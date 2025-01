VW definitivně přiznal, že většina zákazníků jeho původně jen elektrické značky chce auta s benzinovým motorem včera | Petr Prokopec

/ Foto: Scout Motors

Mluvilo se o tom už nějakou chvíli, teď je to oficiální. Ačkoli tyto vozy přišly na svět s cílem nabídnout jen bateriový pohon, nakonec bude VW muset akceptovat, že jich zřejmě valnou většinu prodá s benzinovým agregátem.

Elektromobily jsou dnes pro většinu lidí nepoužitelná věc už kvůli tomu, kde bydlí a jak se dopravují. Platí to i v Evropě, ještě markantnější je to ale v řídčeji osídlených USA. Odmyslíme-li si hustě obydlené oblasti na obou březích země a pak velkých měst mezi nimi, pak opravdu nenajdeme mnoho oblastí, pro které by se čistě elektrický pohon spoléhající jen na velké a těžké baterie s omezenou kapacitou a dlouhou dobou dobíjení hodil.

To si zjevně uvědomila i znovuzrozená značka Scout Motors, která spadá pod koncern Volkswagen. Původně hodlala SUV Traveler a pick-up Terra osadit pouze elektrickým pohonem , ovšem jen s ním by nejspíše velmi brzy zase zamířila k ledu. Proto bylo krátce po debutu oznámeno, že k mání budou také varianty disponující malým benzinovým motorem. Ten se nicméně nebude starat o roztáčení kol, nýbrž zaskočí za elektrárnu a bude během jízdy vyrábět energii pro baterie.

Objem motoru nebyl zveřejněn, stejně jako můžeme tápat v případě jeho výkonu. Scout ovšem neprozradil ani kapacitu baterií. Jelikož ovšem znovuzrozená značka zmínila, že dojezd má činit 563 km, lze počítat se zhruba 100 kWh. Ty bude možné i do 80 procent kapacity dobíjet směšné pomalu ve srovnání s tankováním, a to navzdory možnosti použít dobíjecí výkon až 350 kW. I to je ve srovnání s ekvivalentem mnoha megawattů v případě tankování paliva zoufale málo.

S benzin-elektrickou verzí by ale dané obavy měly být zažehnány, dojezd u ní má činit 805 km. To by již na přesun z jednoho ranče na druhý stačit mělo, navíc odpadají problémy s dobíjením. A protože Traveler a Terra jsou po stránce designové poměrně lákavými vozy, klientela na přidanou možnost začala více než slyšet. Šéf značky Scott Keogh totiž v rozhovoru pro Bloomberg definitivně přiznal, že provedení s mobilním spalovacím generátorem v rámci dosavadních objednávek překonává ryzí elektromobil.

Konkrétní podíl sice nezazněl, již dříve se ale mluvilo o 80 procentech objednávek směřujících k verzi s benzinovým motorem titulované Harvester. Zda v mezičase došlo na změnu, nevíme, ono to ale ve finále není až tak podstatné. Klíčová je hlavně ta skutečnost, že elektromobilita opravdu netáhne tak, jak si výrobci či politici představovali. První na to již přišli, což potvrzuje právě příchod mobilního generátoru. Druzí ale stále žijí v mlhavé představě, že opravdu dokážou poroučet větru dešti.

SUV Traveler a pick-up Terra vypadají lákavě, ovšem s čistě elektrickým pohonem by se jednalo pouze o propadáky. I proto, že automobilka první kusy předá lidem až v závěru roku 2027. Proto se nakonec počítá i s variantami osazenými benzinovým motorem, třebaže poslouží jen jako generátor elektřiny. Foto: Scout Motors

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

