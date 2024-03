VW je pod tlakem. Za rok bude nucen prodat v EU 773 tisíc elektromobilů, možná by měl nastoupit cestu Toyoty včera | Petr Miler

Volkswagen se ocitá ve stále složitější situaci, do které se ale do značné míry navezl sám. Prodeje jeho elektrických aut se propadají, i když by kvůli plnění limitů stanovených EU měly mířit opačným směrem. Možná už je načase, aby si přiznal pravdu a přestal jít hlavou proti zdi.

Mnohým to jistě uniklo a snad by je ani nenapadlo, v jak ďábelských kleštích regulací je sevřen dnešní evropský automobilový průmysl. A takoví se snadno mohou ptát, proč se vůbec tolik automobilek už léta žene do prodeje elektrických aut, která jsou očividně nechtěná, nevyžádaná trhem a jsou předmětem tolika kontroverzí. Odpověď je ale prostá: Protože musí. Vlastně ne, je složitější a připomíná časy „svobody” slova v komunistickém Československu. Tehdy jste si mohli říkat, co chtěli, akorát jste se museli smířit s následky.

To není svoboda, to je skrytý diktát. Přesně takto přistupuje k automobilkám EU, když jim (zatím) nenařizuje, co mají vyrábět, ale stanovila limity tzv. flotilových emisí CO2, které výrobci musí dodržovat. A pokud je nedodrží, budou platit pokuty tak velké, že je to může i zruinovat. Aktuální limit pro většinu automobilek se pohybuje kolem 125 g CO2 na 100 km (přesná hodnota je specifická pro každého výrobce podle průměrné hmotnosti jeho aut, dřívějších emisí atp.), což je ekvivalent 5,4 litru benzinu na 100 km. Auto s takovou spotřebou vyrobit lze, ale protože značná část jich má spotřebu citelně vyšší, musí automobilky - tedy pokud nechtějí platit ony pokuty - prodávat elektrická auta.

Proč? Protože jejich emise jsou pro EU nulové. A když prodáte jedno auto s emisemi 200 g CO2/km a druhé s nulou, ha, máte průměr na prodaný vůz rovnou stovku a jste v pohodě. Co na tom, že nulové emise elektromobilů jsou tisíckrát prokázaná lež, což snad už pochopila i EU, předpis je předpis a ten funguje popsaným způsobem. Automobilky si tedy „mohly vybrat”. Buď prodají ono auto s emisemi 200 g CO2/km a smíří se s tím, že jeho prodej bude zatížený pokutou 75 krát (za nadlimitní hodnotu) 95 Eur (za každý gram emisí CO2 nad limit) za každé prodané auto. To znamená 7 125 Eur, asi 180 tisíc Kč, na každý takový vůz. Není divu, že se touto cestou nevydal snad nikdo větší, výrobce raději oněch 180 tisíc nacpal do ztrátového elektromobilu, pokutám se vyhnul a doufal, že to nějak vyjde.

Jenže ono to nevychází. Tedy zase je to složitější, třeba VW to vychází. Jeho specifický loňský limit činil 122 gramů CO2 na km, který se 118 gramy v průměru bezpečně splnil. A nestalo se tak náhodou - pokud se ptáte, proč vám dealer VW neprodal v listopadu auto, které v únoru bylo ještě k dispozici, pokud se ptáte, proč z nabídky vypadly některé verze, proč dodání některých vozů bylo pozdrženo nebo proč váš oblíbený automobilový magazín „terorizuje” místní zastoupení VW za negativní postoje směrem k elektromobilům, má to všechno jeden a ten samý důvod - snahu vejít se do oněch 122 gramů.

Být to „finále”, asi by se to dalo takto snést, potíž je v tom, že emisní kleště EU se budou dál svírat. A elektromobily pořád kupuje málo lidí na to, aby si VW mohl vydechnout. Dostává se tak do slepé uličky, ze které bude stěží hledat cestu, která pro něj nebude velmi bolavá, jak rozebírá Handelsblatt.

Ten správně připomíná, že už pro rok 2025 budou pro automobilky - VW nevyjímaje - platit o dalších 15 procent nižší limity CO2. Ze 122 gramů se tak stane 105 gramů, což je ekvivalent 4,5 litru benzinu na 100 km, za tolik už skoro žádné spalovací auto nejezdí, natož aby to mohl být celoflotilový průměr. Volkswagen je jako vždy odhodlán limit splnit, jenže to by znamenalo zvýšit prodeje na oko „čistých” elektromobilů způsobem, který se momentálně zdá být naprosto fantasmagorický. Rok 2024 VW přežije „v pohodě”, podle analýzy švýcarské banky UBS bude ale už za rok VW nucen v EU prodal místo 15 procent hned 24 procent elektrických vozů. To odpovídá nárůstu prodeje o zhruba 300 000 elektromobilů na 773 tisíc aut za rok. A to zní skutečně utopicky.

VW by touto optikou potřeboval prodat elektromobilů o 63 procent vít, v duchu aktuálního prozření podstatné části trhu ale míří přesně opačným směrem. Máme před sebou evropská prodejní čísla JATO Dynamics za letošní leden a pro VW jsou z hlediska odbytu elektrických modelů tragická:

VW ID.3: 2 006 prodaných aut, meziročně -40 %

VW ID.4: 2 459 aut, -36 %

VW ID.5: 589 aut, -39 %

VW ID.7: 749, loni nebyl v nabídce

VW ID.Buzz: 750, -7 %

Člověk nemusí být kandidát raketových věd, aby viděl, že prodeje elektromobilů VW se zejména kvůli německému trhu a konci tamních dotací doslova hroutí. Pouhých 6 553 vozů za měsíc (a meziročně skoro o 30 procent méně) se ke kýženému počtu 773 tisíc vozů neblíží ani trochu a prodeje ostatních značek VW Group Němce také nespasí. Roste jen odbyt Škody Enyaq a Audi Q8 e-tron, auta jako Porsche Taycan, Audi e-tron GT nebo Cupra Born prodejně klesají o 29 až 61 procent podobně jako portfolio VW.

Není tedy divu, že experti oslovení Handelsblattem pochybují, že by VW zmíněného cíle měl jak dosáhnout. Koncern VW ani neplánuje do konce roku 2024 přidat do svého portfolia žádná nová levnější elektrická vozidla. Největší nadějí je ID.7, ale to při cenách blížících se 2 milionům korun nikdy nebude prodejní hit.

VW tak nakonec velmi pravděpodobně nezbude než akceptovat, že zaplatí pokuty. Anebo se z limitů vykoupí tím, že si nakoupí de facto emisní povolenky od výrobců elektromobilů typu Tesla. Formálně bude muset s jiným výrobcem jít do tzv. poolingu, ale efekt je stejný - vždy to bude výkupné, odpustek, maximálně různými způsoby a za různé ceny.

Náš názor? Možná by si VW měl podobně jako třeba Dodge přiznat, že jde hlavou proti zdi a zvolit strategii Toyoty. Ta se rovnou smířila s tím, že raději zaplatí ony pokuty, než aby investovala do elektromobilů, které lidé stejně nechtějí. Nyní totiž VW stojí před rozhodnutím, zda přijme takovou strategii a ušetří na výrobě a vývoji beztak nechtěného zboží, které jej dostává do ošemetného vztahu s médii, dealery i vlastními zákazníky. Anebo nacpe peníze přesně do toho, dál bude „na sílu” elektrická auta vnucovat a na konci... ony pokuty zaplatí stejně. „Choose your destiny,” chce se zas jednou citovat jednu počítačovou hru.

Elektrické portfolio je pro VW akorát zdrojem problémů, přesto tlačí na jeho prodej hlava nehlava. Nyní vidí, že jej stěží vysvobodí ze zajetí pokut EU, navzdory všem obětem. Nebylo by lepší na tahle auta dál netlačit a raději se z emisních limitů vykoupit, než se z podstaty nerealizovatelný sen o stoprocentní elektrifikaci automobilové dopravy zabije sám? Foto: Volkswagen

Zdroje: Handelsblatt, JATO Dynamics, Volkswagen

