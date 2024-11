Venku je nový Jaguar, po kterém zase zatoužíte, má motor 5,6 V12 a manuální převodovku včera | Petr Prokopec

A není to vtip ani omyl, tohle touhu vyvolávající auto míří do prodeje. Problém? Není přímo od Jaguaru, ten už se zjevně rozhodl dokráčet po elektrické cestě až za řeku Lethé, takže o spalovacích motorech nechce ani slyšet.

Chápu, že Jaguar se chystá k největším změnám ve své historii. Ovšem to, co značka při tomto procesu předvádí, je za hranicí uvěřitelnosti. Chování zástupců firmy na sociálních sítích připomíná uraženého partnera, který poté, co dostal kopačky, vymazal všechny své předchozí příspěvky, na nichž se někdejší drahá polovička mohla objevit. Víceméně jediné, nač tedy nyní můžete na Facebooku, Instagramu či X narazit, jsou odkazy na elektrickou budoucnost. Ty jsou ovšem natolik bizarní, že i můj kamarád, majitel postaršího Jaguaru XK a po léta nekritický obdivovatel značky, se ptá, zda Britové nehodlají přepřáhnout z aut na módu.

Příspěvky automobilky přitom zvedly povědomí o značce natolik, že si si z toho zástupci společnost TWR (Tom Walkinshaw Racing) musí mnout ruce. Momentálně totiž spouští výrobu své novinky zvané Supercat, což není nic jiného než nové pojetí Jaguaru XJS. Kupé navíc bude k dispozici nikoli s elektrickým, nýbrž se spalovacím pohonem. A rozhodně ne obyčejným. Roztočení zadních kol má totiž na povel vidlicový dvanáctiválec, u kterého Britové zvedli objem z původních 5,3 na 5,6 litru. Zároveň přišli se suchým mazáním, novou hlavou či celou řadou vnitřních komponentů.

Výsledkem je 669 koní výkonu a 730 Nm točivého momentu, tedy čísla působivá i na dnešní dobu. O přenos výkonu na kola se stará šestistupňový manuál, se kterým spolupracuje samosvorný diferenciál. O jízdní dynamice nepadlo ani slovo, rozhodně ale bude působivá, neboť 4 766 milimetrů dlouhé kupé váží 1 605 kg. Je tak o poznání lehčí než původní XJS, k dobru má ovšem dvakrát víc koní, než s kolika bylo možné spojit ostrou variantu XJR-S. Ta mimochodem byla poháněna jednotkou, na které Jaguar spolupracoval právě s TWR.

Přímo Tom Walkinshaw je pak sice již čtrnáct let po smrti, ovšem po sobě zanechal tři syny Ferguse, Ryana a Seana. Všichni se potatili, první dokonce začal závodit v 11 letech. Loni v říjnu se pak rozhodl, že pokračovat bude i v druhém oboru, tedy ve stavbě exkluzivních speciálů. Supercat je tak vlastně jeho prvotinou pod známou rodinnou značkou, která má vzniknout jen v 88 kusech. Toto množství odkazuje na rok 1988, kdy Jaguar XJR-9 vyhrál závod 24 hodin Le Mans, přičemž za jeho vznikem stála společnost TWR. Všechny nitky se tak vlastně po mnoha letech propojily.

Fergus ke spolupráci přizval Khyzyla Saleema a známého sběratele Magnuse Walkera, jenž muž pomohli především s karoserií. Ta byla rozšířena o 182 milimetrů na 1 975 mm, přičemž všechny panely jsou zcela nové a vyrobené z karbonu. Vpředu i vzadu pak trůní diodová světla, zatímco boky zdobí vpředu 18- a vzadu 19palcová kola TWR Forged Monobloc. Souběžně s tím kupé dostalo kontrolu trakce, systém launch control či pět řidičských režimů, jenž mají přinést dechberoucí zážitky na trati i příkladný komfort na silnici.

Jakkoli totiž Supercat zvenčí působí jako speciál z Le Mans, uvnitř je důraz kladen hlavně na luxus a pohodlí. Vůz vám totiž má umožnit rychlé zdolávání dlouhých štrek. Sedadla se tak nepyšní jen karbonem či kůží, ale také elektrickým ovládáním. Za volantem pak trůní digitální přístrojový štít, moderní je ovšem i klimatizace či multimediální systém. Lze tak vlastně plně věřit tvrzení TWR, že tohle není až tak restomod, jako spíš zcela nové auto, neboť po zesílení šasí a příchodu nových pomocných rámů toho z originálu opravdu mnoho nezůstalo.

Opravdu rozsáhlým pracem ovšem v podstatě neodpovídá cena, neboť TWR si za Supercat účtuje 225 tisíc liber (cca 6,84 milionu korun) bez daně. Tedy mnohem méně než třeba německá společnost HWA za podobně modernizovaný Mercedes-Benz 190E. V jejím případě ale kromě podpisu smlouvy a převodu peněz nemusíte dělat naprosto nic, zatímco Britové po vás kromě zálohy a posléze také doplatku budou chtít původní XJS, které následně předělají.

Na první dodávky má dojít příští rok v létě, což znamená jednak to, že mnohé exempláře jsou již prodané, ale i fakt, že mezi objednávkou a převzetím se musíte obrnit značnou trpělivostí. Na druhou stranu ale daný čas můžete využít k tomu, že již začnete domlouvat koupi svého dalšího mazlíka. TWR totiž zjevně hodlá kout železo, dokud je žhavé, zvlášť když ji Jaguar v podstatě dělá reklamu zadarmo.

Po překrásném spalovacím Jaguaru dál touží spousta lidí, sama automobilka je však obsloužit nehodlá. To je voda na mlýn Ferguse Walkinshawa a jeho znovuzrozenému TWR. Toto je jeho prvotina jménem Supercat. Foto: TWR, tiskové materiály

