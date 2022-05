VW už si zaregistroval jméno pro náhradu Passatu, může přijít dříve, než se dnes zdá včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Ikona střední třídy postupně vyklízí pole, byť úplně jej vyklidit hned tak nemíní. Příští generace dorazí jen jako kombík, Němci se ale už zabývají i jeho nástupcem. Ten vsadí na riskantní kartu, i proto může dorazit už za pár let.

Nová generace Volkswagenu Passat bude představena v příštím roce. Výroba nicméně již nebude probíhat v německém Emdenu, nýbrž se přesune do slovenské Bratislavy. Naši sousedé přitom budou produkovat i příští Škodu Superb, společně s kterou je ostatně Passat vyvíjen. Zatímco Škoda počítá s návratem liftbacku i kombíku, v případě Němců dostala zelenou už pouze praktičtější verze zvaná Variant. Nástupcem té méně praktické se totiž mají stát firemní elektromobily.

S bateriovými vozy počítá VW stále více, není proto překvapivé, že se již začínají objevovat informace spojené nikoli s příští, ale rovnou s přespříští generací Passatu. Ta nepřijde pouze o spalovací jednotky, ale rovněž o tradiční označení. Německá automobilka si totiž nechala zaregistrovat název ID.7 Tourer, které na takové auto padne jako ulité. Otázkou však je, zda jej VW nakonec nepoužije pro něco jiného, neboť v tomto případě by se musel obrnit jistou trpělivostí. Byť jedna cesta k rychlému použití vede.

Jak jsme zmínili, nový Passat se spalovacími a hybridními motory dorazí v příštím roce. Na trhu pak stoprocentně nějakou dobu vydrží, poroučet by se měl až na konci této nebo dokonce na začátku příští dekády. Je ale dost možné, že ID.7 Tourer dorazí dříve jako elektrická alternativa ve stylu ID.3 po boku Golfu. I v takovém případě se nicméně vybízí otázka, a to spojená s výrobou. I když Němci elektromobilitě pozvolna přizpůsobují své továrny, do budoucna to stačit nemusí.

Důvodem je plánovaná elektrická expanze značky, neboť k již vyráběným vozům ID.3 a ID.4 nyní přibyl ID.Buzz. Příští rok pak toto trio doplní zmiňovaný nástupce Passatu sedan zvaný Aero B. Od roku 2026 se pak portfolio rozroste ještě o novinku Trinity, která by měla být vlajkovou lodí německé automobilky. Ta v reakci na nové přírůstky již začala investovat do změn, kterými po Emdenu projdou i továrny v Braunschweigu, Salzgitteru a Kasselu.

Salzgitter by se přitom dle plánů značky měl stát evropským centrem zaměřeným na produkci baterií, po teoretické stránce by tedy VW neměl narazit. Nicméně jakkoli automobilka chce akumulátory produkovat v Evropě, vzácné kovy půjdou přes Čínu, která má pod palcem více než 80 procent veškeré rafinace, v případě lithia pak dokonce 95 procent. Znamená to, že bude určovat ceny, stejně jako bude vybírat, který výrobce přijde na řadu dříve.

Jakkoli se tedy může zdát, že VW má plány minimálně na příští dekádu jasně nalajnované, budoucnost je značně nejistá. Pokud navíc ID.7 Tourer skutečně dorazí až nějakých 10 či více let po konceptu ID Space Vizzion, který mu předcházel, pak u toho rozhodně bude odlišný design, stejně jako technika. Ostatně s teoretickým dojezdem 590 km, který je dán bateriemi o kapacitě 82 kWh, by ani neměl šanci oslnit. A s menšími akumulátory už vůbec ne.

Koncept ID Space Vizzion byl představen již v roce 2019. Produkční verzi by přitom Němci měli pojmenovat ID.7 Tourer, nicméně je otázkou, kdy dorazí. Foto: Volkswagen

