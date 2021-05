VW vzdal další boj o pozici největší automobilky světa, pochopil, na čem teď je před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Volkswagen po léta vedl a nakonec i vítězil v boji o titul největšího výrobce aut na světě, letos ale říká, že jej taková bitva nezajímá. Důvod? Moc dobře totiž ví, že v ní nemá šanci uspět.

V roce 2016 se koncern VW Group poprvé stal největší automobilkou světa. Navíc se to podařilo pouhý rok poté, co se provalil dieselový skandál značky, jenž ji dle mnohých měl potopit. To se však nestalo a místo toho Němci po čtyři následující léta kralovali celé branži. Loni je však opětovně z trůnu sesadila Toyota, která se meziročně propadla o trochu méně (-11 vs. -14 procent). Pokud ovšem čekáte, že VW Group se bude snažit, aby korunu získal zpět, jste na omylu.

„Momentálně již není naším cílem, abychom byli největší automobilkou světa, co se objemů týče,“ upřesnil změnu názoru Christian Vollmer, šéf divize osobních vozů Volkswagenu. A zároveň dodal, že tento přístup bude koncernu vlastní minimálně po několik příštích let. Není to přitom ani tak změna strategie, jako prostá kapitulace.

Než budeme pokračovat, je třeba se vrátit do minulosti, a to ke značce Bugatti. Ta po nějakou dobu držela řadu rychlostních rekordů, o něž se postaral především Veyron. Hypersport z Molsheimu ale zároveň i vybudil k větší aktivitě konkurenci, která se nakonec i přes mnohem menší zázemí dokázala dostat dál. A jelikož Chiron již nebyl takovým technologickým mezníkem, nedokázal světu kralovat stejně jako jeho předchůdce.

Bugatti pak souboj o nejrychlejší auto planety vzdalo a oznámilo, že prioritou pro značku již není světový rychlostní rekord. To se i dalo pochopit, neboť dosažení daného cíle se začalo stále více prodražovat. A jakkoliv v mezičase dorazil Chiron Super Sport 300+, o nastavenou laťku pro ostatní se již nejedná. Dá se ale předpokládat, že automobilka z toho až takové vrásky nemá, neboť se vrhla spíše na zakázkovou karosařinu, která přináší vyšší výdělky.

Vrátit se můžeme ke koncernu VW jako takovému, který si evidentně též uvědomil, že v boji o světovou korunu tahá za stále kratší část provazu, zvláště v časech koronaviru a nucené elektrifikace. Právě kvůli ní Němci přistoupili při vývoji Volkswagenu Golf osmé generace k mnoha kompromisům, jež se jim nyní nevyplácí. Někdejší evropská jednička na žebříčcích stále více padá, načež se na starém kontinentu dostal před VW Group i nový koncern Stellantis.

Němci tak mají již dva soupeře. Raději proto řadí zpátečku a oznamují, že prioritou se pro ně stává právě ona elektromobilita. Letos by chtěli prodat přes 450 tisíc aut s elektrickým pohonem, což je ve srovnání s loňskem dvojnásobné množství. Kromě toho by VW Group v podstatě dorovnal Teslu, která ovšem měla několikaletý náskok.

Mimo to se pro koncern stal prioritou zisk, což je ve výsledku taktéž pochopitelné, neboť jen za loňský rok zamířilo na konto budoucích technologií 2,7 miliardy Eur (cca 70 mld. Kč). Již od léta chce proto VW Group odstartovat online prodeje a alespoň částečně vyřadit ze hry dealery. Ve stejnou dobu se pak rozjede i obchodní model předplatného. Nové a hlavně snadněji dosažitelné cíle jsou tak stanovené a předem prohraný boj o trůn zapomenut.

VW ID.4 je momentálně asi největší koncernovou elektrickou nadějí, pro prodeje jako takové je ale významný relativně málo. Proto také VW předem počítá s tím, že v prodejních statistikách letos a ani v několika dalších letech na špici nebude. Foto: Volkswagen

Zdroj: Automobilwoche, Volkswagen

Petr Prokopec