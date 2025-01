VW potvrdil, že jeho podle něj klíčová novinka ani letos nedorazí. Čekat na ni budeme neskutečné tři roky před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Popravdě nevíme, co si automobilka od tohoto auta slibuje, považujeme za krajně nepravděpodobné, že by s ním rozbila bank. Sama ale smýšlí jinak, o to víc se divíme, že její příchod do prodeje odkládá.

Tušíme, že už i velmi nenadaní lidé z řad zaměstnanců Volkswagenu ví, jak pravdivá byla slova jejich někdejšího kolegy o slepé sázce na elektromobilitu. Byl to hazard plný ideálů, doufání a očekávání a téměř prostý technické a ekonomické racionality. A podle toho dopadá.

Odbyt elektrických aut značky se meziročně propadá, aniž by kamkoli vystoupal, to samé platí pro celý mateřský koncern. Elektrické modely ID jsou pak dnes dokonce takové fiasko, že ani úplně všechny dohromady nevyrovnají ani prodeje léta upozaďovaného Golfu. A to v situaci, kdy je VW všem cpe horem dolem a v posledních letech přišel s hromadou novinek - můžete od něj mít všech od elektrického hatchbacku přes sedan, kombík a SUV až dokonce po dodávku a MPV. Lidé přesto říkají ne.

VW se ale chová jako „správný” gambler, a tak svou hazardní hru dohraje do konce. Normální člověk si řekne: Prohrál jsem polovinu peněz, ale ještě mám tu druhou, začnu dělat znovu něco rozumnějšího. Hazardér ne, jeho typickou reakcí je: Když už jsem do toho nastrkal tolik peněz, tak to přece jednou musí vyjít. Jenže nemusí.

Kdyby se aspoň VW dál snažil a přicházel s velkou kadencí s dalšími a lepšími produkty, teoretickou šanci na úspěch má. Ale s čím reálně přichází? I několik let dopředu si maluje budoucnost s platformou MEB, která neohromovala ani v roce 2019, tím méně pak bude ohromovat v roce 2026. Navíc se začalo tradovat, že letos nepřijde s jediným novým elektromobilem a spokojí se s vidinou 38miliardové pokuty zaplacené EU. Nyní se ukazuje, že to tak skutečně bude.

Přímo VW spolu s Cuprou, která bude vyrábět na stejném místě ve Španělsku vyrábět obdobný vůz, totiž ve své tiskové zprávě potvrdil, že podle něj klíčový nový model ID.2 letos k dealerům nedorazí a prodávat se začne až od roku 2026. S ohledem na výše zmíněné to není vyloženě překvapení, o odkladu se neoficiálně začalo mluvit už loni, teď to tu ale máme černé na bílém.

„V hlavním španělském závodě nedaleko Barcelony jsou v plném proudu přípravy na výrobu rodiny elektrických městských vozů koncernu Volkswagen. V továrně se v současné době připravuje Linka 1 na výrobu plně elektrických modelů Cupra Raval a Volkswagen ID.2, které z ní budou sjíždět od roku 2026,” stojí v prohlášení. Tady opravdu není o čem pochybovat, spíš se ptejme, co přesně znamená „od roku 2026”.

Bez ohledu na odpověď je ale jasné, že na příchod sériové verze auta stojícího na už asi tisíckrát použitých základech budeme čekat nejméně tři roky od odhalení konceptu, což je opravdu dlouhá doba. A „budeme čekat”... Ze zákazníků na takové auto čeká málokdo, půjde dozajista o relativně drahý vůz s pouze příměstským využitím a rychlou ztrátou hodnoty, která jeho vlastnictví už tím značně prodraží. VW na něj ale čeká, protože doufá, že s pomocí levnějšího elektrického modelu, který relativně ještě víc uměle zlevní veškeré přerozdělování s ním spojené, si konečně pomůže od pokut za nadlimitní flotilové emise.

Možná pomůže, ale řeší takové auto něco z hlediska celkové pozice značky či koncernu? Můžeme se bavit o udržitelném obchodním modelu, pakliže je nabídka automobilky stále plnější trhem nevyžádaných, často nemastných a neslaných modelů nemajících žádnou podstatnou přednost ve srovnání s auty od konkurence? Toto není prostor, ve kterém je VW zvyklý a připravený působit. A jsme přesvědčeni, že v křeči „na sílu” vnucovaných řešení čeká na „nového Piëcha”, který firmu vytáhne z jejího současného marasmu.

Samozřejmě chápeme, že v čím dál víc plánované ekonomice dává přednost plánu před zákazníkem, problém je v tom, že není „dost plánovaná” na to, aby to stačilo. Ostatně, kdy je? I před 40 léty si u nás někdo musel novou „stodvacítku” od Škody koupit, peníze lidem takto přímo nikdo nebral. Ale kdo ví, třeba to tentokrát dotáhneme „dál”.

Proč VW odkládá příchod modelu ID.2, když jej označuje za pro něj tak důležitý, nevíme. Doufá snad, že se stane něco, díky čemuž nebude prodělávat 300 tisíc na kuse, ale jen 100? Foto: Volskwagen

Zdroj: Volkswagen/Cupra

