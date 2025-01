VW nedokázal zabránit meziročnímu poklesu prodejů elektrických aut ani za pomoci všech svých značek dohromady včera | Petr Miler

Uvážíme-li, co všechno automobilka už radu let dělá pro to, aby se stal pravý opak, je to vlastně fascinující výsledek. Pozoruhodné ovšem také je, jak se na zřetelně mizerném vývoji VW Group pokouší najít pozitiva.

V posledních dnech jednotlivé části skupiny VW odhalily své prodejní výsledky za loňský rok. A vesměs to nebylo pěkné čtení. Ve shrnutí Porsche šlo ještě najít světlé i temnější stránky, výsledky VW jako značky už odhalily velké problémy, vůbec nejhůř je na tom ale Audi, které po pozitivech marně pátrá téměř v jakémkoli ohledu. Nyní VW shrnul výsledky celé skupiny a nedá se říci, že by se měl z čeho radovat. Přesto jej optimismus neopouští.

I když tedy vlastně nevíme, jak přesně vnímat celkový výsledek. Automobilka říká, že loni dodala pod všemi svými značkami zákazníkům z celého světa jen 9,03 milionu aut, což označuje za 2,3procentní pokles oproti předchozímu roku. To ale znamená, že by za rok 2023 prodala 9,24 milionu aut, což je hodnota, kterou dříve neuváděla. Ve výroční zprávě firmy na tom samém webu v té samé grafice svítí za rok 2023 číslo 9,4 milionu vozů, najdeme tam také původní očekávání růstu prodejů na 9,5 milionu aut za rok 2024.

VW tedy říká pokles o 2,3 procenta, jeho vlastní výsledky vedou spíš k poklesu o 4 procenta a rozhodně se bavíme o poklesu o 5 procent oproti plánům, které firma měla ještě loni do září. Je možné, že do každých čísel započítává něco jiného, byť tedy opravdu nevíme, zda je na místě čísla prezentovaná na stejném místě pod stejným označením skutečně i v tom samém grafickém ztvárnění bez jakékoli hvězdičky za nimi mínit pokaždé trochu jinak. Tak či onak je VW poměrně daleko za dřívějšími výsledky i původními očekáváními, to nejzajímavější je ovšem beztak jinde.

Je to znovu odbyt elektrických aut, který i v rámci celé skupiny klesl na 744 800 aut místo 771 100 vozů o rok dříve. Dá-li se tomuto výsledku věřit, pak je řeč o poklesu o 3,4 procenta, tedy dokonce ještě větším, než jaký automobilka reportuje v rámci celkových prodejů, a pouhý 8,5procentní podíl na celkovém odbytu. Je to až neuvěřitelná mizérie, uvážíme-li, jak dlouho už Volkswagen Group pracuje na tom, aby tohle byla jeho nejlepší a brzy jediná nabídka, kolik nových modelů tohoto ražení loni vrhl na trh a co všechno udělal pro to, aby je prodal - od zřetelně dumpingových cen přes nesmyslně vysoké povinné odběry dealerů a snah získat těmto autům jakoukoli politickou podporu až po potírání jakékoli jejich kritiky velmi nevybíravými způsoby.

Takových věcí bychom mohli jmenovat snad tisíc, přesto ani s jejich pomocí za současného omezování atraktivity veškerých alternativ přinejmenším jejich dalším nevývojem a zdražováním VW nedokázal zabránit meziročnímu poklesu prodejů elektrických aut ani za pomoci všech svých značek dohromady. Byli jsme ti poslední, kteří by čekali, že mu to s těmito auty půjde, ale reálný výsledek a vývoj odbytu dalece překonává i očekávání těch největších skeptiků.

Vtipné také je, že VW vypichuje 88procentní zvýšení prodejů elektromobilů v západní Evropě z roku na rok. Je tedy zřejmé, že dosahuje velmi solidních úspěchů při vytěžování nejštědřejších dotačních programů na této části starého kontinentu a... A to je všechno. Navzdory tak masivnímu růstu prodejů v řadě jistě světově významných zemí nedokáže ani vyrovnat předloňská čísla, z toho je jasně patrné, jak minimální přirozený zájem o tyto vozy dál panuje.

Pokud jde o jednotlivá odbytiště, za zmínku stojí přetrvávající mizérie v Číně (-9,5 %) a nepřesvědčivý vývoj v Evropě (-0,4 %), což maskují hlavně solidní výsledky v USA (+6,4 %) a především rychlý rozmach v Jižní Americe (+14,7 %). K tomu lze dodat jen jedno - díky elektromobilům to opravdu nebylo...

Automobilka má tak zas jednou přímo na talíři, s čím není úspěšná navzdory úporným snahám uspět a s čím je úspěšná navzdory úporným snahám to upozadit. Chytrému napověz... Obáváme se ale, že tady se bude spíš kopat, tedy vykopávat z vedení, až se situace stane kvůli pokračování po stejné trajektorii neúnosnou.

Šéf VW Group Oliver Blume už nějaký ten pátek elektrické plány automobilky mírní, ale zjevně příliš málo na to, aby byly aspoň vzdáleně v souladu s tím, co si trh žádá. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen Group poprvé a podruhé

Petr Miler

