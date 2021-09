Čínské SUV větší než Kodiaq za 300 tisíc je hit, prodává se 36krát lépe než Škoda před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pokud si mainstreamové evropské automobilky nedají pozor na poměr výkonu a ceny, mohou snadno skončit jako Škoda. Čínská auta nebudí důvěru, s touto hodnotou za peníze to s nimi ale riskne kde kdo.

Jedním z velkých témat posledních měsíců je úpadek Škody v Číně. Česká značka na svém kdysi největším trhu nyní dostává na frak takovým způsobem, že vedle toho skvěle vypadají i její též se propadající české prodeje. Pokud ale škodovka za velkou zdí padá ke dnu a celý trh se drží mnohem výše, co si nyní kupují Číňané, kteří dříve chodili pro vozy s okřídleným šípem ve znaku?

Odpověď není tak složitá - jsou to vozy konkurenčních značek, které se snaží stále více. Škoda poněkud usnula na vavřínech a s cenami podobnými těm českým nabízí v Číně sice stejně solidní auta, ale v docela jiném prostředí. Může to znít paradoxně, ale ani komunistický moloch není svázán takovými omezeními jako Evropská unie, a tak tam není problém dostat na trhu auta nabízející podobnou muziku ne levněji, ale až za směšný zlomek cen škodovek. A protože česká značka není znakem prestiže, strádá.

Ukázkou auta, které dává na frak jednomu z českých modelů, je Jetour X90. Jde o velké, sedmimístné SUV, přímého konkurenta Škody Kodiaq, která v ČR dnes startuje na podle nás naprosto absurdních 818 900 Kč s motorem 1,5 TSI o 150 koních, s předním pohonem a nezbytně pětimístným interiérem. Pokud byste chtěli sedm míst, musíte připlatit 30 000 Kč - minimálně jsme tedy na 848 900 korunách.

Za to dostanete sice na jedné straně sedmimístné auto disponující obřím zavazadlovým prostorem, ovšem osazené nijak zvlášť oslnivým motorem o výkonu 150 koní. Ten má navíc na starosti manuální převodovka která zásobuje pouze přední kola. A výbava má k bohaté též daleko. K dispozici je leccos, ale už kombinace automatu a pohonu 4x4 s třetí řadou sedadel znamená dát za Kodiaq hodně přes 1 milion Kč. Podobná cenová politika se vymyká našemu chápání.

Právě Jetour, značka známější automobilky Chery, ale dokazuje, že zmíněné lze prodávat i za zlomek těchto částek. Model X90 zvládá Škodu Kodiaq překonat hned v několika ohledech. Na délku mu totiž naměříme 4 840 milimetrů, na šířku 1 925, na výšku 1 780 a v rámci rozvoru 2 850. České SUV je tak překonáno vždy, rovnat se čínskému zástupci nemůže ani standardními koly - Jetour totiž používá lité dvacítky.

Stejně jako u Škody Kodiaq je základem pětimístné provedení se dvěma řadami sedadel, nicméně jen u příplatkové třetí lavice se Číňané nezastavili. X90 je totiž možné pořídit i jako šestimístné, přičemž v takové chvíli uprostřed trůní dvě nezávislá křesla. Pod kapotou je pak v základu stejný motor jako u základní Škody Kodiaq, tedy přeplňovaná jedna-pětka, ovšem s výkonem 115 kW (156 koní). Převodovka je v tu chvíli standardně šestistupňová manuální, za drobný příplatek ale lze mít šestistupňovou dvouspojku.

Alternativou je jen o něco málo větší, ale citelně silnější jedna-šestka turbo s výkonem 197 koní. Její výkon na kola tentokrát přes sedmistupňový automat, hnaná osa je vždy přední - na pohon 4x4 je třeba zapomenout. Za tím jistě stojí snaha o minimalizaci cen, která se ovšem neprojevuje na standardní výbavě. X90 je totiž již v základu osazeno šesti airbagy, digitálním přístrojovým štítem, 9palcovou centrální obrazovkou, kůží, sadou kamer, adaptivním tempomatem, autonomními brzdami či automatickým parkingem.

Za většinu těchto prvků je v případě vozů nabízených v Evropě třeba připlácet i v prémiovém segmentu, Jetour ale vše nabízí v mainstreamu, a to již u základního modelu. Ten je přitom v tuto chvíli k mání od 89 900 yuanů, tedy stěží uvěřitelných 300 tisíc Kč. A i když sáhnete po výbavou maximálně nabušené verzi Shadow Royal Edition se skoro 200 koňmi a automatem, jste na 135 900 yuanech, tedy 455 tisících Kč.

To jsou vážně neuvěřitelné sumy. Základ X90 tedy stojí méně třetinu toho, co Kodiaq ve srovnatelné specifikaci, vrchol pořád méně než polovinu. Tušíme, že ani takovou nabídkou by lecjaký Evropan nepohrdl, Jetoury ale zatím mimo Čínu k mání nejsou. Přímo v Číně ovšem škodovky válcují rozdílem mnoha tříd - v letošním jsou prodeje X90 36krát vyšší než v případě Kodiaqu. Pravda, velké SUV Škody v baště komunismu zachází na úbytě, mimo jiné ale i kvůli tomu, že Jetour a jemu podobní konkurenti válí.

Jetour X90 pro rok 2021 je dobře vybavenou čínskou alternativou pro Škodu Kodiaq. Oproti ní stojí zlomek, přestože je větší, v základu počítá s výkonnější technikou a nesrovnatelně vyšší výbavou. Foto: Jetour

