VW zcela mění designový styl. Místo nudy sází na odvahu, vyjít vstříc chce největšímu trhu světa

Novinky VW posledních let mnoho touhy nevzbuzují, neboť jednak sází jen na elektrický pohon, jednak nejsou dvakrát vizuálně atraktivní. Nový směr vytyčený konceptem ID.Code mění aspoň to druhé.

V roce 1984, tedy před dlouhými 40 lety, uzavřel Volkswagen partnerství s čínskou automobilkou SAIC. Na jejím základě pak o rok později Němci začali na největší trh světa lifrovat první automobily, přičemž dosáhli na skromných 1 684 prodejů. Osm let na to se jim povedlo poprvé překonat metu 100 tisíc aut, aby v roce 2010 pokořili další milník, a sice milion prodaných aut během dvanácti měsíců. Pouhých šest let na to se registrace dokonce zdvojnásobily, v posledních čtyřech letech ovšem Němci začali strádat. A přišli i o post čínské jedničky.

Není divu, že se tak stalo, VW usnul na vavřínech. Čínská klientela totiž po dlouhou dobu prahla pouze po zahraničních vozech, neboť domácí produkce nestála za nic. Na to ostatně tito výrobci přišli ve chvíli, kdy se pokusili expandovat mimo svou domovinu. Na rozdíl od VW ale nesložili ruce v klín, nýbrž najali renomované designéry a techniky. S jejich pomocí pak začali bodovat s produkcí, která možná pořád neměla tak sofistikovanou techniku, oslovit však zvládala designem, výbavou, digitalizací a především cenou.

I nově založené značky navíc zvládaly lépe pochopit touhy zákazníků než VW, který se zkrátka nedokázal zavčas přizpůsobit nové době. Čínská klientela totiž neklade až takový důraz na pohon, jako je tomu třeba v Evropě. Místo toho chce pomalu střídat auta jako ponožky. To jim místní výrobci umožňují, neboť tutéž techniku balí do jiné karoserie pomalu každý rok. V nabídce navíc nechávají i původní verze, jen je výrazně zlevní. Jejich tržní podíl tak soustavně roste, a to právě na úkor VW.

Hrozba je přitom stále větší, Němci proto využili právě probíhajícího autosalonu v Pekingu, aby ohlásili novou strategii a představili nový designový styl. Do roku 2030 tak chtějí přijít s třiceti novinkami, které vyfasují spalovací, plug-in hybridní či elektrický pohon. Rodina ID má mít do konce dekády 16 členů, z nichž pět bude spadat pod novou podznačku ID.UX. Ta se zaměří na mladou klientelu, kterou chce oslovit progresivním designem, interiérem zaměřeným na řidiče a příznivou cenou.

Posledního zmíněného chce přitom VW dosáhnout tím, že své nové modely nehodlá postavit pouze na platformách MQB a MEB, nýbrž sáhne i po architektuře stvořené ve spolupráci s čínskými značkami. První taková, na které se podílí i Xpeng, má dorazit v roce 2026. Automobilka navíc vyvíjí i vlastní platformu, která bude zasvěcena jen čínskému trhu. Zjevně tak půjde o jednodušší techniku, která bude určena přinejmenším čtyřem základním elektromobilům.

Aby pak Němci nezůstali pouze u slov, přišli také s první ukázkou auta střiženého v souladu s novým designovým stylem. Do Šanghaje totiž dorazil i koncept ID.Code, jehož zevnějšku lze dát palec nahoru. Oproti současným ID má konečně aspoň nějaký šmrnc a na poměry značky je relativně odvážný, i když širší optikou nejde o nic až tak výjimečného. Pokud totiž prstem zakryjete logo VW, máme tu vůz, jenž by mohl být ozdoben emblémem skoro jakéhokoli výrobce, tak to ale dnes chodí.

Automobilka se zatím příliš nerozepsala o použité technice, jen potvrdila, že jde o elektromobil, což dnes opravdu nepřekvapí. Ten by pak měl klást velký důraz na autonomní řízení. Zda ale půjde o naznačenou úroveň SAE4, záleží na rychlosti vývoje. Koncept pochopitelně v tomto ohledu nemusí klást důraz na realitu, VW tak v jeho případě umožnil, aby se volant po stisknutí příslušného tlačítka zasunul do palubní desky. Přední sedadla je pak možné otočit o 180 stupňů, načež v kombinaci s těmi zadními uvnitř vzniknou dvě lůžka. S posádkou má pak vůz komunikovat za pomoci umělé inteligence, přičemž vítat ji hodlá pomocí malé obrazovky pod předním nárazníkem, kde se může objevit i předpověď počasí.

Jestli tímhle VW lépe chytí současné trendy, ukáže až čas. A vlastně nepůjde jen o to, klíčové bude, jak moc se sériové vozy inspirované touto studií od svého předobrazu odchýlí. Nebylo by to poprvé, kdyby u Volkswagenu klidně i bombastický koncept následoval další nenápaditý produkční vůz.

VW ID.Code vypadá konečně atraktivně, navíc je prošpikován zajímavými nápady, ať už jde o předpověď počasí prezentovanou na obrazovce pod předním nárazníkem, fotovoltaickou střechu lehce vylepšující dojezd či interiér, kde lze díky autonomnímu řízení otočit přední sedadla o 180 stupňů. Co z toho se ale dostane do výroby a za jaké peníze, je otázkou. Foto: Volkswagen

