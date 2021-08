VW chystá krok, který i nejlevnější auta zdraží o další desetitisíce, Škoda stěží unikne

Petr Prokopec

Máte pocit, že nová auta jsou už teď extrémně drahá? Pokud se nestane zázrak, budeme za pár let ještě se slzou v oku vzpomínat na to, co jsme si mohli dovolit v roce 2023. VW chystá další skokové zdražení.