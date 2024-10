Volvo prosí EU: Zakažte nám prodávat auta, která by naši zákazníci mohli chtít. A není samo včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Přijde vám to ujeté? V tom pro změnu nejste sami vy, přesto jde o dokonalý odraz reality. Švédové místo toho, aby se snažili zákazníky přesvědčit o atraktivitě svých elektrických aut, žádají EU o to, aby setrvala u zakazování jakýchkoli alternativ jemu i ostatním.

Volvo nikdy nebylo značkou, pro kterou by se klientela rozhodovala primárně na základě pohonných jednotek. Jistě, Švédové sice nabízeli sportovní deriváty některých svých modelů a po nějaký čas byli dokonce spojováni s osmiválcem od Yamahy. Jenže to bylo podstatné jen pro pár zákazníků, většina z nich měla priority nastavené trochu jinak. Volvo tak bylo spíš alternativou k německé lize tvořené Audi, BMW a Mercedesem, než že by bylo jejich přímým soupeřem.

Před pár lety nicméně Švédové zavětřili příležitost, která by celou branži usadila na stejnou startovací čáru. A protože v té době již spadali pod čínské Geely, v podstatě by i měli výhodu. Zřejmě i proto se začali razantně distancovat od spalovacího pohonu a prosazovat elektromobilitu. Ve své misi už zašli tak daleko, že letos v březnu vyrobili vůbec poslední auto osazené dieselovým motorem. A ještě dřív oznámili, že se spalovacími auty skončí „bez jakýchkoli kdyby a ale” do roku 2030.

Od té doby se ale odehrálo mnohé, a tak už to neplatí, „kdyby a ale” nakonec zvítězila. To ovšem neznamená, že by znovu místo elektrické bible začali svá rozhodnutí konzultovat se zdravým rozumem. Rok 2030 je moc brzy i na ně, ale co takhle 2035? No, to už by klapnout mohl, co?

V tomto kontextu opravdu nezarazí, že se Volvo s desítkami dalších firem podepsalo pod deklaraci, která prosí Evropskou unii, aby určitě nerušila zákaz spalovacích aut od roku 2035, jak informuje Bloomberg. Volvo tak prosí EU, aby i jemu zakázalo prodávat auta, která by zákazníci náhodou mohli ještě chtít. Ani to se firmě nehodí.

„Elektrifikace je tím největším krokem, jaký může naše branže učinit, aby snížila svou uhlíkovou stopu,“ říká i nadále šéf značky Jim Rowan, který též s oblibou mění postoje, jak se to zrovna hodí. Jak to s tím snížením reálně je, automobilka ví, přesto hraje hry s nulovými emisemi, čímž vlastně jen říká, že EU požadovaná 100procentní redukci emisí k roku 2035 je beztak reálně nedosažitelná.

Je to celé jedna velká absurdita, která žádného zákazníka nepřitáhne a řadu jich odradí. Což je nejspíš i důvod, proč se k Volvu žádná další velká automobilka nepřipojila, svůj podpis na onu deklaraci z výrobců aut zanesl už jen Rivian. Ten ale skutečně nemá co ztratit. Mezi 49 dalšími firmami pak najdeme třeba Uber nebo Ikeu.

Máme v kontextu s podobnými iniciativami tendenci vyzývat k bojkotu zúčastněných značek, neboť o nic jiného si to neříká. Do Ikey už po dnešku určitě nevstoupíme, tedy dokud nás nepřestane „vychovávat”, navíc v oboru, kterému ani nemůže rozumět a který mu může být putna. Ale zkusíme to jinak - kašlete na bojkoty, pusťte podobné blázny z hlavy a kupujte u těch, kteří vás nechají žít, starají se o svůj byznys a vaše maximální blaho. Volvo to už dlouho není a dál ničím takovým být nemíní. Hůl rozumného člověka nad touto značkou musela být dávno zlomena, ale pokud jste dosud váhali...

Volvo na tom musí být opravdu hodně špatně, když si do svého vedení nedokázalo dosadit nikoho lepšího než Jima Rowana. I když vlastně je to frajer - raději dál pojede své elektrické evangelium, než aby se začal chovat jako racionálně uvažující obchodník. Foto: Volvo

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

