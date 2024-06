Vrcholné SUV Dacie poprvé nafotili při testech ve vlastní kůži, bude to první Dacia za milion před 5 hodinami | Petr Prokopec

Donedávna se zdálo být něčím nepředstavitelným už auto značky Dacia s půlmilionovou cenovkou, časy se ale mění. Chystaný Bigster bude v podstatě jen větší verzí třetí generace Dusteru, přesto se s cenou dostane na úplně novou úroveň.

Na představení první generace Dacie Logan došlo přesně před dvaceti lety. Od června 2004 rumunská automobilka ušla obrovský kus cesty, stačí se ostatně podívat na její současnou nabídku. Ta už nepůsobí jako portfolio laciné značky, poslední modely už působí docela hodnotně. Ceny se Dacia snaží dál držet poměrně nízko, ani ona ale nedokáže být imunní vůči stále horším podmínkám, které v Evropě panují. Zatímco tedy ještě nedávno Sandero startovalo pod 300 tisíci korunami, dnes už potřebujete minimálně 319 900 Kč.

Vedle verze Stepway je tento hatchback jediným vozem v nabídce značky, který u nás startuje pod hranicí 400 tisíc korun. Ovšem i tak lze Dacii stále vnímat jako levnou, i proto boduje u privátní klientely jako žádná jiná automobilka. Příští rok se ale s cenami posune zase o něco vyš, neboť dorazí produkční verze konceptu Bigster. S tím Rumuni přišli v roce 2021, kdy uvedli, že nejde pouze o předobraz příštího velkého SUV, ale také studnici designových nápadů, které budou použity i u jiných modelů. A také půjde o první rumunské auto za milion korun.

Nyní se sériový Bigster povedlo poprvé nafotit „ve vlastní kůži“, byť ta je pochopitelně ještě potažena ochrannou fólií, jak můžete vidět na Carscoops. Zmizí zřejmě až příští rok během oficiálního debutu, jakkoli již nyní lze poměrně přesně odhadnout, jak bude novinka vypadat. Tři roky stará studie totiž v nemalé míře ovlivnila vzhled Dusteru třetí generace. Bigster pak bude jeho větší verzí, která se bude lišit hlavně v zadních partiích - díky delšímu převisu, stejně jako s ohledem na větší rozvor, totiž ubytuje až 7 cestujících.

Standardně ovšem novinka bude disponovat dvěma řadami sedadel. Když se zadíváme na pomalu kolmou záď, je více než jisté, že v takové chvíli budou moci zákazníci počítat s obrovským zavazadelníkem - maximálních 1 696 litrů Dusteru bude tedy překonáno o parník. V souladu s tím bude zajímavé sledovat, co se odehraje pod kapotou, kde lze u menšího SUV sáhnout po litrovém tříválci (100 koní), přeplňované jedna-dvojce (130 koní) a hybridním ústrojí (140 koní).

Protože Bigster bude větší a těžší než Duster, první zmíněná jednotka nejspíš ze hry vypadne. Druhé dvě pak dorazí stoprocentně, přičemž kombinace jedna-šestky a elektromotorů by mohla nabídnout i několik úrovní naladění. I kdyby ale nakonec dorazilo jen oněch 140 koní, je jisté, že hybridní verze bude startovat výrazně nad 600 tisíci korunami. To je sice o poznání méně než u konkurence, pro zákazníky rumunské automobilky by ale přece jen již mohlo jít o velké sousto. O ceně nejvyšších specifikací už řeč byla.

Na rozlousknutí všech oříšků ale hned tak nedojde, pročež dodáme už jen pár slov o interiéru. Vpředu se totiž počítá se stejným 7palcovým digitálním štítem a 10,1palcovou obrazovkou multimédií, jakými se pyšní i Duster. Ze stejných skladů pak zjevně bude pocházet i volant či sedadla a dost možná i tlačítka, ovládací prvky či třeba výdechy klimatizace. Klientelu to ale jistě neodradí, ostatně bez maximálního sdílení by nebylo ani nízkých cen.

