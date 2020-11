VW chystá nové rodinné SUV, nahradí jím nemastný, neslaný německý Kodiaq před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Němci už dnes takové auto nabízejí, zájem o něj je ale malý i proto, že příliš kopíruje praktičtěji pojatou Škodu Kodiaq. A tak přijdou s něčím jiným stojícím na základech modelu Tayron.

Volkswagen s poměrně železnou pravidelností zmiňuje, že móda SUV brzy skončí. Člověk by tak mohl čekat, že německá automobilka již nebude podobnými auty zahlcovat svou nabídku, nicméně od slov k činům je ve Wolfsburgu evidentně daleko. Prakticky po každém takovém prohlášení Němci přijdou s novinkou, která, světě div se, disponuje právě zvýšenou stavbou karoserie a přizvednutým podvozkem. Vlastně by nás proto nemělo ani překvapit, že VW hodlá do „eSÚVéčkových vod“ vkročit již asi po stopadesáté.

Momentálně se mluví o tom, že Němci v roce 2024 vytáhnou nové sedmimístné SUV pro Evropu. Tato novinka by přitom byla založena na modelu Tayron, který již Volkswagen od roku 2018 nabízí v Číně. V tomto případě sice jde o vůz pouze se dvěma řadami sedadel, ovšem to ve výsledku není žádná překážka. Zvláště když tu máme platformu MQB A2, na které je postavena také Škoda Kodiaq, která sedm lidí může svézt rovněž.

Stejně tak tuto danou architekturu užívá i Tiguan Allspace, který se Kodiaqu v některých ohledech nápadně podobá (má dokonce i identický rozvor 2 791 milimetrů). Stejný úspěch na trhu ale nemá, je to takové nemasné, neslané auto. Navíc se musí do Evropy dovážet z Mexika, uniklý interní dokument, který se dostal do rukou Auto News ale ukazuje, že novinka by se tu také vyráběla. Dle stejného zdroje by sedmimístné SUV mělo vznikat přímo ve Wolfsburgu, kde mu bude vyhrazena druhá montážní linka.

Novinka nakonec vlastně ani nebude zahušťovat nabídku Volkswagenu, neboť v Evropě se počítá pouze s její výměnou za Tiguan Allspace. Zda ovšem ten zůstane nadále v zámořské nabídce, zatím není jisté. Vývojový šéf Frank Welsch nicméně uvedl, že pokud automobilka bude mít v každém segmentu až příliš mnoho modelů, nebude vydělávat peníze. Je tak možné, že na změny dojde i v Mexiku.

Zdroj: Auto News

