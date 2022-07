VW navzdory své oddanosti elektromobilům představil nový spalovací motor, od příštího roku bude pohánět i Škodu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Němci se tváří, že by se spalovacími motory skončili nejraději už včera, jejich činy ale hovoří o něčem docela jiném. A zkoumání podstaty nového turbo čtyřválce ukazuje, že ho ani do budoucna nechtějí hodit přes palubu.

Koncern VW patří v posledních letech mezi největší zastánce elektromobility. Němci se totiž v roce 2015 po odhalení podvodů s dieselovými motory rozhodli, že svou image očistí s pomocí zelených technologií. Ve svých snahách přitom zašli dokonce tak daleko, že za pár let již nechtějí nic jiného než bateriové vozy prodávat. Jakkoli je třeba dodat, že v posledních měsících se i u nich objevují pochyby, zda došlo na sázku na ten správný pohon. Stojí za tím pochopitelně hlavně energetická krize, díky které se provoz elektromobilů začíná stávat nákladnějším a neudržitelnějším než u spalovacích aut.

Je navíc třeba dodat, že i kdyby VW Group skutečně s příchodem nové dekády zcela přepřáhl na elektromobilitu, do té doby pochopitelně nemůže složit ruce v klín. Naopak se musí ještě daleko více angažovat v rámci spalovací techniky, jinak si zkrátka na enormní investice, které se rozhodl obětovat na zelený oltář, nevydělá. Ve výsledku tak není překvapením, že Němci přišli s druhou generací 1,5litrového benzinového čtyřválce. Ten nese označení TSI evo2 a jeho hlavní výhodou je potřeba menšího množství vzácných kovů.

Ty jsou sice skloňované hlavně s bateriemi či elektromotory, nicméně třeba takové palladium je zapotřebí do anti-emisních systémů. VW se nicméně rozhodl, že třícestný katalyzátor a filtr pevných částic sloučí do jednoho modulu, který navíc instaluje blízko pohonné jednotky. Právě to vedlo ke snížení závislosti na materiálech, jejichž cena v posledních měsících přímo raketově vystřelila. Němci nicméně rovněž zmiňují, že tímto způsobem VW Group projde i budoucím přísnějším evropským emisním sítem.

Novinky jsou spojené rovněž s řídicí jednotkou, která při nízkých a středních rychlostech posílá do limbu druhý a třetí válec. Dle VW totiž nová verze zvaná ACT Plus umožňuje prakticky nepostřehnutelné změny mezi dvouválcovým a čtyřválcovým provozem. Optimalizován pak byl i spalovací proces, stejně jako je možné zmínit potažení válců speciální plazmou kvůli redukci tření. Nový motor by tedy neměl být pouze úspornější, zároveň má nabídnout také vyšší spolehlivost.

Němci s prvním využitím počítají u modelů T-Roc a T-Roc Cabrio, pod jejichž kapoty dorazí základní verze naladěná na 150 koní. Postupem času nicméně dojde k rozšíření na celé koncernové portfolio. Mimo to má dorazit také plug-in hybridní verze motoru, která již bude produkovat 272 koní. Předpokládá se přitom, že právě toto ústrojí bude jedním z prvních, s nimiž budou k dostání nové generace Volkswagenu Passat a Škody Superb. Obě dorazí příští rok.

Lze už jen dodat, že nová verze pohonné jednotky byla navržena i s ohledem na spalování alternativních a syntetických paliv. Začíná tak být stále jasnější, že původní návrh Evropské unie je již minulostí a jeho nová verze bude zahrnovat řadu výjimek. Spalovací motory tak ani v roce 2035 z nabídky většiny automobilek nezmizí. Jen s nimi dost možná budou spojené ještě vyšší ceny než u elektromobilů, a to přesto, že ve své podstatě budou pochopitelně nadále levnější.

Nový 1,5litrový benzinový čtyřválec TSI evo2 je určen k pohonu většiny budoucích koncernových modelů včetně nového Volkswagenu Passat a Škody Superb. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

