VW má hotový další pokus o elektrického nástupce Passatu, bude zřejmě ještě větším fiaskem než ten první včera | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Dnes nabízený vůz zákazníky neláká ani ve chvíli, kdy je v Číně o polovinu levnější než v Evropě. Nová verze sázející i na trochu odlišný design pak zlevní jen sotva, na tamní konkurenci si tak nemůže vyšlápnout ani ve snu.

Za Volkswagen ID.7 u nás zaplatíte minimálně 1 479 900 Kč. V té chvíli je možné počítat s 286 koňmi a bateriemi o kapacitě 77 kWh, na které byste dle metodiky WLTP měli zvládnout ujet až 618 kilometrů. To je ovšem pouhá teorie, jak nedávno potvrdila Norská automobilová federace (NAF). Při poklesu teplot pod nulu německý elektromobil reálně zvládá jen 414 km, a to pořád šnečím tempem. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby všech letošních dvacet registrací měli na kontě pouze dealeři.

Stačí si ostatně jen uvědomit, že ID.7 s příponou Vizzion je v Číně, která je k elektromobilům mnohem vstřícnější, totálním propadákem, jak jsme psali už loni v prosinci. Když VW otevřel 15. prosince objednávkové knihy, zvládl do nich během úvodních 72 hodin zanést pouze 300 zápisů, soupeři si za stejný čas připsali desítky tisíc objednávek. Dle lokálních médií je to proto, že ve srovnání s konkurencí jednoduše nemá co nabídnout. Vůz přitom v Číně startuje jen na 237 700 yuanech (cca 775 tisíc Kč), což jen ukazuje, jak problematicky prodejným zbožím elektromobily VW jsou.

Němci navíc paradoxně nehodlají bojovat jen s ostatními výrobci, ale dokonce sami se sebou. VW totiž v Číně nespolupracuje pouze s tamní automobilkou FAW, nýbrž také se značkou SAIC. A s druhou zmíněnou nyní chystá ještě jeden pokus o elektrického nástupce Passatu jménem ID.7 S, který se zvenčí liší hlavně jinou čelní maskou. Zatímco Vizzion počítá s centrální lištou propojující světla na horní úrovni lamp, novinka ji má usazenou na spodní hraně. V souladu s tím byl přeprofilován také nárazník, jenž nyní působí usedleji.

Tyto změny se projevily na nárůstu délky z 4 956 na 5 026 milimetrů, rozvor 2 966 mm je ovšem u obou čínských verzí, stejně jako u evropského ID.7 stejný. Nová varianta přitom pokračuje v drobných nuancích na bocích, kde znovu došlo na vizuální odladění směrem ke konzervatismu. Zadní nárazník je ale překvapivě daleko sportovnější, přičemž jej doplňuje nová grafika koncových světel. Design litých kol nicméně odpovídá evropské verzi, unikátní je v tomto ohledu jen Vizzion.

Nedá se tak vlastně ani ve snu předpokládat, že by nové provedení budilo mnohem větší zájem než to stávající. Hlavně proto, že u něj můžeme počítat nikoli s poklesem ceny, nýbrž s nárůstem. ID.7 vyrobený ve spolupráci s FAW totiž dostal do vínku zadní elektromotor naladěný na 204 koní, zatímco provedení SAIC-VW počítá s jednotkou produkující 231 koní. Tohle tedy již dopředu vypadá na zopakování prosincového fiaska.

Jen pro srovnání už jen můžeme dodat, že za 229 900 CNY (asi 750 tisíc Kč) startuje v Číně takový Zeekr 007, tedy rovněž zhruba pětimetrový elektrický sedan s přibližně třímetrovým rozvorem. Ovšem ten má v základu na zadní nápravě 421 koní. Navíc působí daleko přitažlivěji, načež vážně není divné, že po elektromobilech Volkswagenu nehodlá v Číně štěknout už ani německý ovčák.

ID.7 S se vůči stávající verzi Vizzion liší jak po stránce designové, tak vyšším výkonem. Ani jedno jí ale nepomůže v boji s čínskými konkurenty, ti totiž za méně nabízejí podstatně více. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroje: Carscoops, MIIT

Petr Prokopec

