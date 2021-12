VW překvapivě zatroubil k renesanci dieselů, začal používat motory, které zkomplikují život elektromobilům před 8 hodinami | Petr Prokopec

Německý gigant je asi tou poslední automobilkou, od níž bychom čekali jakékoli krok oddalující příchod elektrické mobility, ale stalo se. VW teď opět tlačí i motory TDI, které mohou snížit emise CO2 až o 95 procent.

Úmysly mohou být jiné, z činů Evropské unie se ale skutečně nezdá, že by cílem jejích snah byla ochrana přírody. Je to pouze mantra, kterou užívá pro vynucení úplné elektrifikace. Pokud by celý kontinent přešel na elektrický pohon tak rychle, jak si Brusel představuje, stěží by to znamenalo něco jiného než zvýšení spotřeby elektřiny až do takové míry, že by jí stejně nebylo možné vyrobit bez fosilních zdrojů. Sama vysoká poptávka by ceny zvýšila a pokud by současně EU trvala na emisních povolenkách, vedlo by to k takovým cenám energie, že by většina lidí ponořila do temnoty, mrazu a chudoby.

Jelikož nejsme politici, jen planě nekritizujeme, ale snažíme se poukazovat na vhodnější řešení boje proti klimatickým změnám. Ani ty sice nejsou zcela bezchybné - takové řešení ostatně nikdy existovat nebude -, ovšem na druhou stranu je lze zavést skutečně rychle bez drastických dopadů na život společnosti. Není tedy třeba čekat roky či možná i desítky let, stejně jako zde není nutnost budování nové infrastruktury. Jednoduše jen stačí nahradit nevyhovující obsahy nádrží čerpacích stanic a místo pohonných hmot vzešlých z ropy sáhnout po syntetických palivech.

O těch byla řeč již mnohokrát, dnes se zaměříme na motorovou naftu. Kupodivu u toho bude i Volkswagen, tedy automobilka, která svými nelegálními aktivitami přispěla k démonizaci dieselů a ke snahám o jejich pozvolnou eliminaci. Nejnovější krok značky ale rozhodně není dalším hřebíčkem do rakve, místo toho jej můžeme brát spíše za páčidlo, které prkna začíná rozevírat. Němci totiž uvádí, že s nejnovějším typem dieselových motorů dokážou snížit emise CO2 až o 95 procent.

Za tímto razantním zlepšením nestojí odlišná mapa řídicí jednotky jako v případě Dieselgate, místo toho lze skutečně hovořit o čistých dieselech. Volkswagen totiž své čtyřválce TDI uzpůsobil spalování parafinované nafty. Ta se vyrábí z biologického odpadu, jako jsou třeba rostlinné oleje. Ty jsou prostřednictvím hydrogenační rafinace upraveny tak, aby mohly být přidány do klasické motorové nafty jako aditivum. V závislosti na daném mixu pak snížení emisí dosahuje až oněch 95 procent.

Volkswagen přitom upravené turbodiesely schopné s takovým palivem pracovat pěchuje do svých aut už od června letošního roku, načež zákazníci mohou kdekoliv, kde je parafínová nafta k dispozici, již ulevovat životnímu prostředí. Je pak sice otázkou, jak je tomu v případě NOx, nicméně parafinovaná nafta obecně tyto emise snižuje, stejně jako prachové částice PM či emise oxidů síry SOx. Ve finále se tak spíše musíme ptát, proč Evropská unie nepodporuje třeba toto palivo, stejně jako syntetický benzin.

Je na každý pád překvapivé, že s tímto krokem přichází Volkswagen, který se jinak dennodenně tváří, že jedinou cestou je tak ryze elektrická. Němci ale nově říkají, že „tímto způsobem automobilka reaguje na různé potřeby zákazníků, stejně jako bere v potaz různé mezinárodní preference týkající se pohonu“. Ani VW tedy nehodlá sázet úplně vše na jednu kartu.

Začíná tak být evidentní, že vliv koncernového šéfa Herberta Diesse ve firmě zeslábnul. Což ostatně vyšlo najevo již při nedávném klimatickém summitu, kdy VW odmítl připojit svůj podpis k dohodě o konci spalovacích jednotek. Máme tak stále větší naději, že jejich pohřeb nebude tak brzký, k úlevě životního prostředí. Že by ale rozum rychle překonal byrokracii, si skutečně nemalujeme.

VW již od června osazuje svá auta dieselovými motory, jenž jsou uzpůsobené na spalování parafinované nafty.

