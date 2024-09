VW má propustit dokonce 30 tisíc lidí. A nepůjde jen o dělníky, padáka má dostat skoro polovina vývojového oddělení včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Už zmínka o 15 tisících propuštěných byla nepříjemným přestřelením dřívějších očekávání, teď se bavíme dokonce o dvojnásobku tohoto čísla. Volkswagen až tak razantní krok odmítá, současně ale říká, že je jasné, že musí snížit náklady svých německých závodů.

Že je Volkswagen až po uši v problémech, bychom poznali, i kdyby o tom celé vedení mlčelo. Ale v momentě, kdy i nejvyšší šéf koncernu říká, že ekonomické situace firmy je alarmující, je jasné, že jí teče do bot. Jak moc? Asi hodně, pokud se začalo mluvit o rychlém propuštění 15 tisíc lidí a VW se to ani neodvážil oficiálně popřít.

Už ona zmínka o 15 tisících padáků byla nepříjemným překvapením, předchozí spekulace mířily tak nanejvýš k 10 tisícům lidí v převážně dvou až třech továrnách. Jak se nyní ukazuje, situace může být reálně ještě horší - obvykle dobře informovaný německý Manager Magazin nyní uvádí, že VW ve střednědobém časovém horizontu počítá dokonce s 30 tisíci propuštěnými.

To by bylo 10 procent jeho zaměstnanců v celé Evropě a asi čtvrtina všech lidí, kteří pro něj pracují v Německu. Když se navíc mluví o propouštění a zavírání továren, obvykle lidé mají pocit, že se to dotkne jen dělníků, neboť v továrnách pracují hlavně oni. Jenže ani to nemá být pravda, podle stejného zdroje schytá těžkou ránu i výzkum a vývoj. Ze současného počtu zhruba 13 tisíc lidí by jich řady R&D oddělení mělo opustit snížit 4 až 6 tisíc zaměstnanců.

Něco takového jde ruku v ruce s už oficiálně potvrzeným plánem finančního ředitele Arna Antlitze snížit vývojový rozpočet Volkswagenu o dalších 10 miliard Eur. To bez personálních škrtů nepůjde, na výzkumu a vývoji se náklady na zaměstnance podílí velmi významně. Další a další škrty pak obecně zapadají do dřívějších zmínek šéfa VW Thomase Schäfera, který sice zůstává zapálený do elektromobilů, současně ale říká, že očekává „trvale slabé ekonomické prostředí” a „nízké ziskové marže na elektrických vozidlech” - pokud automobilka očekává takové prostředí a tlačí taková auta, nemá moc jiných možností, jak se tomu přizpůsobit.

VW tentokrát na žádost o komentář zareagoval popřením tak vysokého čísla propuštěných, odmítl ale zveřejnit jiné. Možná tedy takový záměr nemá, možná - jak praví i zdroje Manager Magazinu - jde o střednědobý plán, který se pochopitelně může v závislosti na situaci změnit, a tak nemá smysl s ním nyní šermovat před veřejností. Tak či onak ani další slova mluvčí VW nejsou povzbudivá: „Jedna věc je jasná: Volkswagen musí snížit své náklady ve svých německých závodech,” konstatovala. S ohledem na to se zdá, že se něčeho mezi 15 a 30 tisíci propuštěnými skutečně dočkáme, konkrétně ale budoucí realitu pochopitelně vykreslí jen čas.

VW vsadil vše na lahůdky typu sotva použitelný ID.7 za víc jak 1,3 milionu Kč v úplném základu. Kolem takového produktu opravdu nelze stavět ekonomicky udržitelný byznys, s německou efektivitou rozhodně ne. Foto: Volkswagen

Zdroje: Manager Magazin, Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.