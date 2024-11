VW se rozhodl nasadit elektrický pohon skutečně pro všechno a všude, jeho poslední novinka zvedá obočí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Posedlost elektromobilitou je Němcům už pár let vlastní a ještě za vlády Herberta Diesse se otiskla i do projektu GemFarm. Centrem jeho pozornosti je - to byste neuhodli - zemědělská technika. Nyní e-traktory od VW vyrážejí do polí.

Zuřivými zastánci elektromobility je nám čas od času vyčítáno, že svými kritickými postoji bráníme pokroku. Je to samozřejmě nesmysl, my vývoj neurčujeme, jen nastavujeme zrcadlo realitě, ve které se jej někdo určovat pokouší. A směrem k celkově lepším řešením to není - pokud by bateriový pohon ten spalovací tak moc překonával, nebude potřebovat ani onu podporu a už vůbec mu nikdo nezabrání v ovládnutí světa. Zejména kvůli limitům současných akumulátorů je to prostě při zohlednění všech aspektů horší, nikoli lepší řešení, proto se nedokáže pořádně prosadit ani v momentě, kdy mu všichni široko daleko umetají cestu.

Navíc musíme připomenout, že je nám opravdu jedno, co si zrovna vy pořídíte - pokud vám vyhovuje elektrický vůz, kupte si jej. Jen nás nechte kráčet cestami, které preferujeme my, a nevnucujte nám svou vůli. To je celé, nic jiného v tom není třeba hledat.

Celá tato situace jen ukazuje, jak moc velký problém prosadit se elektrické pohony mají, Volkswagen ale jako by to nezajímalo. A tak přišel s další elektrickou novinkou, která zvedá obočí. Nejde totiž o nového člena rodiny ID, ale tzv. e-traktory z projektu zvaného GemFarm. A pokud jste o něm nikdy neslyšeli, může to být tím, že jeho cílem je dostat „udržitelnou” techniku do mnoha zemědělských oblastí Afriky. To zvedá obočí podruhé.

Dává to nějaký smysl? To je otázka, tyto zemědělské oblasti se totiž často musí obejít bez jakékoli elektřiny. To VW řeší tím, že traktory napájí ze solárních panelů, protože by ale pak déle stály, než aby jezdily, baterie jsou vyměnitelné, pročež s několika v zásobě můžete orat opakovaně. Do jaké míry je to ekonomicky či provozně udržitelné, netušíme. VW této alternativě věří mj. proto, že pohonné hmoty jsou podle něj v Africe velmi drahé.

Zda se něčeho takového dočkáme také v Evropě , zatím nebylo upřesněno. Projekt GemFarm se v tuto chvíli rozjíždí ve Rwandě, zhruba 60 kilometrů od Kigali. Za jeho startem stojí ještě bývalý šéf koncernu Herbert Diess, který si dokonce v roce 2021 vyzkoušel jeden z prototypů e-traktoru. O dvě léta později pak místní úřady poskytly automobilce půdu, na které se vše odehrává. Přičemž lokalita má najet na plný provoz, jenž počítá jak s fotovoltaikou, tak s úložištěm energie, v první půlce příštího roku.

Samotné traktory pak dostaly minimalistický design, jednotku o vcelku skromném výkonu 27 koní a také menší pakety baterií o kapacitě 32 kWh. To by ale logicky mělo přispět k jejich nižší ceně. Součástí projektu jsou i elektrické skútry, které mají napomoci třeba v transportu zboží na tržnici nebo k přesunu lidí na zmiňovaná pole. VW doufá, že se mu takto povede modernizovat celý segment, zvláště ve Rwandě, kde se zemědělství na místním HDP podílí z 25 procent. Jak se ale vše bude reálně vyvíjet, si neřekneme dřív než někdy za rok, kdy by projekt měl pár měsíců jet naplno a znát by měly být reakce zemědělců i případné ceny.

Od automobilky z německého Wolfsburgu asi nikdo nečekal, že se bude pokoušet s elektrickými pohony prosadit i v zemědělství, navíc v africké Rwandě. Ale dělá to. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

