Volvo dokonalo obrat. Spalovací auta ponechá v nabídce tak dlouho, dokud o ně bude zájem

Je to nekonečně směšné, ale co jiného se dalo čekat? Automobilka, která hlásala, že skončí se spalovacími auty k pevně danému datu „bez ohledu na trh”, jim najednou slibuje věrnost pomalu na věčnost, alespoň v případě modelu XC90.

Letos v létě se konečně začalo prodávat nové Volvo EX90. To Švédové jako koncept ukázali již v červnu 2021, v listopadu 2022 pak představili produkční verzi. Jenže s tou byla spojena celá řada průtahů, elektrické SUV tak dorazilo až ve chvíli, kdy již muselo být i těm největším optimistům jasné, že bateriový pohon to bude mít na trhu přesně tak těžké, jak se od první chvíle zdálo.

Před Švédy tím vyvstal velký problém, neboť na elektromobilitu vsadili naprosto vše a bezy nechtěli prodávat ani hybridní auta „bez ohledu na trh” a „bez jakýchkoli kdyby a ale”. Nic z toho pochopitelně již neplatí, z někdejšího 100procentního závazku je dnes už jen plácnutí do vody stejně jako v minulé dekádě, kdy Volvo hlásalo, že od roku 2020 v souvislosti s provozem jeho aut nezemře již jediný člověk. V té době měla značka pro změnu stoprocentní důvěru v brzký příchod plně autonomního řízení.

Zatímco však nové a nové asistenční systémy jako třeba City Safety šly ruku v ruce s reputací značky jakožto výrobce nejbezpečnějších aut na světě a ve finále tak neúspěch zmíněné mise na Volvu nezanechal velký škraloup, v případě elektromobility je to daleko horší. Značka si totiž do jisté míry začala podřezávat větev, na které sedí. A protože nemůže přesednout na novou zelenější, musí si vystačit s tím, co má. Pročež obrazně řečeno bude záplatovat a záplatovat až do skonání světa. Respektive do té doby, dokud s tím klientela bude v pohodě.

EX90 tak již není zmiňováno jako nástupce spalovacího SUV XC90, místo toho vedle sebe mají oba vozy koexistovat po předem neomezený čas. „Budeme pokračovat v modernizaci XC90 tak dlouho, dokud zde bude poptávka. Je to pro nás velmi důležitý vůz,“ sdělil kolegům z britského Auto Expressu zástupce značky. A uvedl další důvod, proč se Volvo k názorovému veletoči muselo snížit. „Kupci EX90 a XC90 totiž nejsou ti samí lidé,“ uvedl. Bez spalovací nabídky by tak automobilka přišla o zákazníky, které by dál neměla čím oslovit.

Co bude dál, je pochopitelně otázkou. Nebylo by ale nakonec překvapivé, kdyby se Volvo začalo vracet ke spalovacím motorům v ještě větší míře. Na rozdíl od mnohé konkurence, která se spálila podobně, má totiž výhodu v mateřském Geely. To chce být díky spolupráci s Renaultem pod hlavičkou firmy Horse jedním z největších světových výrobců benzinových i dieselových jednotek. Švédové tak mohou počítat s otevřenými sklady a tedy klidně i s novými motory pro XC90.

XC90 se letos dočkalo již druhého faceliftu. Protože má ale pokračovat tak dlouho, dokud jej zákazníci budou kupovat, nejspíš v příštích letech na další modernizace dojde. Ještě abychom se tak dočkali úplně nové generace... Foto: Volvo

