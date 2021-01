Vrtí Škoda psem? Podle svých čísel prodala víc kusů stejného modelu v ČR než na celém světě před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Automobilka může vykázat skoro jakákoli čísla a bude těžké říci, že na nich něco nesedí. Když ale vykáže na trhu jedné země větší prodeje než na kontinentu mu nadřazeném, něco je jistě špatně.

Rok 2021 ještě pořádně ani nezačal a už tu máme docela zajímavou kauzu. V jejím středu je Škoda, která dnes zveřejnila obchodní výsledky za uplynulých dvanáct měsíců. Česká automobilka loni zákazníkům dodala 1 004 800 vozů, což sice znamená, že byla posedmé v řadě překonána milionová hranice, současně to ale představuje masivní, 19,1procentní meziroční propad.

Jak jsme již nejednou naznačovali dříve, problémem není ani tak Evropa a její koronavirové restrikce, ale Čína, která má nejhorší dávno za sebou a do loňska představovala její největší trh. Už to neplatí, tamní registrace meziročně poklesly o krutých 38,7 procenta a úspěšnější už je třeba i v Německu. V západní Evropě klesala o 16,5 procenta, o 15,7 procenta ve střední a o 20,8 procenta ve východní. Na ruském trhu si ovšem značka polepšila o 6,8 procenta, tamních 94 600 prodaných aut tak představuje větší množství, než jaké bylo zaregistrováno u nás. V ČR Škoda prodala 83 200 vozů.

Právě k Česku se váže jedna podivnost. Před několika málo dny Svaz dovozců automobilů zveřejnil prodeje na českém trhu za prosinec, které vznikají na základě reportů samotných automobilek. Naši pozornost tehdy zaujala Škoda Enyaq, neboť nový elektromobil měl být jen za poslední měsíc zaregistrován v 741 exempláři. Předpokládali jsme, že za to vděčí hlavně vlně prvních dodávek a registracím automobilek či dealerů, ale stejně - rázem se tak stal nejúspěšnějším SUV prosince a celkově třináctým nejlepším v rámci celého roku. V rámci celkových prodejů tak až za ním skončil třeba VW T-Roc, jenž na 731 kusů potřeboval 12 měsíců.

Už jsme na to od té doby zapomněli, dnešní čísla Škody za ale zmiňují, že za loňský rok automobilka dodala napříč celou Evropou a tedy i na celém světě 600 Enyaqů. Pokud uvážíme, že Česká republika je součástí Evropy i světa a jen za prosinec tu mělo být prodáno 741 vozů, něco nesedí. A pouhá chyba ve zprávě to být nemusí.

Nesmíme totiž zapomínat na to, že Škoda v polovině prosince přiznala, že nezvládne splnit limity emisí CO2 stanové Evropskou unií. Předpokládáme, že jde o spíše vnitrokoncernový problém, ale přesto - pokud by VW Group musel platit pokutu Evropské unie za překročení limitů, jistě ji přenese na své dceřiné firmy podle toho, jak moc hřešily. Pro Škodu by v tu chvíli bylo řešením narychlo zaregistrovat elektromobily s naoko nulovými emisemi CO2, které se navíc započítávají násobně. Co takhle 741 Enyaqů v ČR?

Není to nic nelegálního, udělat to může kdokoli, rozpor mezi reportovanými čísly v ČR a v Evropě ale naznačuje, že se to v tomto případě skutečně stalo. A možná se to stalo tak narychlo, že to ani ve firmě nepochytil každý, kdo s prodejními statistikami pracuje. A nebo se to stalo ještě jiným nestandardním způsobem, který nechceme domýšlet.

V každém případě je to zvláštní a jsme zvědavi, co nám k tomu v Mladé Boleslavi poví. Aktuálně tak už jen dodáme, že i kvůli vzestupu ruského trhu Škoda Scala stále zůstává prodejně za Rapidem, který měla nahradit. Ač se totiž tento model již v Evropě neprodává, stále má na kontě více registrací než ryzí novinka, a to přesto, že v prvním případě došlo na meziroční propad, zatímco ve druhém na růst.

Škoda se pochlubila výsledky za loňský rok. Přitom uvedla, že Enyaq v celé Evropě dodala 600 zákazníků. Grafika: Škoda Auto



Pohled na pár dnů stará data Svazu dovozců automobilů reportovaná opět Škodou ovšem ukazuje, že Enyaq měl být jen v Česku zaregistrován v 741 kusech. Zvláštní. Grafika: SDA

Zdroj: Škoda Auto

