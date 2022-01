Všechny známé Fordy jsou dnes takový propadák, že je překonává novinka bez historie, i ta ale teď klesá před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Prodeje Fordu jako takového jsou obecně mizerné, teprve detailní zkoumání statistik ale ukáže, jak špatně na tom modrý ovál je. Prakticky všechny jeho hvězdy padají volným pádem k zemi a ani nejúspěšnější Pumě se aktuálně nedaří.

Říci, že Ford v posledních letech v Evropě neválí, je velmi slabé vyjádření. Za 11 měsíců loňského roku má na kontě jen 531 503 prodaných aut, což nemusí vyznívat až tak marně. Uvážíme-li ale, že v rekordně špatném roce 2020 prodal za stejné období 637 091 vozů, jsme o dalších skoro 17 procent níže a na cestě k historickým minimům za řadu dekád. A to je třeba vnímat věci v širším kontextu - ještě v roce 2018 tu prodala tatáž značka přes 1 milion vozů, v roce 2004 šlo o 1 758 888 aut. Pokud se tedy loni v prosinci nestal zázrak, Ford bude o 17 let později na starém kontinentu s prodeji o 68 procent níž, to je za tak krátkou dobu neskutečný sešup.

Automobilka se prakticky nemá čím chlubit, za relativně úspěšné lze označit leda nejmenší současné SUV značky, které od premiéry v roce 2019 doprovází jistá kontroverze. Vůz totiž dostal jméno Puma, které Ford už jednou použil, ale pro kompaktní, sportovně střižené kupé. Tedy docela jinak pojaté auto, které nebylo bůhvíjak úspěšné, v jistých kruzích má ale slušné renomé. A použití téhož jména pro diametrálně odlišný vůz bylo a je mnohým proti srsti.

Malé SUV si nicméně prodejně nevede zle. Za 11 měsíců roku 2021 si připsalo 125 103 registrací a stalo se nejžádanějším evropským Fordem. Jako jeden z mála modelů navíc za celé období meziročně roste (+ skoro 35 %), současně je ale třeba dodat, že 125 tisíc aut za 11 měsíců není na masovou značku bůhvíco. Přehlédnout pak nelze ani to, že prodeje Pumy od srpna meziročně každý měsíc klesají a podívat se je třeba ještě jinam. Že všechny ostatní Fordy se musely stát velkými propadáky, aby Puma mohla aspoň takto vyniknout.

Focus svého času oslovoval více než půl milionu lidí ročně, loni si ale do listopadu našel jen 93 083 kupců. I meziročně je tak dole o 42 % (předloni 160 203 prodejů, a to zlaté časy byly ještě docela jinde). Ještě větší propadák je Fiesta s pouhými 83 447 kupci, za rok přišla o 46 % zákazníků a znovu - o pár let dříve byla ještě úplně jinde. Co Mondeo? O tom už ani nemá smysl hovořit, jeho 12 648 loňských prodejů je plivnutím do rybníka.

A není to tím, že Ford ztrácí jen v tradičních třídách, ztrácí prakticky všude. Patrné je to i na výsledcích zbytku portfolia SUV, neboť EcoSport má na kontě jen 28 914 prodaných exemplářů (předloni 45 697), Explorer pak jen 4228 a dožívající Edge pouze 222. Ve všech třech těchto případech jde o SUV, které jsou zákazníky žádány více než cokoliv jiného, ne však od Fordu. Nic pak neřeší ani elektrický Mustang Mach-E s 19 875 prodeji, Kuga s 101 495 prodanými exempláři znamená více, ani ta ale Ford nespasí.

Je to smutný pohled, Američané ale už zřejmě kapitulovali. Za 8 let tu chtějí prodávat jen elektrická auta, o která je ale ještě menší zájem než o všechna ostatní, jak ostatně ukazuje i bilance elektrického Mustangu. Úspěch Pumy je tak skutečně velmi relativní, je to tak trochu jednooký mezi slepými. Svou roli jistě hraje i nedostatek komponentů, ovšem ten trápí prakticky všechny. A tak jako Ford se před očima ztrácí málokdo.

Puma byla loni evropským bestsellerem Fordu, ovšem do značné míry jen proto, že někdejší hity značky míří ke dnu neuvěřitelnou rychlostí. Foto: Ford

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.