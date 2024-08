Volvo XC90 ani po 10 letech nekončí, zamýšleného elektrického nástupce dál dohání šetření na nesmyslech včera | Petr Prokopec

Foto: Volvo

Švédové už před dvěma roky přišli s elektrickým SUV, které mělo jejich dosavadní vlajkovou loď nahradit. Jenže jeho vývoj se zpozdil a auto se potýká s rozporuplným přijetím. Bez spalovací alternativy si tak netroufnou pokračovat.

Doby, kdy jste si do Volva mohli poručit osmiválec vyvinutý u Yamahy, jsou dávno pryč. Švédové nejprve zaveleli k opravdu razantnímu downsizingu, neboť nic většího než dvoulitrový čtyřválec vám už léta neprodají, než se rozhodli, že je třeba přejít co nejrychleji jen na elektromobily. Co chtějí zákazníci, manažery značky jako by nezajímalo, ostatně si stačí připomenout, jak reflektují přetrvávající zájem o dieselové motory. Bateriový pohon je podle Volva prostě tím jediným správným řešením, stejně jako třeba omezení nejvyšší rychlosti všech jejich aut na 180 km/h.

Zatímco na druhý zmíněný krok si klientela již zvykla, mimo jiné i proto, že s výjimkou Německa vlastně ani legálně do omezovačů narážet nemůže, v tom prvním naopak začala ukazovat Volvu záda. Dokonce až takovým způsobem, že dealeři začali ve velkém naříkat a mluvit o odchodu ze scény. To spolu s propadem registrací zjevně mělo dopad na to, že spalovací technika z Volv hned tak nezmizí, místo toho dostane další šanci.

Nyní Volvo oznámilo, že 4. září odhalí facelift velkého SUV XC90. Na tom by nebylo nic až tak překvapivého či zásadního, kdyby ovšem druhá generace nedebutovala již 26. srpna 2014, tedy prakticky přesně před deseti lety. V roce 2019 pak sice přišel facelift, nicméně o tři roky později Švédové vyrukovali s elektrickým SUV EX90, které mělo XC90 nahradit. Jakkoli ale mělo záhy zamířit do prodeje, na uspokojení prvních zákazníků začíná docházet až nyní, tedy v době většího elektrického odporu. A to s velkými problémy ve stylu „dodělej doma“.

Právě proto XC90 nikam ze scény nemizí, místo toho se má dočkat opravdu zásadní modernizace, která se nebude soustředit jen na novější multimédia. Přepracováno prý bude vše od vnějšku přes kabinu až po techniku. V tomto ohledu se pak zatím neví, zda Švédové půjdou jen plug-in hybridní, hybridní cestou nebo mild-hybridní cestou (popř. všechno tohle dohromady), spalovací agregáty u toho ale budou stoprocentně. Přičemž s podobnou strategií má být spojen i zbytek stávajícího portfolia, který nespoléhá jen na baterie.

Švédové nám onoho 4. září nechtějí ukázat pouze inovované XC90, místo toho naznačují pár překvapení, jenž se mají týkat také elektrického EX90. Oč přesně půjde, nevíme, nepředpokládáme však, že by došlo na nápravu chyb, o kterých už byla řeč, natož pak toho, na co upozorňují kolegové z InsideEVs. Ti se v elektrickém SUV již mohli projet a zjistili, že stejně jako Volkswagen i Volvo šetří na naprostých nesmyslech. U modelu jako VW ID.3 je to možná ještě pochopitelné, byť jde o auto za milion, ale na vlajkové lodi Volva?

Jsou to detaily, je ale opravdu na pováženou, že ovládání stahovacích oken nedisponuje čtyřmi samostatnými tlačítky, nýbrž jen dvěma a přepínačem mezi přední a zadní dvojicí. Kolik tohle může automobilce ušetřit? Pár eurocentů na vyrobeném autě? A co jí to může vzít?

Však pokud jste někdy v létě přišli k rozpálenému vozu, pak váš první krok po nastartování zcela jistě vedl ke spuštění všech oken. Stačila vám k tomu jedna ruka a jeden hmat. Švédské řešení ale vyžaduje daleko více námahy i pozornosti. To nakonec nekoresponduje ani s bezpečností, na které si Švédové zakládají, a tak Volvo naprosto nesmyslnými úsporami jde i proti své vlastní, dekády budované reputaci.

Nakonec je to ale jen drobný neduh na celkově velmi problematickém autě zejména z hlediska praktické použitelnosti. Volvo sice uvádí, že EX90 zvládne na jedno nabití až 600 km, o to se ale mají postarat baterie s využitelnou kapacitou 107 kWh. To je asi 27litrové nádrže na naftu, se kterou je spojeno 2,8 tuny hmotnosti a minimálně 408 koní. Jakákoli jiná než totálně neambiciózní jízda skončí u poloviny udávaného dojezdu, i když se budete snažit.

Taková porce rozhodně není tím, po čem toužíte u auta se třemi řadami sedadel - takové by mělo bez problémů zvládnout všechno od denních jízd do školky až po dlouhé štreky k moři či na hory. Což pochopitelně EX90 dokáže, ovšem za jakou cenu? O tom už nehezké příběhy píšou i ti, kteří mají ve zvyku spíše pochlebovat čemukoli novému. Klasická XC90 s tím problém mít nebude a po modernizaci nejspíš bude startovat pod 2,2 miliony korun, zatímco EX90 za méně než 2 434 900 Kč nepořídíte. Prodloužení životního cyklu spalovacího SUV je tak jen logické.

Švédové se zatím pochlubili jen částečným pohledem na kapotu inovovaného XC90. Foto: Volvo



Na 4. září zároveň chystají i překvapení týkající se elektrického EX90. Nepředpokládáme však, že tím myslí nápravu hloupě ošizeného ovládání oken. Foto: Volvo

Zdroj: Volvo, InsideEVs

Petr Prokopec

