VW trvá na zavírání továren a snižování mezd. Stávkuje ještě víc lidí, další kolo jednání s odbory skončilo patem před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: IG Metall, tiskové materiály

A ani odbory se s tím nemažou. Zástupce zaměstnanců říká, že pokud se příští schůzka neponese ve smířlivém duchu, odbory nevidí žádný další prostor pro letošní vyjednávání a v roce 2025 vystupňují stávky na dosud nikdy nepoznanou úroveň.

Píše se 10. prosinec roku 2024, což znamená, že za sebou máme další schůzku zástupců zaměstnanců Volkswagenu se zástupci vedení firmy. Trvala dlouhých šest hodin a i když k ní odborový vyjednávač Thorsten Gröger řekl, že se vůbec poprvé nesla v „konstruktivním duchu”, jak shrnuje Reuters, skončila patem jako všechny předchozí. Gröger říká, že odbory jsou připraveny vrátit se k jednacímu stolu zase za týden, bude to ale prý naposledy, kdy VW dostane prostor něco smírně vyřešit.

Odboráři z IG Metall varují, že pokud během následující schůzky nedojde ke sblížení pozic obou stran, odbory ztratí víru v další postup tímto směrem a budou pokračovat už jen nátlakovými akcemi. Přes Vánoce by ještě zachovaly klid zbraní, ostatně většina lidí z firmy bude mít v tu chvíli volno tak jako tak, v roce 2025 ale prý „vystupňují stávky na dosud nikdy nepoznanou úroveň”.

V mezičase se může stát cokoli, nic ale nenasvědčuje tomu, že by prostor k oboustranně přijatelnému kompromisu existoval. Šéf VW pro lidské zdroje a zástupce firmy pro toto vyjednávání Arne Meiswinkel jasně řekl, že ze zavírání továren a snižování mezd nemůže slevit, právě to ale odbory odmítají nejvíc. „Stále potřebujeme úspory nákladů, které lze realizovat v krátkodobém horizontu a budou udržitelné. To je jediný způsob, jak můžeme zůstat konkurenceschopní v dnešním náročném prostředí,” uvedl. Proto ostatně včerejší jednání shrnul výmluvnými slovy: „Po dnešním kole je jasné, že jsme od řešení stále daleko.”

Výstražné stávky tak pokračují, včera si zaměstnanci firmy vzali během každé ze směn čtyřhodinové „volno”. Podle IG Metall se protestů zúčastnilo ještě víc lidí než o týden dřív, když jen během prvních a druhých směn „opustilo frézy” asi 68 tisíc lidí. Pák přišly ještě další dvě směny, během nichž se celkový počet stávkujících měl zvýšit na víc než 100 tisíc zaměstnanců. To už je slušná armáda lidí, kteří se měli postarat o „nevýrobu” řádově stovek aut.

Zní to všechno poměrně dramaticky, zásadní otázkou ale nyní je, koho to vlastně trápí víc. Volkswagen se v prvé řadě potýká s neuspokojivými prodeji aut, zejména těch elektrických, mluví o nadvýrobě a přílišných kapacitách. Za takové situace vás zastavení práce zase tak bolet nemusí, zaměstnance by ušlé mzdy mohly bolet víc. Uvidíme, co bude následovat, nesázeli bychom ale na to, že jednání naplánovaná na příští pondělí přinesou zásadně jiný výsledek.

„Mehr Geld” chtějí jedni, „weniger Geld” druzí. Jednání zástupců zaměstnanců s vedením VW zatím nevede k úspěchu, byť odbory včerejší jednání vůbec poprvé označují aspoň za „konstruktivní”. Ilustrační foto: IG Metall, tiskové materiály

Zdroje: Reuters, IG Metall

