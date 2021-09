Vládu nad automobilovou Evropou přebírají nejlevnější auta, nebyl to jen chvilkový stav před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Poprvé pořádně vystrčila růžky minulý měsíc, leckdo si ale myslel, že jde jen o výjimečný moment, po němž se věci vrátí do normálu. Nestalo se, levná auta od Dacie a Fiatu vládnou ještě víc.

Předloni na nějaký čas ovládla média informace o možném sestupu Škody na úroveň Dacie. To v Mladé Boleslavi vyvolalo skoro paniku, načež se vedení značky snažilo uklidnit zaměstnance i veřejnost, že nic takového není v plánu. Možná to ale nebyl zase tak špatný nápad, neboť zatímco Škoda momentálně prožívá jedno z nejhorších období ve své novodobé historii, Dacia vládne celé Evropě. V srpnu se tak Sandero stalo podruhé v řadě nejžádanějším evropským modelem, Škoda Octavia oproti tomu vypadla z žebříčku deseti nejlepších. To znamená, že si v srpnu na celém kontinentu nenašla ani 9 300 zákazníků.

Sandero navíc není jediným úspěšným modelem rumunské automobilky, její počínající evropskou dominanci potvrzuje pátým místem Duster. Pochopitelně se tak nestalo jen jejím přičíněním, ale i úpadkem dražších modelů. Takový Volkswagen Golf intenzivně klesá ve srovnání s loňským i předloňským rokem, dolů ale Němcům padá také T-Roc nebo Polo.

Dacia nicméně není jediným levným autem, které míří nahoru. V žebříčku výrazně povyskočil také Fiat 500, tedy už 14 let prodávaná novodobá generace italské ikony, jehož takřka 11 tisíc prodaných exemplářů představuje vzestup meziročně i proti roku 2019. Pokud byste si ovšem mysleli, že to je dávno jeho novou elektrickou verzí, mýlíte se, třebaže také ta má na výsledku svou podíl. Na celkovém odbytu se ale z více jak dvou třetin skutečně podílí dávno přežitá pětistovka z roku 2007.

Za zmínku stojí také fakt, že elektromobily a hybridy mají dohromady 21procentní podíl na celkových registracích, což je více než 20 % u dieselů. Je ovšem třeba si uvědomit, že toto není důsledek přirozeného vývoje, nýbrž politických deformací trhu, které se týkají pár velkých západních zemí, zejména pak Německa. V místech ovlivňovaných „pouze” celoevropskými regulacemi a drobnými místními deformacemi, jako třeba u nás, se obvykle neprodává elektrických aut ani 1 %.

Kromě toho je tu ještě jeden aspekt úspěchu elektrifikovaných pohonů, a to mild-hybridy. Výrobcům stačí, aby přihodili na palubu 48voltový okruh, integrovaný startér-generátor a případně malou baterii, a již se přesunují z ryze spalovací kategorie do té hybridní. Pokud si přitom někdo koupí takové BMW M340d, nemá asi pocit, že si kupuje hybrid, spíše jde pro diesel. I pohon tohoto vozu je dnes ale klasifikován jako hybridní. Ani tak ale nemá smysl zastírat, že elektrifikované pohony jdou nahoru - ještě v roce 2019 byl totiž jeho podíl na registracích 3procentní, loni pak 11procentní.

VW i Škoda si přitom mohou spravit náladu právě v této kategorii, ovšem je to úspěch hořkosladký. Je totiž třeba vzpomenout na skutečnost, že elektromobily jsou pro něj ztrátovou záležitostí a jejich registrace mohou automobilky těšit jen kvůli snižování flotilových emisí a odvrácení části pokut od EU. Ani pomocí přírodě se utěšovat nelze - jakmile emise plynoucí z výroby elektřiny přesuneme z energetického sektoru do toho automobilového, rázem tu nemáme žádné hmatatelné zlepšení.

Jaká tedy bude budoucnost? Na to aktuálně neexistuje jasná odpověď, byť jednu jistotu pro nejbližší měsíce tu nejspíše máme - prodeje se budou dále snižovat, neboť ceny rostou, aut k dispozici ubývá a těch žádoucích ještě více. Stále více lidí tak místo do showroomů míří do bazarů nebo také pro nic. Neplatí to ale až tak pro Dacie, i proto nyní rumunská automobilka boduje.

V srpnu se nemalého úspěchu dočkala jak Dacia, tak Fiat. Stejně jako nelze nezmínit také růst elektrifikovaných pohonů a pád dieselů. Za tím ale nestojí nezájem zákazníků, nýbrž politické tlaky. Foto: JATO Dynamics



Sandero opanovalo prodejní statistiky již podruhé za sebou, v rámci celého letošního roku je pak již pátým nejprodávanějším modelem Evropy. Foto: Dacia



Úspěšné navíc není jen ono, do pětky nejžádanějších modelů se dostala i Dacia Duster. Foto: Dacia

Zdroj: JATO Dynamics

