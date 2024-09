Volvo přiznalo porážku, ještě loni „bezpodmínečný” přechod jen na elektromobily zrušilo, teď je možné cokoli před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Žijeme ve skutečně absurdní době, když automobilky po letech agresivního trvání na tom, že budou prodávat jen elektromobily, nakonec „překvapivě” zjišťují, že to není možné přesně tak, jak to nebylo možné od samého začátku.

Některá vyjádření manažerů automobilek nestárnou dobře. Knihu by o tom mohl napsat Björn Annwall, druhý nejvýše postavený manažer Volva, který 8. června 2023 pronesl: „Po roce 2030 nebude Volvo prodávat jediné auto, které nebude plně elektrické, bez ohledu na trh. A nebudou tu žádná 'kdyby' ani 'ale'.”

Takový nesmysl nemůže pronést nikdo soudný, neboť „bez ohledu na trh” firma podobného kalibru rozumně fungovat prostě nemůže. Být jeho nadřízeným někdo soudný, Annwall má po takovém vyjádření do 5 minut sbaleno, ovšem jeho jediný šéf má na hlavě úplně stejný kus másla. I když se od června 2023 do května 2024 nestalo jedním slovem nic, dvěma vůbec nic, co by naznačovalo, že svět skutečně míří k ryzí elektromobilitě do pár let, nejvyšší šéf firmy Jim ještě letos na jaře prohlásil, že si „je jistý”, že Volvo dokáže splnit svůj cíl stát se do roku 2030 plně elektrickou automobilkou.

Tato dění jsme rekapitulovali už v červenci, kdy bylo zřejmé, že svých slov mohou oba pánové jen litovat. Už z ohlašování výsledků za první letošní pololetí bylo patrné, že zmýlená neplatí a spalovací Volva po roce 2030 pojedou dál. Teď už automobilka oficiálně přiznala porážku a ještě loni „bezpodmínečný” přechod jen na elektromobily zrušilo, jak informuje agentura Reuters.

Firma nyní uvádí, že 100 % elektromobilů od roku 2030 prodávat nebude. Ale počkat počkat, jakoukoli otevřenost dál nečekejte - 90 až 100 % by to podle ní stejně být mělo, zbytek odbytu mají dotvořit spalovací modely, slovy automobilky mild-hybridní vozy. Je to pořád stejně k po... k popukání, samozřejmě, neboť hádat jakékoli konkrétní číslo je vždy stejně hloupé, ať už to bude 100, 90 nebo třeba 57 %. Úkolem firmy je reflektovat preference zákazníků, které mohou být doslova jakékoli a jakákoli by tedy měla být také skladba vozů, které jim nabízí.

Vyjádření generálního ředitele Jima Rowana k této změně opět nepostrádá (jistě nechtěnou) vtipnost: „Jsme pevně přesvědčeni, že naše budoucnost je elektrická. Nyní je ale jasné, že přechod k elektrifikaci nebude lineární a zákazníci a trhy se pohybují různou rychlostí přijetí,” řekl.

Na toto zjištění musel čekat do roku 2024? Vážně? Přesně tohle jsme Volvu „mlátili o hlavu” ode dne, kdy svůj absurdní plán v roce 2021 oznámilo. Od té doby nevynechalo snad jedinou příležitost nás tím či oním způsobem očernit, teď říká v principu to samé a najednou je to objev.

Současné dění nás opravdu nepřekvapuje ani v nejmenším, v nespočtu případů jsme zopakovali, že každý z těchto nesmyslných plánů bude zrušen hned, jakmile se ukáže být neschůdným. A po této změně je zřejmé, že může přijít i jakákoli další. Včera 100, dnes 90, za pár týdnů třeba 77, je to fuk - přechod k elektrifikaci totiž opravdu „nebude lineární” a bez několika nezbytných technických průlomů ten ke 100% elektromobilitě nebude žádný. Rozumní lidé to ví, ve vedení Volva ale takoví už nějaký ten pátek bohužel nepracují.

Volvo na tom musí být hodně špatně, když si do svého vedení nedokázalo dosadit nikoho lepšího než Jima Rowana, který nemá problém v květnu potvrdit, že automobilka od roku 2030 nabídne jen elektromobily, v červenci to ale začít odvolávat a v září to zrušit. To je panečku konzistence. Foto: Volvo

Zdroje: Reuters, Volvo

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.