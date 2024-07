VW začal v novém vyrábět původní Amarok i s motorem V6 TDI, i když ho u nás už čtyři roky neprodává včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volskwagen

Tomuhle autu jsme už dávno zamávali a mysleli si, ze odchází na věčnost, však jej v nabídce nahradila druhá generace vzniklá ve spolupráci s Fordem. To u nás platí dál, jinde si ale mohou koupit původní Amarok v novém.

Na premiéru Volkswagenu Amarok druhé generace došlo přesně před dvěma lety. Na modernizaci má tedy německý pick-up postavený na základech Fordu Ranger ještě dost času. Přesto všechno se ale musíme o faceliftu tohoto modelu zmínit. Postarala se o to jihoamerická filiálka VW, která v argentinské továrně v General Pacheco dál vyrábí provedení, které jsme si u nás mohli koupit před rokem 2022.

Jinými slovy, v Argentině se nadále vyrábí původní Amarok. Nyní se navíc první generace dočkala pro tuto lokalitu specifického faceliftu, který si zatím můžeme prohlédnout na první fotce a videu. Patrné je výrazné přepracování přídě, neboť nové je vše od kapoty motoru až po nárazník, tedy i maska roztažená do stran či světlomety. Vzadu pak byl VW již poněkud umírněnější, neboť vedle taktéž nových lamp lze očekávat jen pozměněné víko korby a jiný nárazník.

Na upřesnění novinek týkajících se interiéru bude třeba ještě vyčkat, pod kapotou se ale osvědčená technika nemění. Na výběr tedy bude mezi dvěma dvoulitrovými turbodiesely, kdy slabší nabídne 140 a silnější 180 koní, a jedním třílitrem V6 TDI produkujícím 258 koní. S pohonem zadních kol lze spojit slabší ze čtyřválců, stejně jako se pro oba dvoulitry nabízí šestistupňový manuál a osmistupňový automat. Pohon 4x4 je pak stálý či volitelný.

Kde k posunu dojde, to je výčet možných asistenčních a bezpečnostních technologií. Amarok by se totiž pro Argentinu, stejně jako pro Mexiko či africké trhy měl vyrábět až někdy do konce dekády. Ovšem i v některých těchto zemích již bude muset plnit přísnější normy. Cena tedy sice naroste, nejinak je tomu ale i u konkurence. Tu minimálně v Argentině Amarok poráží na hlavu, ve svém segmentu si totiž drží 29procentní podíl.

Po faceliftu z roku 2016 jde o druhou modernizaci tohoto vozu. S ohledem na dobu, jaká od posledních změn utekla, a rovněž na čas, jaký má Amarok dále strávit na trhu, se dá předpokládat, že na zásahy automobilky došlo také v kabině. Modernější multimédia a odlišné čalounění či dekory jsou jistotou, na změnu architektury palubky či středové konzole bychom ale nesázeli.

Ukazuje se tak, že mimo Evropu lze ve výrobě držet i několik dekád konstrukčně staré stroje. A lidem to rozhodně nevadí, neboť jednoduchá technika nestojí tolik při pořízení, stejně jako nevede k drahým opravám. Škoda, že Brusel není schopen věci vnímat v celé jejich komplexitě.

Podruhé faceliftovaný Amarok se zatím ukázal na jediné fotce, která odhaluje hlavně jeho modernizované čelní partie. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

