmluvy, že výkon motorů je dnes již příliš velký na to, aby pro ně mohl vzniknout manuál, který by jej zvládl. To jsme vždy označovali za nesmysl a čas naše slova jen potvrdil. Ostatně už dosud existovalo několik značek, kteří mají v nabídce auta vrcholné supersportovní ligy, a přesto manuál bez problémů párují se stovkami koní. Takový Gordon Murray aktuálně pro modely T.50 a T.33 nic jiného ani nenabízí, podíl zákazníků toužících po automatu byl totiž tak nízký, že tuto převodovku nakonec ani nemělo smysl vyrábět jako alternativu. Místo toho se Murray s danými zájemci domluvil, že i oni nakonec dostanou trojici pedálů. A novinky Pagani jsou kapitola sama pro sebe.

Nyní tu máme ještě přesvědčivější důkaz, že lze manuál spojit s extrémně vysokým výkonem, tentokrát už u toho nejsou „jen” stovky koní, ale rovnou tisíce. Paradoxem pak je, že tato novinka pochází z Ameriky, tedy ze země, kde podle mnoha Evropanů ani neví, co to vlastně „fofrklacek“ je. A i kdyby ano, stejně s ním neumí zacházet. Přitom právě tam třeba takové BMW nabízelo modely M5 a M6 s manuálem i ve chvílích, kdy evropská nabídka značky počítala už jen s automatem. Předsudky jsou ale holt předsudky.

Definitivně je boří texaská firma Hennessey, jejíž Venom F5 byl dosud k dispozici pouze se sedmistupňovým automatem. Automobilka nejprve klientele nabídla kupé, jehož 24 kusů se vyprodalo ještě dřív, než odstartovala výroba. Následně vyrukovala s verzí Roadster, u níž plánovanou produkci navýšila na 30 kusů. Z nich pak pouhých dvanáct dostane kýženou trojici pedálů. K mání ale rovněž již není jediný, i přes cenu startující na 2,65 milionu USD (přes 60 milionů Kč) se všechny kusy vyprodaly předem.

Nemalému zájmu se ale nelze divit, neboť varianta Venom F5-M Roadster je titulována jako nejvýkonnější sériový vůz s manuálním řazením v historii. Stejně jako provedení s automatem používá 6,6litrový přeplňovaný osmiválec Fury, který posílá na zadní kola 1 842 koní výkonu a 1 618 Nm točivého momentu. To jsou neskutečná čísla, která jsou navíc spárována s nízkou hmotností. Konkrétní cifru pro manuál pak sice Texasané do placu nedali, standardně ale Venom F5 váží zhruba 1 400 kilo.

K dispozici pak zatím nejsou ani data týkající se dynamiky, kupé s automatem řízené přímo zakladatelem společnosti Johnem Hennesseym však letos 30. července dosáhlo nového rekordu - půlmíli, tedy 804 metrů s pevným startem, totiž zvládlo za 14,44 sekundy při rychlosti 353 km/h. Manuální Roadster pak sice bude pomalejší, ovšem jen o chlup. Co ovšem může zarazit, zároveň by měl být vůbec nejlépe ovladatelnou a stabilní verzí v celé nabídce.

F5-M totiž nedisponuje pouze manuálem, ale od zbytku produkce se liší také 1 400 milimetrů dlouhou centrální ploutví. Přemapována byla také odezva motoru, stejně jako je unikátní nastavení podvozku. Přepracována pak musela být i středová konzole, a to kvůli otevřené kulise převodovky. Ta je přitom záměrně umístěna co nejblíž k volantu bez horní části věnce, aby majitelé měli hlavici vždy co nejrychleji po ruce.

„Vždy jsme chtěli postavit manuální Venom F5, je to ostatně něco, po čem se zákazníci soustavně ptali. Je to stará škola, je to drsňácké a dočkáte se dokonalého zapojení do hry,“ řekl k novince sám John Hennessey. A jeho slova asi nebude rozporovat nikdo soudný. My tak už jen dodáme, že každý Venom je nalakován barvou dle přání zákazníka, která následně mizí z nabídky firmy. Celá produkce tak bude čítat jen naprosté unikáty.

Zdroj: Hennessey Special Vehicles

Petr Prokopec

