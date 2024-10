VW se překonal a vytáhl dvě stylové novinky znovuzrozené značky, jejich technika je ale pořád stejně marná před 5 hodinami | Petr Prokopec

Na první pohled působí tahle dvojice lákavě, obě auta se zdají být i praktická z hlediska využitelnosti interiéru. V případě techniky ale Volkswagen znovu osedlal mrtvého koně.

Pod označením Scout mají hlavně Češi zafixované speciální verze škodovek, které by kromě jízdy po zpevněném asfaltu měly zvládat i cosi více než jen polní cesty. Na druhé straně Atlantiku je však již asociace poněkud jiná a váže se k automobilce International Harvester. Ta se v závěru 50. let rozhodla, že bude konkurovat Jeepu CJ, což je předchůdce stávajícího Wrangleru, a proto v roce 1961 přišla s modelem Scout 80. Zákazníci tehdy mohli volit mezi dvoudveřovým SUV a dvoudveřovým pick-upem, stejně jako ze čtyř-, šesti- a osmiválcových motorů.

Scout se dočkal i druhé generace, kdy byly představeny varianty Terra a Traveler, které byly k mání v letech 1976 až 1980. V obou případech došlo ve srovnání se standardem na prodloužení rozvoru, v případě SUV Traveler pak bylo možné počítat s odnímatelným střešním panelem a za příplatek také s třetí řadou sedadel. Šéfem značky se ale v té chvíli stal Archie McCardell, který International Harvester prakticky přivedl ke krachu. Poté, co si k platu přiklepl obrovský bonus, zatímco dělníkům odměny snižoval, se musel potýkat se stávkou, která automobilce v podstatě zlomila vaz.

Pro firmu to znamenalo konečnou, neboť přišla na dnešní peníze o neskutečných 60 miliard korun. Kvůli tomu se od ní začali odvracet investoři, v roce 1986 pak došlo na separaci divize zabývající se výrobou nákladních aut a motorů. Z té byla zformována nová značka Navistar International Corporation, jejímž majitelem se v roce 2021 stal koncern Volkswagen. Ten hned následující rok oznámil, že hodlá přivést zpátky mezi živé výše zmiňovaný Scout, ze kterého se znovu stane výrobce off-roadů. Jenže... A vy to víte.

Volkswagen v roce 2021 pořád s úsměvem žil svůj elektrický sen, a tak i v případě Scoutu počítal jen s elektrickými modely. Nyní znovuzrozená značka Scout Motors představila SUV Traveler a pick-up Terra, které nemáme brát jako koncepty, ale spíše vozy velmi blízké sériovému provedení. První zmíněná novinka přitom v nemalé míře připomíná Ford Bronco, což je sám o sobě taktéž konkurent Jeepu Wrangler, zatímco v případě té druhé si hlavně při pohledu zezadu jistě vzpomenete na Rivian R1T. A abychom byli upřímní, vzhled obou aut lze pochválit, na poměry VW jsou to stylová, moderní, atraktivní auta.

Bude to ale stačit na úspěch? Pochybujeme o tom, i když jasnou odpověď hned tak nedostaneme. I když VW původně počítal se zahájením prodeje v roce 2026, aktuálně vše odsunul až na rok 2027. To ale bude dost možná velký problém, neboť zveřejněná technická data neohromí ani nyní, za tři roky to budou mít jen těžší. Hlavním zádrhelem budou jako vždy baterie, jejichž přesnou kapacitu automobilky nezveřejnila. Při nutně optimistickém dojezdu „až 563 km” ale nelze počítat s víc jak 100 kWh, tedy ekvivalentem asi 25litrové nádrže na naftu. To je na velký pick-up nebo SUV prostě moc málo a nic na tom nezmění ani přítomnost 800voltové architektury, která umožní dobíjení při výkonu až 350 kW.

Pořád je to mizerný poměr akceschopnosti a času stráveného doplňováním energie, navíc v ideálních podmínkách. Však kolik 350kW nabíječek znáte? My známe hromadu „nabíječek” o stabilním, snadno 30násobném výkonu po 24 hodin denně - říkají si čerpací stanice a jsou na každém rohu. Proč tohle auto nedostalo aspoň také spalovací pohon, jde mimo nás.

Je slabou náplastí je varianta Harvester, která odkazuje na původní označení značky. Až ta dostane benzinový motor, jenže jen malý, který bude vyrábět dodatečnou energii, což má dojezd zvednout na 805 km. Pohonné ústrojí produkující 1 355 Nm točivého momentu pak má zajistit sprint na stovku za 3,5 sekundy, stejně jako nosnost 907 kg. SUV přitom má zvládnout utáhnout až 4 535 kg vážící přívěs, zatímco v případě pick-upu lze počítat pouze s 3 175 kilogramy. Kolik samo váží? Má jít o necelých 2,9 tuny, to je šílené číslo.

Kabina obou aut pak vypadá jako ta původní, jen v ryze moderním stylu. Počítá se s konstantním připojením k internetu, stejně jako s možností diagnostiky a případných oprav na dálku. Ceny mají startovat pod 60 tisíci dolary (cca 1,4 milionu korun), nicméně jelikož výroba je tři roky daleko, je to střelba od boku. Nemáme pocit, že by tohle Američany s jejich Fordy F-150 a spol. mělo ohromit, ale rádi se necháme překvapit.

Pick-up Terra a SUV Traveler sice vypadají působivě, a to zvenčí i uvnitř, do vínku však dostaly elektrický pohon se všemi jeho limity. Data s ním spojená neohromují ani teď, proč by to mělo být v roce 2027 lepší? Vážně se nezdá, že by mateřský VW stvořil bestsellery, podobně jako v případě jeho vlastní elektrické rodiny ID. Foto: Scout Motors

