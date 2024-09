Volkswagen uprostřed krize ohlásil zdražení skoro všech spalovacích aut, Golf od 710 tisíc je masakr včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Němci se potácejí v problémech a potřebují vyrábět a prodávat víc aut. Dosud mohli těžit z toho, že třeba u nás je Golf levnější než Octavia, jenže s tím je zjevně konec. Další propad prodejů tak nepřekvapí a stěží VW někam pomůže.

Pokud zatoužíte po Volkswagenu Golf, postačí vám na koupi základní verze, která před pár měsíci prošla faceliftem, aktuálně akčních 554 900 Kč. To ve finále není až tak vysoká suma, vyloženě drahý pak vlastně není ani kombík tradičně zvaný Variant, za který je třeba dát o 25 tisíc korun víc, znovu v dočasné akci. V té chvíli se totiž dostáváte na úroveň Škody Octavia, přičemž oběma vozům pracuje pod kapotou slabší verze jedna-pětky naladěná na 115 koní. Pokud byste ale tento motor chtěli také u českého vozu spřáhnout s „batohem“, potřebujete nejméně 609 900 Kč.

Němci si tedy za své provedení prakticky stejného vozu účtují míň než Češi. Něco takového není zrovna obvyklé, na druhou stranu to však není až tak úplně nelogické. VW se totiž potýká s úsvitem možná největší krize ve své historii. Potřebuje tedy co nejvíc prodávat a plnit firemní kasu. Něco takového je možné jen ve chvíli, kdy vyrukujete se zajímavější nabídkou než konkurence. A pokud ta používá tutéž techniku a liší se do značné míry hlavně designem, je zkrátka třeba sáhnout na ceny.

VW se však rozhodl, že tato cesta není nic pro něj. Jeho vedení je totiž nejspíš bezvýhradně složeno z ekonomických expertů, z nichž každý rozhodně musel vyvést z krize již alespoň desítku firem. Jinak si nelze vyložit poslední krok firmy, která ve své domovině přistoupila ke zdražení prakticky celého svého portfolia. A to bude jistě následováno zdražením i na dalších trzích, „autonomie” typicky českých cen je omezená.

Výjimkou jsou nepřekvapivě elektromobily, kterých VW chce dostat do oběhu víc. Zlevňovat je by znamenalo prodělávat na nich ještě víc, a tak raději zdražuje ostatní auta, aby je učinil levnější opticky. A jedinou spalovací výjimkou je Polo. To zřejmě proto, aby VW mohl lákat na ceny startující pod 20 000 Eur, tedy na cca půl milionem korun.

Nárůst cen není jednotný, liší se model od modelu relativně i absolutně. V druhé rovině bylo zdražováním nejmíň zasaženo Taigo, které nově stojí o 490 Eur (12 300 Kč) víc, nejvíc pak Touareg, jenž stojí o 2 490 Eur (62 300 Kč) víc než dosud. Pokud se však budeme soustředit na procentuální posun, zjistíme, že nejhůř je na tom právě zmiňovaný Golf, za jehož obě varianty musí Němci nově dát o 1 150 Eur (28 800 Kč) víc než dosud. V případě hatchbacku jsme tak nahoře o 4,2 procenta, zatímco zdražení kombíku je 4,1procentní.

Jak už padlo, zdražování stěží bude výlučně německou záležitostí, místo toho musí s vyššími cenami počítat zákazníci i ve zbytku Evropy. Což znamená, že Golf se tak po stránce cenové znovu posune na úroveň Octavie, to ale jen pokud bude řeč o akcích. Jinak dnes Golf v Německu startuje na 28 330 Eurech (cca 710 tisíc Kč), standardní česká cena se této metě přiblíží též (dnes 658 900 Kč ve srovnatelném provedení Life 1,5 TSI). Ať tak či onak, německý Golf za 710 tisíc v úplném základu? To je vážně masakr.

Je to voda na mlýn Škodě, jejíž Octavie má v rámci délky i rozvoru vždy o pár milimetrů navíc, v podstatě tak bude nabízet více za méně. A protože Škoda již dávno není vysmívanou automobilkou z komunistických luhů a hájů, klientela zamíří spíš k ní. A nejde jen o škodovku, VW si přece nemůže dovolit hýbat s cenami zejména bez ohledu na vnější konkurenci a využívat cen spalovacích modelů jen jako jakéhosi měřítka výhodnosti jeho elektrických aut - to dělá roky. A kam to vedlo?

Pokud tedy VW dosud „jen” hrozil zavíráním továren, nyní zjevně zapracoval na tom, aby se tak skutečně stalo, a to v možná ještě větší míře. Situaci by mu pak neulehčilo ani zdražování u Škody, v takové chvíli by totiž zákazníci ukazovali záda hned dvěma koncernovým značkám místo jedné. S ohledem na nejnovější krok Němců by nás ale nakonec ani nepřekvapilo, kdyby zmínění experti zaúřadovali rovněž v Mladé Boleslavi. Však také tady máme továrny, které by šlo v případě „zbytečné” výroby zavřít…

Golf nově v Německu startuje na 28 330 Eurech (cca 710 tisíc Kč), je tedy o necelých třicet tisíc korun dražší než dosud. To jej do čela evropských prodejních tabulek rozhodně nevrátí. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.