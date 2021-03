VW chce vyzkoušet, zda budou lidé ochotní dál platit za koupi auta, i když už je jejich před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Časy se mění a současný model prodeje aut se v nové době zdá být neudržitelný. Výrobci potřebují klesající marže při prodeji vozu dohnat jinde a dodatečný prodej výbavy formou pravidelných plateb je řešením.

Uvádění nových Volkswagenů na trhu provází v posledních značné potíže. Důvodem je jejich nový, komplikovaný software, který mimo jiné umožnit konstantní připojení k internetu a dovoluje i vzdálenou aktualizaci řídicích programů některých částí vozu. Ovšem dosud Němci naráželi spíše na potíže, kvůli kterým museli nejen odložit premiéru nového Golfu, ale následně jeho rozlet ještě dočasně omezili pozastavením prodejů. V případě elektrického ID.3 se dělo něco podobného a vůz byl nakonec puštěný do prodeje nehotový, a tak majitelé musí nyní do servisů, aby konečně dostali vše, za co zaplatili.

V tomto kontextu lze označit za docela troufalou novou strategii značky. VW chce kráčet ve stopách prémiových značek a podobně jako třeba Audi nabízet zákazníkům dodatečné pořizovaní některých prvků výbavy formou předplatného. Tedy jinými slovy svým klientům zpřístupní možnost, aby za pořízení vozu, který vlastní, platili i nadále. Ve hře jsou různé funkce jako třeba rychlost dobíjení nebo navigace. A byť nejde o nic zas až tak převratného, mezi mainstreamovými značkami jde o novum - lépe situovaným klientům Audi, BMW a Mercedesu obvykle tolik nevadí automobilce za některé funkce dodatečně průběžně či jednorázově platit, reakce zákazníků VW je otázkou.

Šéf německé značky Ralf Brandstätter vidí v takové možnosti nemalý finanční potenciál, pochopitelně. Podle něj by takové příplatkové služby mohly vygenerovat do roku 2025 příjem ve výši několika stovek milionů Eur za rok. To již opravdu není zanedbatelný balík. Prodejní šéf Klaus Zellmer přitom vysvětlil, že v budoucnu by takto mohlo být placené prakticky cokoli, tedy třeba i tempomat, monitoring jízdních pruhů či vyhřívání sedadel.

Jasněji bude ve druhé polovině letošního roku, kdy automobilka spustí projekt v šesti německých městech. Zákazníci si budou moci pronajímat celé vozy, stejně jako jim může být účtován poplatek za ujetou vzdálenost. A kromě toho si budou moci připlácet i za některé nadstandardní služby, jako je třeba navýšení rychlosti dobíjení. Podle prvních reakcí pak automobilka zvolí další postup.

„Na základě dat, které získáme z individuálního profilu zákazníků, je můžeme oslovit a nabídnout jim rozdílné služby. Například pokud u lidí, kteří vlastní bateriové vozy, zjistíme, že cestují na velké vzdálenosti, pak jim můžeme nabídnout dodatečný dojezd, což dokážeme digitálně,“ popisuje dále celé schéma Zellmer. Otázkou však je, zda zrovna v této oblasti může VW bodovat. Pokud někdo najíždí mnoho kilometrů, pak tomu přizpůsobí nákup automobilu již na počátku.

Dojezd elektromobilů přitom lze navýšit online, nicméně to znamená, že výrobce uzamknul značnou část kapacity baterie, kterou s sebou stejně vozí, což nezní moc efektivně. Nicméně existuje i spousta jiných funkcí, na které lze v tomto kontextu nahlížet pozitivněji.

Ať už si o tom ale myslíte cokoli, tímto směrem míří nyní prakticky celá branže. Evropská unie tlačí do elektromobilů úplně všechny a pokud s ní automobilky chtějí být zadobře, nezbývá jim než držet ústa a krok. Realitu tím ale nezmění a lidé budou mít jen omezenou ochotu kupovat si za 1 milion v některých ohledech horší auto, než jaké dnes pořídí za 600 tisíc. Cena tedy bude muset jít dolů i na úkor výrobců. A její část bude třeba někam „schovat” či platbu odložit, aby zákazník neměl pocit, že kupuje příliš draho. Výše popsaný způsob je jedním z možných řešení - i když je výsledek stejný, lidé budou méně bolestivě vnímat placení 2 000 Kč za měsíc po dobu čtyř let než 100 tisíc Kč jednorázově.

Pilotní program průběžných plateb za některé funkce či výbavové prvky vozu bude spojen především s elektrickým ID.3. Tedy s vozem, který je na něco takového připraven nejlépe. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec