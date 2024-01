VW ukázal přepracovaný Golf víc, než chtěl, zvenčí i zevnitř. Změny nejsou vůbec tak radikální, jak sliboval před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Němci v uplynulých měsících šponovali očekávání publika na maximum, měli široce zareagovat na kritiku Golfu 8 a vrátit mu někdejší lesk. Nyní se zdá, že přeháněli - i když chtěli dál spíš lákat, nakonec je venku prakticky vše. A ohromující to prostě není.

Osmá generace Volkswagenu Golf byla představena v říjnu roku 2019. První exempláře se pak k zákazníkům dostaly ještě před tehdejšími Vánocemi, následně však německá automobilka kvůli problémům se softwarem objednávky i dodávky omezovala. Ještě předtím, než ale vůbec na vyřešení veškerých potíží došlo, přišla kritika ze strany médií i zákazníků. Němci totiž v dané době začali v nemalé míře tlačit elektromobilitu, na jejíž oltář obětovali mnohé. Golf s pořadovým číslem osm tak byl v mnoha ohledech horší než jeho předchůdce, v důsledku čehož byl nejen sesazen z evropského prodejního trůnu, který dříve okupoval s až neuvěřitelnou stabilitou, ale měl co dělat, aby se udržel mezi nejlepší evropskou desítkou.

Němci si ale zejména od loňského roku začali sypat popel na hlavu a mluvit od rána do večera o tom, kterak to s Golfem 8 nezvládli a nyní naslouchají kritickým hlasům. Měli tak přistoupit k mnoha změnám zejména v kabině a s faceliftem Golfu spojili nemalá očekávání. Kvůli tomu by ale evidentně neměli při premiéře, která se odehraje na konci tohoto měsíce, být překvapeni, když se namísto bouřlivého aplausu ozve leda vlažný potlesk. Z prvních fotek, které automobilka v souvislosti s právě probíhajícím veletrhem elektroniky CES v Las Vegas publikovala, se totiž nezdá, že by změny byly až tak radikální. Navíc si díky nepozornosti automobilky můžeme nemaskované auto prohlédnout i zvenčí, kde o čemkoli radikálnějším nelze mluvit už vůbec.

Vítanou změnou je pochopitelně návrat skutečných tlačítek na volant, neboť stávající provedení s dotykovými ploškami s haptickou odezvou není milováno pomalu nikým - stačí totiž chvíle nepozornosti, a rázem aktivujete funkci, kterou jste aktivovat nechtěli. Středový displej pak působí mnohem větším dojmem, přičemž jej doplňuje ovládací lišta, která je podsvícená a v noci ji tak najdete i jinak než po hmatu. Očekávat pak jistě můžeme i modernizaci multimédií, stejně jako se změní nabídka čalounění a dekorů. To je ale z novinek vše, alespoň z těch, které jsou vítané.

VW totiž aktuálně ukázal Golf GTI, tedy to provedení, které se již nemá vrátit s manuální převodovkou. Jakkoli tedy výše popsané novinky mohou vést k opětovnému zvýšení prodejů, ikonická varianta může začít mizet z hledáčku nadšenců. A pokud tu nebude král, ke kterému by se klientela mohla upnout, může se zhoršená nálada dotknout i zbytku portfolia. Na soudy je pochopitelně ještě brzy, ovšem i tak se zdá, že VW kráčí špatným směrem. Už jen vzhledem k rostoucím prodejům pomalu všech aut, v jejichž případě jsou trojice pedálů a „fofrklacek“ i nadále nabízeny.

Přesunout se můžeme k exteriéru, který sice na oficiálních fotkách halí maskovací fólie, zatímco si ale část lidí z VW dávala práci s polepem karoserie, jiná zjevně zapomněla, že exteriér je viditelný také v palubním menu. Venkovní vzhled tak byl znovu propálen třeba skrze video, které můžete vidět níže - v čase okolo 18:30 spatříte auto v detailu úplně ze všech stran. A byť vůz jistě nepůsobí odpudivě, o žádné velké změně není možné mluvit ani zde.

Co se techniky týče, nemělo by v podstatě být o čem mluvit. Vrátit by se totiž měly stávající agregáty, ať již jde o benzinové, dieselové či hybridní jednotky. Ve finále tedy nejvíce bude záležet na cenách, které nejspíš zamíří nahoru. To Golfu příliš neprospěje, ostatně již nyní je propast mezi ním a hlavně Hyundai i30 opravdu razantní (Němci startují na 634 900 Kč, Korejci na 399 990 Kč). S návratem na trůn tedy již nikdo soudný nepočítá, tedy alespoň ne v dohledné době. Pokud to VW s Golfem znovu vezme za správný konec, jeho věrná klientela je tak rozsáhlá, že z něj znovu může být prodejní hit dřív, než vedení firmy řekne „Schuster”.

Interiér Golfu osmé generace se v rámci faceliftu promění jen v detailech, změny v případě exteriéru můžete vidět hlavně na videu níže v čase okolo 18:30. Avíza velkých změn se zdála být velkým povykem pro nic. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, the car crash review@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.